FERNHEILUNG - ALTERNATIVE, NACHHALTIGE und EFFEKTIVE ALTERNATIVE zur SCHULMEDIZIN

Es gibt nichts Wichtigeres als unsere gute Gesundheit. Das ist unsere Hauptkapitalanlage!” — Arlen Specter

Es gibt viele alternative Heilmethoden und immer kranke Menschen greifen nach diesem Strohhalm. In der Regel wurden sie in der Vergangenheit mit Medikamenten vollgestopft. Das Problem ist, es erfolgt keine Heilung der Krankheiten. Im Gegenteil, durch viele Medikamente hat sich der Gesundheitszustand oft verschlechtert. Jedes Medikament entwickelt Nebenwirkungen, was den Körper weiterhin belastet. Eine Verbesserung tritt also nicht ein.So werden jetzt immer verstärkter alternative Heilmethoden gesucht und auch angewendet. Fernheilung gibt es schon seit mehr als 2.000 Jahren. Sie wirkt nachhaltig und effektiv. In allen Religionen gibt es aufsehende Berichte von Fernheilungen. Und spätestens seit der Quantentheorie weiß man auch, warum das so gut funktioniert.Ohne ständig von Arzt zu Arzt zu rennen , ohne die quälend langen Wartezeiten und die darauf stundenlangen Wartezeiten in überfüllten Praxen in Kauf nehmen zu müssen, ohne immer mehr Medikamente mit meist schädlichen Nebenwirkungen zu schlucken, hat Dorothea Bautz-John in ihrer 40 jährigen Fernheilungsstunden unter anderem folgende Erfolge erzielt:Anitas Sohn wurde von Drogen geheilt und lebt heute ein glückliches Leben als Familienvater.Susannas Tochter, die unter ADHS und KPD leidet, wird von Fernheilung zu Fernheilung gesünder, so dass sogar die Lehrerin völlig erstaunt über ihre Fortschritte ist. Ihr EEG, dass so auffällig war, dass sie sogar auf Medikamente eingestellt werden sollte, ist laut Arzt völlig unauffällig – auf die Medikamenteneinstellung wurde daraufhin verzichtet.Ruths Sohn der unter einem spastischen Arm litt und dessen Leben völlig eingeschränkt war, konnte den Arm nach nur 6 Monaten Fernheilung wieder vollständig nach eigenem Willen benutzen.Kerstins kleiner, an Coronavirus erkrankter Sohn wurde gesund ebenso wie Jens, Sabines Sohn, der unter Langzeit Covid litt.Sabine wurde von Depressionen geheilt und konnte seit Jahren zum 1. Mal wieder Ausflüge mit ihrem Mann genießen.Ein junger Mann, der wegen Depressionen in der Tagesklinik war und ansonsten sein Zimmer nicht verließ, ging mit Freunden aus und hat heute eine Freundin und macht jetzt den #Führerschein.Horst wurde von Krebs geheilt.Hier erzählt Dorothea Bautz-John einen ihrer erst kürzlich erlebten, sehr bewegenden Heilungserfolge:Kurz vor Weihnachten bat mich eine Mutter wegen ihrer an schweren Depressionen erkrankten Tochter um Hilfe. Die Tochter war in einer psychatrischen Klinik untergebracht, durfte aber über die Feiertage nach Hause.Einen Tag vor Heiligabend erhielt ich die -noch ziemlich gefasste - Mitteilung, dass die Kundin wieder in die Klinik zurück musste, weil sie zu Hause nur noch geweint habe.Ich hatte für den 24.12. die erste Fernbehandlung mit der Mutter abgemacht.Als ich am 24. mit der Fernheilung fertig war und die Mutter kontaktieren wollte, fand ich die erschütternde Nachricht vor, dass die Tochter in eine geschlossene Klinik überwiesen worden war. Mutter wie Tochter weinten nur noch. Die Tochter sagte, sie schaffe das Leben einfach nicht mehr.Ich zurück zu den Engeln, die mir versicherten, es sei alles in Ordnung und sie behielten die Kontrolle über alles. Sie gaben mir ein Gebet, dass die Mutter jeden Tag sprechen solle. Dann machten sie der Mutter Mut, so schlimm die Dinge auch aussehen würden, es werde eine Wende zum Besseren eintreten. Auch der Klinikwechsel mache Sinn, selbst wenn sie es jetzt nicht verstehe...Etwas getröstet ließ ich die Mutter zurück.Nur um wenige Stunden später folgende Nachricht zu erhalten :"Es tut enorm weh, meine Tochter in der geschlossenen Klinik zu wissen - wie soll ich da Weihnachten genießen ? Sie hat noch einen Mann und 3 weitere Kinder.Ich riet ihr die Tochter loszulassen und bewusst in die Hände der Engel zu übergeben. Sie würden für sie sorgen, sie beschützen und in ihrem Einzelzimmer bei ihr sein. Jedes mal wenn die Mutter Ängste, Verzweiflung, Trauer überfallen wollen, solle sie den Engeln sagen: "Ich vertraue euch und danke euch, dass ihr jetzt....vollständig heilt." Glücklicherweise befolgte die Mutter diesen Rat und auch ach legte Sonderschichten ein.Am 1 Weihnachtsfeiertag schrieb mir die Mutter: Heute hat mich ... gefragt, ob ich ihr gestern Energie geschickt hätte... Am Abend hat sie sich so super gut gefühlt, es sei richtig schön gewesen. Leider hat es nicht angehalten... aber es sei richtig schön gewesen... Ein erster Schritt in die gesunde Richtung... berichte dir gerne weiter..- Die Tochter ist nicht über die Fernheilung informiert, damit sie nicht zusätzlich unter Stress gesetzt wird. Von wegen Erwartungshaltung erfüllen müssen und anderes.2 Tage später durfte die Tochter in die offene Klinik zurück.Und wenige Tage später erhielt sie mehrere Stunden Urlaub, um zu Hause ihre Katzen zu füttern....Diese und ganz viele andere Erfahrungsberichte lassen sich in Dorothea Bautz Johns Facebookgruppe nachlesen.»Das ist doch erstaunlich, oder? Und das Beste ist, es ist kein Ausreißer. Es ist keine Ausnahme. Es gibt Menschen wie diese Kunden,, die auf der ganzen Welt solche großartigsten Ergebnisse erzielen! Das zeigt nur, dass das, was Dorothea sagt absolut wahr ist: ›Fernheilung hilft, innerlich und äußerlich vollkommen heil zu werden und damit eine ganz neue Lebensqualität zu erhalten!‹ Die gute Nachricht ist, dass auch du mit meiner Fernheilung anfangen kannst wunderbare Ergebnisse für deine Gesundheit zu erlangen.

