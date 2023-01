Cenovus Energy s’engage auprès de Skills/Compétences Canada à l’appui des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies

Cenovus Energy s’est joint à SCC en tant que commanditaire présentateur des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2023

/EIN News/ -- OTTAWA, 19 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Skills/Compétences Canada (SCC), un organisme sans but lucratif qui fait la promotion active des carrières dans les métiers spécialisés et les technologies, est fier d’annoncer que Cenovus Energy sera le commanditaire présentateur des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies (OCMT) 2023, qui auront lieu à Winnipeg, au Manitoba.

Le généreux soutien de Cenovus Energy permettra à SCC de mieux promouvoir les carrières dans les métiers spécialisés et les technologies auprès des élèves et des apprentis au Canada au moyen de cet événement important.

Les 25 et 26 mai 2023, des groupes syndicaux, des partenaires de l’industrie, des représentants du gouvernement, des éducateurs et des jeunes se réuniront au RBC Convention Centre à Winnipeg, où plus de 550 élèves et apprentis de tout le pays participeront à des compétitions dans plus de 40 domaines de compétences en lien avec les métiers spécialisés et les technologies. SCC est heureux de collaborer avec Cenovus Energy, une société canadienne énergétique intégrée, pour les olympiades de cette année. Cenovus Energy est un partenaire essentiel; des représentants de la société seront sur place à l’appui de plusieurs domaines de compétence.

« Les travailleurs qualifiés dans le domaine des métiers spécialisés et des technologies sont la clé du succès de notre industrie, y compris l’exploitation quotidienne de nos actifs en toute sécurité », a déclaré Susan Anderson, vice-présidente principale, Services aux personnes, Cenovus Energy. « Dans le cadre du travail qu’il accomplit, Skills/Compétences Canada fait la promotion de ces carrières en tant qu’option enrichissante pour la future main-d’œuvre du Canada – dont nous espérons voir une partie chez Cenovus. »

En outre, on s’attend à ce qu’environ 10 000 élèves du Manitoba participent aux OCMT 2023, à Winnipeg. En plus de regarder les compétiteurs, ils auront l’occasion de participer à plus de 50 activités Essaie un métier et une technologie tout au long de l’événement de deux jours.

« La participation aux OCMT est un excellent moyen pour les partenaires de l’industrie d’établir des liens avec les jeunes et de les renseigner sur les excellentes carrières qui sont offertes dans les métiers spécialisés et les technologies. Grâce à notre partenariat avec Cenovus Energy, nous sommes en mesure de sensibiliser les gens à l’égard de l’évolution du marché du travail canadien et à l’importance de développer les compétences nécessaires pour réussir », a déclaré Shaun Thorson, directeur général, Skills/Compétences Canada.

Selon le gouvernement du Canada, environ 700 000 travailleurs spécialisés au Canada prendront leur retraite d’ici 2028, ce qui créera une importante pénurie de personnes de métier au pays. Des événements comme les OCMT sont un excellent moyen de promouvoir ces carrières auprès de nos futurs travailleurs spécialisés.

Cenovus Energy Inc.

Cenovus Energy Inc. est une société énergétique intégrée qui mène des activités de production de pétrole et de gaz naturel au Canada et dans la région de l’Asie-Pacifique, ainsi que des activités de valorisation, de raffinage et de commercialisation au Canada et aux États-Unis. La société se concentre sur la gestion de ses actifs de manière sûre, innovante et rentable, en intégrant des considérations environnementales, sociales et de gouvernance dans ses plans d’affaires. Les actions ordinaires et les bons de souscription de Cenovus sont inscrits aux bourses de Toronto et de New York, et les actions privilégiées de la société sont inscrites à la Bourse de Toronto. Pour plus d’informations, visitez le site cenovus.com (en anglais seulement).

Voyez Cenovus sur Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube et Instagram.



À propos de Skills/Compétences Canada

Fondé en 1989, Skills/Compétences Canada, un organisme national sans but lucratif comptant des organisations membres dans chaque province et territoire, travaille avec les employeurs, les éducateurs, les groupes syndicaux et les gouvernements pour promouvoir les carrières dans les métiers spécialisés et les technologies auprès des jeunes Canadiens et Canadiennes. Sa position unique parmi les partenaires des secteurs privé et public lui permet d’œuvrer en vue de répondre aux besoins futurs du Canada en matière de main-d’œuvre qualifiée, tout en aidant les jeunes à découvrir des carrières enrichissantes. Skills/Compétences Canada offre des possibilités d’apprentissage par l’expérience, notamment des compétitions dans les domaines des métiers spécialisés et des technologies qui s’adressent à des centaines de milliers de jeunes Canadiens et Canadiennes dans le cadre d’événements régionaux, provinciaux/territoriaux, nationaux et internationaux, ainsi que des programmes de sensibilisation aux métiers spécialisés. Établi à Ottawa, en Ontario, Skills/Compétences Canada est l’organisme canadien membre de WorldSkills. Suivez Skills/Compétences Canada sur Twitter , Facebook , YouTube , Flickr, LinkedIn et Instagram .

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS :

Michèle Rogerson, micheler@skillscanada.com, téléphone 343-883-7545, poste 509.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dc18a280-e851-405f-85df-719cccf50f42