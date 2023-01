Une grande majorité de Canadien.ne.s souhaite renverser la perte de biodiversité en priorisant la cible de protection de 30 % récemment confirmée dans l'accord des Nations unies sur la biodiversité

L'appui à l'action urgente pour la nature croît de 10 points de pourcentage année après année, avec plus des trois quarts des Canadien.ne.s affirmant que la perte de biodiversité est une crise dont on doit absolument s'occuper durant cette décennie

/EIN News/ -- TORONTO, 18 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un nouveau sondage du Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada) montre que 77 % des Canadien.ne.s croient que nous sommes en crise et que nous devons agir au cours des 10 prochaines années pour renverser la perte de biodiversité. Les résultats indiquent un sentiment croissant d'urgence; ce nombre est 10 points de pourcentage plus haut que la dernière fois que cette question a été posée, en aout 2021 (il était alors de 67 %). Le sondage a été conduit par Environics Research.



Dans l'ensemble, les résultats révèlent un fort appui au leadership canadien en matière de biodiversité, comme celui démontré durant la négociation de l'accord Kunming-Montréal, avec 54 % des répondant.e.s disant vouloir que le Canada joue un rôle de leadership pour assurer les cibles de conservation les plus ambitieuses. Cependant, les Canadien.ne.s s'attendent aussi à ce que le gouvernement fasse suivre ses engagements et ses annonces par des actions qui freineront et renverseront la perte d'espèces de façon significative et mesurable : la moitié des répondant.e.s veulent que le gouvernement fédéral place l'atteinte de la cible de protection de 30 % de ses terres et de ses eaux d'ici 2030 en haut de sa liste de priorités.

Les sondages périodiques du WWF-Canada mettent en lumière les points où les opinions sur la perte de nature évoluent, et où elles demeurent les mêmes. Si les répondant.e.s expriment un sentiment croissant de l'urgence d'agir, les Canadien.ne.s restent sceptiques quant à l'efficacité des efforts actuels de restauration et de protection de la nature dans leur province (57 % estiment qu'elles ne font qu'un travail « passable » ou « médiocre ») et dans le monde (84 % disent seulement « passable » ou « médiocre »). De plus, les deux tiers demeurent pessimistes au sujet de l'avenir de la planète pour les prochaines générations.

Si l'accord Kunming-Montréal en lui-même apporte un important cadre mondial sur la biodiversité, la mise en œuvre du plan demeure la clé du succès. Cette année sera celle où les pays commencent à traduire l'accord en politiques et en plans nationaux ambitieux proportionnels à la crise de la nature. Pour le Canada, cela signifie de poursuivre la cible de protection de 30 % des terres et des eaux d'ici 2030, mais également de développer une cible claire de restauration des terres dégradées.

« Les citoyen.ne.s du Canada ont la nature à cœur et nous constatons que les valeurs des gens se rejoignent pour voir la protection et la restauration de la nature comme une priorité principale, au même degré que la santé et l'économie, affirme Megan Leslie, présidente-directrice générale du WWF-Canada. Les gens savent que la perte de nature menace la stabilité de notre avenir. Et il.elle.s sont préoccupé.e.s par l'insuffisance de nos actions devant tracer la voie vers un avenir où la nature se rétablit. Nous avons beaucoup de pain sur la planche. Mais au WWF-Canada, nous allons continuer de travailler avec les gouvernements et les groupes autochtones pour nous assurer que ces engagements sont respectés. »

Les résultats du sondage sont basés sur un sondage en ligne réalisé auprès d'un échantillon représentatif de 1021 Canadien.ne.s (de 18 ans et plus), conduit entre le 18 et le 27 novembre 2022.

