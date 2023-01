Evaxion obtient de la FDA la désignation de procédure accélérée pour l'immunothérapie personnalisée contre le cancer

/EIN News/ -- COPENHAGUE, Danemark, 20 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S (NASDAQ : EVAX) (« Evaxion » ou la « Société »), une société de biotechnologie clinique spécialisée dans le développement d'immunothérapies reposant sur l'IA, a annoncé aujourd'hui que la Food and Drug Administration (« FDA ») des États-Unis a accordé la désignation de procédure accélérée pour EVX-01, le traitement personnalisé du cancer de la Société, en association avec KEYTRUDA®.



En décembre 2022, Evaxion a reçu l'approbation de la FDA afin de procéder à son essai clinique de phase IIb, pour lequel EVX-01 est administré en association avec KEYTRUDA® aux patients atteints de mélanome métastatique. Le 17 janvier 2023, Evaxion a également reçu la désignation de procédure accélérée pour le candidat vaccin. La procédure accélérée vise à accélérer l'examen par la FDA des nouveaux médicaments innovants qui démontrent leur potentiel à répondre à un besoin médical non satisfait.

« Nous sommes extrêmement heureux que notre candidat vaccin contre le cancer EVX-01 ait reçu la désignation de procédure accélérée de la FDA, car elle permet une autorisation potentiellement plus rapide du vaccin. Il s'agit avant tout d'un avantage pour les patients. Et cela représente une excellente validation pour PIONEER, notre plateforme d'IA, et pour notre candidat au développement de médicaments », déclare Per Norlén, PDG d'Evaxion.

Une immunothérapie anticancéreuse à base de peptides, EVX-01 constitue l'atout clinique le plus avancé d'Evaxion. Dans le cadre du programme, un médicament unique est généré pour chaque patient en fonction de l'analyse génétique de ses tumeurs et de la correspondance avec son système immunitaire. Ce processus est rendu possible par la plateforme d'IA exclusive de la société, PIONEER.

L’essai de phase IIb est mené dans des centres cliniques aux États-Unis, en Europe et en Australie, en collaboration avec Merck, qui fournit son inhibiteur de PD-1 KEYTRUDA®. L’essai a été lancé en Australie et le recrutement du premier patient a été enregistré en septembre 2022.

Pour en savoir plus sur la phase IIb de l’immunothérapie EVX-01, consultez le site clinicaltrials.gov : NCT05309421.

À propos d'Evaxion

Evaxion Biotech A/S est une société de biotechnologie clinique qui développe des immunothérapies reposant sur l'IA. Grâce à notre technologie exclusive et évolutive d'IA, nous décodons le système immunitaire humain pour découvrir et développer de nouvelles immunothérapies contre le cancer, les maladies bactériennes et les infections virales. Evaxion dispose d'un vaste portefeuille de produits candidats, dont trois immunothérapies anticancéreuses personnalisées. Située à Hørsholm au Danemark, la société compte 70 employés.

Per Norlén, PDG

pno@evaxion-biotech.com

Katrine Hertz Mortensen

Vice-présidente, Responsable des communications et relations publiques

khm@evaxion-biotech.com

+45 3010 0203

Déclarations prospectives

Cette annonce contient des déclarations prospectives au sens de la section 27A du Securities Act de 1933, dans sa version modifiée et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, dans sa version modifiée. Les mots « cibler », « croire », « s'attendre à », « espérer », « viser », « avoir l'intention », « peut », « pourrait », « anticiper », « envisager », « continuer », « estimer », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « aura », « peut avoir », « susceptible », « devrait » et d'autres mots ou termes de signification similaire caractérisent les déclarations prospectives. Les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux indiqués par ces déclarations prospectives en raison de divers facteurs, y compris, mais sans s'y limiter, les risques liés à : notre situation financière et nos besoins en capitaux supplémentaires ; notre travail de développement ; le coût et le succès de nos activités de développement de produits et d'essais précliniques et cliniques ; la commercialisation de tout produit pharmaceutique approuvé, développé à l'aide de notre technologie de plateforme d'IA, y compris le taux et le degré d'acceptation du marché de nos produits candidats ; notre dépendance vis-à-vis de tiers, y compris pour la conduite d'essais cliniques et la fabrication de produits ; notre incapacité à conclure des partenariats ; la réglementation gouvernementale ; la protection de nos droits de propriété intellectuelle ; les questions relatives aux employés et la gestion de la croissance ; nos ADS et actions ordinaires ; l'impact des facteurs internationaux sur le plan économique, politique, juridique, réglementaire, social et commercial, y compris l'inflation, et les effets sur notre activité de la pandémie mondiale de COVID-19 et du conflit en cours dans la région entourant l'Ukraine et la Russie ; et d'autres incertitudes affectant nos opérations commerciales et notre situation financière. Pour une discussion plus approfondie de ces risques, veuillez vous référer aux facteurs de risque inclus dans notre dernier rapport annuel sur le formulaire 20-F et à d'autres dépôts auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission) américaine, qui sont disponibles à l'adresse www.sec.gov. Nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si la loi l'exige.