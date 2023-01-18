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Spryker将服务全球最大的特许经营泳池服务品牌，助力其实现数字化转型

Poolwerx已选择Spryker提供的全渠道市场解决方案，整合线上与线下的服务体验

/EIN News/ -- 澳大利亚布里斯班, Jan. 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的企业市场、物联网商务及统一商业管理平台Spryker宣布，Spryker已成为全球最大的特许经营泳池服务品牌、澳大利亚第一大泳池服务品牌Poolwerx的合作伙伴，助力其执行数字化转型计划。 Poolwerx正在与Spryker携手合作，整合在线商城与零售门店体验，进而实现全网络商务运营。

借助独特的方式使用Spryker的市场能力，为客户提供新的电商门户，为特许经营合作伙伴提供管理产品和订单的门户，并为运营商提供全场景、全渠道的可视化运营门户和运营能力，以此提升客户、特许经营合作伙伴和Poolwerx团队的体验，即为本次数字化转型的核心。

Poolwerx首席创新兼技术官Shannon O'Brien表示：“无论是借助物联网数据处理能力打造智能泳池，还是通过激活语音能力来开辟新的销售渠道，我们都需要构建一个能让我们快速创新并适应未来任何挑战的系统。 我们之前的单一架构根本无法快速发展，这迫使我们提供了一些与用户需求不匹配的替代方案。 在当今世界，人们期望获得的用户体验瞬息万变，变化速度非同往日。 我们的团队和客户都需要可以解决问题的系统，让他们能够更加轻松、快捷、优质地处理需要开展的工作。 如果随波逐流，只能趋于平庸。 如果独辟蹊径，便可脱颖而出。 Spryker能够助我们更快速地出类拔萃。”

通过采用API优先的方法，Spryker将令此前各自独立的零售、服务和后台架构实现互联互通。 如此一来，Poolwerx将能够通过Spryker提供的单个管理门户有效地查看和管理所有事务。 零售团队和泳池服务技术人员将及时获得提供给他们的正确信息，而特许经营合作伙伴将显著提升业务能力。 最重要的是，客户将能够获得完全互通且易于使用的全渠道体验，因此可以更加长久且安心舒适地享受泳池。

Poolwerx曾在寻找一种商业解决方案，能够将独立系统中的各种数据进行整合。 Spryker会处理客户服务、订单管理和电子商务事宜，Poolwerx因此能够在全球泳池行业提供先进的商务体验。

O’Brien表示：“我和我的团队很高兴能够利用Spryker的无头架构，设计出符合我们业务需求的全渠道市场解决方案。 这可以为整体商务体验带来无限机遇。 我们需要制定一个长远的路线图，但我们相信，通过利用Spryker的可组合平台，即使是在最为复杂的工作流程下，我们也可以实现交付。”

Spryker亚太区高级销售经理Chris Gourvelos表示：“Poolwerx致力于发展数字化转型，这使其处于市场领先地位，与Spryker合作仅是实现完全可组合的商务体验过程中的下一个步骤。 Spryker的无头平台正是为Poolwerx全球业务所涉及的复杂商务活动而建立。 Poolwerx的客户很快就可以随时随地在任何设备上进行购买。” Poolwerx的支持团队将能够全方位了解客户互动，加快价值转换，并灵活适应不同的市场。 Spryker期待与Poolwerx开展合作，实现这些目标，并以此显著提升商务能力和整体数字体验。”

Poolwerx和Spryker将于1月17日下午2:45参加2023年美国纽约零售展览会(NFR 2023)，地点为位于1层1号展览台(Level 1, Expo Stage 1)。 题为“Sink or swim: How Poolwerx is reimagining their digital commerce future with Spryker（沉没还是前行：Poolwerx如何与Spryker共同重构其数字商务的未来）”的炉边访谈将探讨行业领导者Poolwerx如何通过完全可组合的平台等，对其发展快速且复杂巧妙的特许经营业务进行数字化转型。

关于Poolwerx
Poolwerx是全球最大的特许经营泳池服务品牌。 Poolwerx由澳大利亚首席执行官、企业家John O'Brien于1992年创立，现已发展成为在澳大利亚、新西兰和美国拥有630多辆服务车辆和170家门店的企业。

Poolwerx拥有多个创收渠道，回头客众多，鲜有竞争对手，在不断发展的家庭服务领域地位稳固，并已成为技术领导者。 Poolwerx还与Kids Alive建立了合作关系，通过年度社区计划“Responsible Pool Person”和“Learn2Swim Week”来宣传教授水中求生技能的重要性。 如需了解更多信息，请访问www.poolwerx.com.au

关于Spryker
Spryker是领先的可组合商务平台，为拥有成熟商业模式的企业提供服务，助力其实现发展、创新和差异化。 Spryker专为复杂的交易业务而设计，其易于使用、API优先的无头模式提供了一种最佳方法，为企业提供适应、扩展和快速进入市场的灵活性，同时助力企业在数字化转型过程中更快地实现价值转换。 作为全球领先的B2B和B2C企业市场、物联网商务和统一商业管理平台，Spryker已为世界各地150多家全球性企业提供支持，并深受奥乐齐(ALDI)、西门子(Siemens)、喜利得(Hilti)和理光(Ricoh)等品牌的信赖。 Spryker在高德纳咨询公司(Gartner)®组织的2022年魔力象限(Magic Quadrant)™数字商务领域的评选中，被评为“远见者”(Visionary)，并在2022年第2季度Forrester Wave™：B2B商务解决方案中成为“出色表现机构”(Strong Performer)。 Spryker是一家总部位于德国柏林和美国纽约的私营技术公司。

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