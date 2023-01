CNH Industrial acquisisce una partecipazione di minoranza in EarthOptics

/EIN News/ -- La tecnologia di rilevamento del suolo aiuta gli agricoltori a ottimizzare la produttività dei propri terreni



Londra, 18 gennaio 2023

CNH Industrial annuncia l'acquisizione di una partecipazione di minoranza nella società agrotecnica statunitense EarthOptics attraverso il proprio ramo Ventures.

La tecnologia proprietaria di rilevamento sviluppata da EarthOptics misura con precisione lo stato di salute e la struttura del terreno attraverso una combinazione di sensori a terra, satelliti, campionamento fisico del suolo, modelli con autoapprendimento e tecnica agronomica. Fornendo un'ampia gamma di dati sul suolo, questa tecnologia consente agli agricoltori di ottimizzare la gestione e aumentare il valore dei propri terreni. Le informazioni ottenute permettono di migliorare l'attività agricola sotto molteplici aspetti, da una maggiore resa delle colture alla riduzione dell'uso di fertilizzanti, alla valutazione dell’impronta di carbonio dell'azienda agricola, per menzionare solo alcune delle attività possibili.

Questo finanziamento, che è parte del ciclo di investimenti Serie B di EarthOptics, contribuirà a migliorare ulteriormente la capacità dei sensori di altissima precisione dell'azienda per aumentare la produttività agricola e realizzare maggiori risparmi. Inoltre, consentirà all'azienda di intensificare la collaborazione con diversi fornitori di servizi (agronomi, consulenti sulle colture ed altri consulenti esterni specializzati nel settore) per l'analisi dei dati.

CNH Industrial avvierà una fase di sperimentazione pilota della tecnologia di rilevamento del suolo di EarthOptics con il brand Case IH nel 2023. I relativi piani commerciali saranno resi noti prossimamente. L'obiettivo di questa tecnologia è accelerare il nostro processo di automazione della lavorazione del suolo e fornire dati agronomici qualitativamente migliori ai nostri clienti.

Questa operazione è la più recente dimostrazione del nostro impegno per fornire costantemente agli agricoltori di tutto il mondo soluzioni in grado di incrementare il valore e aumentare la sostenibilità delle loro attività.

CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI) è una Società leader globale nel settore dei macchinari e dei servizi. Guidata dal suo purpose Breaking New Ground, incentrato su Innovation, Sustainability e Productivity, l’Azienda fornisce la direzione strategica, le capacità di R&S e gli investimenti che rendono possibile il successo dei suoi brand globali e regionali. A livello globale Case IH e New Holland Agriculture forniscono applicazioni agricole a 360°, dai macchinari alle attrezzature insieme alle tecnologie digitali che le migliorano; CASE e New Holland Construction Equipment, offrono una linea completa di prodotti per le costruzioni che aumentano la produttività del settore. I brand della Società che concentrano le attività a livello regionale includono: STEYR, per trattori agricoli; Raven, leader nell'agricoltura digitale, nella tecnologia di precisione e nello sviluppo di sistemi autonomi; Flexi-Coil, specializzata in sistemi di lavorazione del terreno e semina; Miller, produttore di apparecchiature per applicazioni; Kongskilde, per la fornitura di attrezzature per la lavorazione del terreno, la semina, la gestione del fieno e del foraggio; ed Eurocomach, produttore di un'ampia gamma di mini e midi escavatori per il settore delle costruzioni, comprese le soluzioni elettriche.



Forte di oltre due secoli di storia, CNH Industrial è da sempre all’avanguardia nei settori in cui opera e continua a promuovere l’innovazione con passione ed entusiasmo, favorendo l’efficienza e il successo dei clienti. In quanto azienda autenticamente globale, gli oltre 37.000 dipendenti di CNH Industrial lavorano tutti insieme per creare un ambiente di lavoro all’insegna della diversità e dell’inclusione, con l’obiettivo comune di aiutare i clienti a coltivare e a costruire un mondo migliore.

