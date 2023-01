Marché Goodfood présente les résultats des votes de son assemblée annuelle des actionnaires

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 18 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfood Market Corp. (« Marché Goodfood » ou la « Société ») (TSX : FOOD), a tenu son assemblée annuelle des actionnaires virtuellement le mardi 17 janvier 2023, à 10 h.



Élection des administrateurs

Tous les candidats au poste d’administrateur dont le nom figurait dans la circulaire de sollicitation de procurations de la Société datée du 1er décembre 2022 ont été élus par une majorité des actionnaires. Les résultats du vote pour chaque candidat sont les suivants :

Candidats Voix en faveur Voix contre Pourcentage

des voix en faveur Pourcentage

des voix contre Jonathan Ferrari 31 374 736 401 572 98,736% 1,264% Neil Cuggy 31 376 742 399 566 98,743% 1,257% Donald Olds 31 507 000 269 308 99,152% 0,848% Terry Yanofsky 31 380 706 395 602 98,755% 1,245% John Khabbaz 31 709 874 66 434 99,791% 0,209%

Nomination des auditeurs

Le cabinet KPMG, s.r.l./S.E.N.C.R.L., comptables professionnels agréés, a été nommé auditeurs de la Société par la majorité des actionnaires pour l’exercice 2023. Les résultats du vote sont les suivants :

Résultat Voix en faveur Abstentions Pourcentage

des voix en faveur Pourcentage

des abstentions Adoptée 32 499 996 25 679 99,921% 0,079%

Regroupement des actions

Les actionnaires de la Société ont adopté une résolution spéciale autorisant la modification du certificat de constitution de la Société de manière à effectuer un regroupement de toutes les actions ordinaires émises et en circulation de la Société à raison d’une (1) action ordinaire post-regroupement pour dix (10) actions ordinaires pré- regroupement et à autoriser le conseil d’administration à déterminer le moment du regroupement d’actions. Les votes ont été exprimés comme suit :



Résultat Voix en faveur Voix contre Pourcentage

des voix en faveur Pourcentage

des voix contre Adoptée 32 419 612 106 064 99,674% 0,326%

Ajout d’une catégorie d’actions privilégiées au capital autorisé de Goodfood

Les actionnaires de la Société ont adopté une résolution spéciale autorisant la modification du certificat de constitution de la Société de manière à créer une catégorie autorisée composée d’un nombre illimité d’actions privilégiées, lesquelles pourront être émises en série, les droits et les restrictions applicables à chaque série devant être fixés par les administrateurs de la Société, le tout, y compris les modalités se rattachant aux actions privilégiées. Les votes ont été exprimés comme suit :

Résultat Voix en faveur Voix contre Pourcentage

des voix en faveur Pourcentage

des voix contre Adoptée 29 406 330 2 369 978 92,542% 7,458%

À PROPOS DE MARCHÉ GOODFOOD

Goodfood (TSX : FOOD) est une marque canadienne de premier plan issue du monde numérique et qui offre des solutions de repas et permet la livraison de ces repas et de produits complémentaires frais facilitant pour les clients à l’échelle du Canada la dégustation de délicieux mets à la maison chaque jour. L’équipe de Goodfood travaille au développement de la marque de produits alimentaires millénariale la plus appréciée au Canada avec pour mission de créer des expériences qui suscitent de la joie et qui aident notre communauté à vivre plus longtemps sur une planète plus saine. Les clients de Goodfood ont accès à des produits uniques frais et délicieux ainsi qu’à des prix exclusifs rendus possibles grâce à son équipe culinaire de classe mondiale ainsi qu’à ses infrastructures et technologies sans intermédiaire. Nous avons à cœur de créer un lien entre nos fermes et fournisseurs partenaires et les cuisines de nos clients tout en éliminant le gaspillage de nourriture et les frais généraux de vente au détail onéreux. Les bureaux administratifs de la Société sont établis à Montréal (Québec). La Société dispose aussi d’installations de production situées au Québec et en Alberta.

