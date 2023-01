CryoMass signe un accord de licence multi-états de 10,2 millions de dollars

La société est prête à connaître une croissance extraordinaire du marché tout au long de 2023 et au-delà

/EIN News/ -- DENVER, 18 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- CryoMass Technologies Inc. (la « Société » ou « CryoMass ») (OTCQX :CRYM) a le plaisir d'annoncer la signature d'un accord de licence multi-états avec RedTape Core Partners LLC (« RedTape »), basé en Californie, suite à la réussite du lancement commercial du système de séparation cryogénique de trichomes breveté de la société.



Le 12 décembre 2022, CryoMass a livré la première unité de séparation trichomes de la société au centre d'extraction et de traitement du cannabis de RedTape Coastal Refinement Solutions à Monterrey, Californie, ainsi que des essais bêta intensifs continus de son système de traitement de la biomasse à haut volume et en continu. Les résultats de ces essais ont démontré que le processus breveté de CryoMass est réellement révolutionnaire.

















Installation du système de séparation de trichomes de CryoMass en Californie.

Le système breveté de traitement de l'azote liquide sans solvant de CryoMass permet aux processeurs de réduire considérablement le nombre d'étapes des processus de pré et post-extraction, entraînant des gains d'efficacité et des économies de coûts importants allant jusqu'à 30 à 40 %. Le processus produit une pureté supérieure qui capture la quasi-totalité des composés actifs présents dans la biomasse au moment de la récolte.

Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de processus viable qui ait effectué une extraction directement à partir de trichomes à l'échelle commerciale, car la technologie permettant de séparer les trichomes de la biomasse à grande échelle n'existait tout simplement pas. Nous identifions des méthodes d'extraction post-traitement à partir de trichomes qui n'ont jamais été utilisés, voire testés par l'industrie, qui sont beaucoup plus efficaces et moins coûteuses que les méthodes d'extraction existantes.

Les équipes de RedTape et CryoMass se sont concentrées sur l'identification et l'essai de meilleures procédures de post-traitement afin de transformer plus efficacement les trichomes séparés en produit final, et les résultats que nous constatons sont extrêmement encourageants.

En vertu des termes d'un accord de licence multi-états, RedTape a convenu de mettre sous licence le processus breveté et de déployer 12 systèmes de séparation des trichomes pour un investissement initial total de 10,2 millions $ US payable en versements à CryoMass tout au long de l'année 2023. CryoMass a accepté de livrer les unités à RedTape selon un calendrier qui s'étend sur 24 mois. En plus des versements échelonnés, RedTape paiera à CryoMass 50 % de l'ensemble des revenus nets générés par les unités sur la durée de vie de l'accord.

L'accord de licence accorde à RedTape le droit exclusif, sous réserve des étapes de distribution et de licence convenues, de distribuer les unités de séparation des trichomes et de développer les marchés du traitement et de l'extraction du chanvre et du cannabis avec CryoMass dans les États où RedTape dispose d'importantes opérations d'affiliation et alliances. Les cinq États visés par l'accord sont la Californie, New York, le New Jersey, la Floride et la Pennsylvanie.

Directeur et PDG de CryoMass Christian Noël, a déclaré : « Au cours des derniers mois, nous avons pris des mesures importantes pour améliorer l'efficacité opérationnelle de notre technologie. Bien que cette décision ait entraîné des retards dans le calendrier de publication de nos produits initialement prévu, nous sommes désormais convaincus que nos capacités de fabrication à long terme s'avéreront résistantes aux retards et perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Cela devrait se traduire par un environnement de production plus contrôlable et évolutif pour répondre à la demande du marché. »

Noël a ajouté : « RedTape a été sélectionnée pour sa compréhension détaillée du processus CryoMass et sa capacité à transmettre sa compréhension à d'autres sites de traitement au sein de son vaste réseau d'alliances commerciales au sein de ces États clés. L'équipe basée à Monterrey de RedTape à Coastal Refinement Solutions possède une expertise considérable en matière de traitement et d'extraction, qui devrait s'avérer extrêmement précieuse pour nous, tant pour faire progresser et affiner notre technologie que pour développer rapidement notre réseau de licences sur le marché américain. Nous sommes extrêmement optimistes quant à ce qui nous attend en 2023 et au-delà. Nous sommes maintenant prêts. »

Le directeur et PDG de RedTape Michael Tanzer a déclaré : « Cette technologie est un excellent exemple de propriété intellectuelle inestimable développée au sein de l'industrie du cannabis et qui profitera considérablement à d'autres consommateurs et marchés. Le processus de CryoMass réalise un exploit extrêmement difficile consistant à séparer à l'échelle, un minuscule trichome fragile d'une fleur fraîche et humide. Nous sommes honorés de travailler aux côtés des équipes de direction et d'ingénierie sophistiquées de CryoMass pour aider à faire progresser ce processus révolutionnaire en mettant cette technologie à la disposition des agriculteurs et des transformateurs à travers les États-Unis. Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à propos de ce partenariat, car lorsqu'un groupe de ces bonnes personnes se réunit, vous savez que quelque chose de formidable est sur le point de se produire! »

À propos de RedTape

RedTape Core Partners LLC développe, accélère et investit dans de jeunes entreprises dans l'industrie du Cannabis aux États-Unis. Le portefeuille verticalement intégré de la société comprend des opérations de fabrication et de vente au détail sous licence, ainsi que des sociétés propriétaires de logiciels et de matériel qui travaillent de manière synergique en tant que chaîne d'approvisionnement. L'écosystème RedTape utilise le logiciel de commerce électronique de WebJoint pour alimenter son service de livraison Lakeside Remedy, le plus grand détaillant de sa marque CaliStripe Concentrates qui sont stockés dans les systèmes à climat contrôlé de Curidor pour préserver le contenu en terpènes. L'écosystème de RedTape a une valeur de marché brute annuelle qui s'élève à plus de 100 millions de dollars pour plus de 500 000 consommateurs à travers la Californie, New York, le Nouveau-Mexique, le Michigan, le Massachusetts et l'Utah.

À propos de CryoMass

CryoMass Technologies Inc. conçoit, fabrique et autorise des équipements mobiles sur le terrain pour la manipulation du cannabis récolté, du chanvre et d'autres matériaux végétaux de grande valeur. La société possède une technologie brevetée qui utilise de l'azote liquide pour séparer, collecter et protéger complètement les composés de grande valeur de la plante récoltée. S'appuyant sur cette technologie, la société a conçu et construit sa première unité de séparation de trichomes. Le système breveté de séparation des trichomes à l'azote liquide de CryoMass est optimisé pour la capture rapide de trichomes de cannabis et de chanvre entièrement intacts, ainsi que de terpènes. Le système permet aux processeurs de fonctionner plus efficacement en réduisant le nombre d'étapes des processus avant et après l'extraction, entraînant des économies de coûts importantes. Le processus aboutit à un produit fini traité avec pureté qui capture la quasi-totalité des composés actifs présents dans la biomasse au moment de la récolte. Le CryoSift (trichomes) qui en résulte peut être entreposé sur des périodes prolongées ou transformé en produits de consommation. La société estime que l'efficacité du système déclenchera des changements à l'échelle de l'industrie dans la manipulation et la transformation du cannabis et du chanvre récoltés. Il explore également l'application de la technologie sous-jacente à un large éventail d'industries qui gèrent des matériaux de haute valeur qui pourraient bénéficier de méthodes de capture de précision.

L'action commune de CryoMass Technologies Inc. est commercialisée sur le marché OTC QX sous le symbole CRYM.

Pour tout complément d'information, veuillez contacter la société par e-mail à l'adresse investors@cryomass.com ou par téléphone au 303 222-8092.

Le présent communiqué de presse n'est pas une offre de titres, ni une sollicitation d'achat, de souscription ou de vente de titres aux États-Unis d'Amérique ou dans toute autre juridiction dans laquelle il serait illégal de le faire.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs au sens du Private Securities Litigation Reform Act des États-Unis de 1995 qui impliquent des risques connus et inconnus, incertitudes et autres facteurs, y compris les facteurs de risque identifiés dans les documents SEC de la société, et qui peuvent entraîner les résultats réels, la performance ou les réalisations de la Société à différer sensiblement de tout résultat futur, performances ou réalisations exprimées ou implicites par les énoncés prospectifs. Les risques et incertitudes incluent, sans limitation, ces changements dans l'environnement réglementaire affectant la vente et l'utilisation de cannabis ou de chanvre et d'autres produits, Les secteurs d'activité potentiels que la Société envisagera de créer à un moment donné, la demande pour les produits de la société, le financement interne et la situation financière de la société, le déploiement du produit, la concurrence, notre dépendance vis-à-vis de nos partenaires commerciaux, les variations des marchés mondiaux des matières premières et d'autres questions commerciales impliquant la société, ses produits et les marchés dans lesquels la société opère ou cherche à pénétrer, ainsi que les conditions économiques générales. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse ne sont faites qu'à la date du présent document et, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'exigent, la société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

Mise en garde concernant les opérations de Cannabis aux États-Unis

Les investisseurs devraient noter qu'il existe des restrictions et des réglementations juridiques importantes qui régissent l'industrie du cannabis aux États-Unis. La Marijuana, telle que définie dans la loi sur les Substances contrôlées des États-Unis, demeure une drogue inscrite à l'annexe I de la loi pertinente, ce qui rend illégal, en vertu de la législation fédérale des États-Unis, la culture, la distribution ou la détention de cannabis, entre autres. Les transactions financières portant sur des produits générés par des activités commerciales liées au cannabis aux États-Unis ou destinées à les promouvoir peuvent servir de base à des poursuites en vertu de la législation fédérale applicable en matière de blanchiment d'argent aux États-Unis. Veuillez examiner attentivement les documents déposés par la Société concernant le facteur de risque associé.

