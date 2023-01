Globex reçoit un paiement suite à l’entente d’option d’Emperor Metals

/EIN News/ -- ROUYN-NORANDA, Québec, 19 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) est heureuse d’informer ses actionnaires qu’elle a reçu un paiement de 450 000 $ et 1 500 000 d’actions d’Emperor Metals Inc. (AUOZ-C) suite à l’entente d’option sur la propriété aurifère Duquesne West-Ottoman. Cinquante pourcents du paiement revient à Globex et 50% à Jack Stoch Géoconseils Ltée, partenaires à part égale de la propriété détenue par la compagnie Duparquet Assets Limited.



Tel qu’annoncé par Globex dans un communiqué de presse datant du 12 octobre 2022 , Emperor a l’option d’acquérir 100% des intérêts dans la propriété en versant des paiements totalisant 10 000 000 $ sur une période de 5 ans, 15 000 000 d’actions d’Emperor ou le nombre d’actions pour une valeur estimée de 3 000 000 $ selon la valeur la plus élevée, 12 000 000 $ en travaux d’exploration et une royauté brute sur les métaux (GMR) de 3% dont 1% peut être racheté pour 1 000 000 $. Durant la période d’option de 5 ans, Emperor préparera une évaluation des ressources selon la norme NC 43-101. Si l’estimation indiquait des ressources d’or ou d’or équivalent de toutes catégories confondues supérieures à 1 000 000 d’onces d’or, Globex recevrait un paiement additionnel de 2 500 000 actions d’Emperor.

La propriété Duquesne West/Ottoman est composée de 38 cellules totalisant 1 389 hectares et chevauche la Faille Porcupine-Destor. Les travaux d’exploration antérieurs ont démontré la présence de plusieurs zones aurifères tout le long de la propriété. Une estimation des ressources conforme à la norme NC 43-101 intitulée “Technical Report and Mineral Resource Estimate Update for the Duquesne West/Ottoman property, Quebec, Canada, for Xmet Inc., prepared by David Power-Fardy, M.Sc., P. Geo., Senior Geologist and Kurt Breede, P.Eng., Senior Resource Engineer of Watts, Griffis and McOuat“ en date du 20 octobre 2011 a été complétée. Le rapport présente une ressource inférée localisée dans plusieurs zones décrites comme suit :

Tonnes Au (g/t) (Coupées) Quantité Au (oz) (Coupées) Au (g/t) (Non coupées) Quantité Au (oz) (Non coupées) 4 171 000 5,42 727 000 6,36 853 000





Avec: (1) Teneur de coupure de 3,0 g/t Au (2) Hautes valeurs coupées à 30 g/t Au (3) Épaisseur horizontale minimum de 2,5 mètres (4) Prix de l’or de 960,00 $ (5) Taux de change 0,95 $ US = 1,00 $ CDN

Le rapport NC 43-101 est disponible en appuyant ici ou en vous dirigeant sur le site internet de Globex sous Media Center, Technical Reports.

Note: Les ressources inférées n’ont pas démontré une viabilité économique. Les royautés brutes sur les métaux ne sont payables que lors de la production.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.



