Programme d'apprentissage du Vin utilisant l'IA et les Domaines Vinicoles en 3D: Appel à Candidatures pour des Domaines

Aujourd'hui, Second Winery annonce également l'ouverture de son processus de qualification pour les domaines viticoles membres.

Nous sommes ravis de mettre les meilleurs domaines viticoles du monde entier à la disposition de nos utilisateurs et de leur offrir une expérience d'éducation viticole inégalée” — CEO Second Winery

LONDON, UNITED KINGDOM, January 19, 2023 /EINPresswire.com/ -- Le vin existe à peine dans le monde numérique et cela doit changer. Second Winery, une plateforme d'apprentissage disruptive pour les Millennials, la GenZ et les amateurs de vin en général, révèle fièrement son approche innovante pour accéder au monde du vin.

Contrairement aux écoles de vin traditionnelles, Second Winery utilise une intelligence artificielle (IA) et une technologie 3D exclusives pour offrir un apprentissage immersif, intuitif et basé sur l'expérience, tout en faisant la promotion des étiquettes de vin. Grâce à cette plateforme, les utilisateurs peuvent explorer les meilleurs vignobles du monde dans un environnement 3D étonnamment détaillé, en utilisant des défis viticoles, la théorie des jeux, l'IA et l'interaction sociale pour apprendre à travers des activités telles que la récolte, la sélection et le foulage des raisins, la fermentation et l'assemblage du superbe vin final : rouge, blanc, rosé, mousseux et fortifié. Second Winery offre des possibilités d'image de marque sans précédent pour les domaines viticoles participants, y compris la possibilité de livrer des vins à déguster.

Qu'est-ce que Second Winery ?

Second Winery utilise des rôles et des niveaux soigneusement conçus où les abonnés acquièrent une expérience pratique de la viticulture et de l'industrie du vin, comme ouvrier viticole, gestionnaire de vignoble, vigneron, et enfin, obtenir un diplôme de directeur de cave qui gère tous les aspects des opérations, y compris les décisions commerciales.

Les utilisateurs participeront réellement à l’élaboration du vin, en "travaillant" à la table de tri, dans la cuverie ou dans les barriques. Ceux qui passent avec succès par tous les rôles et niveaux recevront une accréditation en tant que Wine Pro ayant maîtrisé des objectifs d'apprentissage spécifiques.

Ce type d'expérience interactive est nécessaire. Comme l'indique le rapport 2022 sur l'industrie du vin de la Silicon Valley Bank, il y a un "échec du marketing auprès des jeunes consommateurs" et "les ventes de vin sont excessivement dépendantes des groupes d'âge plus âgés", avec un potentiel de chute de 20 % au cours de la prochaine décennie en raison du désintérêt des jeunes.

Cette situation est due à un manque de connaissances et d'engagement. Second Winery comble cette lacune en proposant un moyen captivant et accessible d'apprendre à connaître le vin, tout en offrant des expériences mémorables des vignobles membres, de leur terroir et de leur sens du lieu. Cela se passe dans un cadre amusant, social, et permet de déguster le vin. Second Winery se concentre sur le plaisir, l'apprentissage et la dégustation des meilleurs vins du monde, plutôt que sur le cadre traditionnel de la salle de classe, avec des résultats impressionnants.

Les écoles de vin traditionnelles peuvent être coûteuses, intimidantes et, franchement, ennuyeuses ; elles ne correspondent pas à ce que les Millennials et les GenZ recherchent et n'offrent pas les expériences qu'ils apprécient. Les campagnes d'éducation vinicole lancées par les caves, les appellations ou les organisations professionnelles ne proposent que des pages web et des cours conventionnels que les jeunes natifs du numérique trouvent peu inspirants. Il n'y a pas eu de reconnaissance des changements importants requis par les évolutions démographiques dynamiques du marché du vin.

Second Winery propose des expériences interactives dans des domaines viticoles spécifiques du monde entier : la possibilité de visiter de véritables domaines viticoles et de déguster leurs vins d'une manière accessible, amusante, sociale et écologique. Elle facilite les visites de vignobles sans les émissions de CO2 qui en découlent. Il ouvre le monde du vin à un large éventail de jeunes grâce à une plateforme accessible par ordinateur ou en réalité virtuelle, ce qui favorise l'équité dans l'apprentissage du vin. Les Millennials et les GenZ sont curieux du vin, mais le considèrent comme élitiste, trop compliqué, éloigné, voire pédant.

Second Winery propose une solution innovante à ce problème, qui non seulement fonde la connaissance du vin sur des expériences virtuelles, mais aussi la rend également facile à obtenir et divertissante, grâce à la puissance de l'IA.

Second Winery change donc la donne dans l'industrie du vin, révolutionne la façon dont les gens apprennent le vin et ouvre le monde du vin à de nouvelles générations de passionnés. Second Winery se réjouit d'apporter cette nouvelle alternative sur le marché et attend avec impatience de voir l'impact qu'elle aura sur l'avenir de l'industrie et de l'apprentissage du vin .

Appel aux domaines vinicoles

Second Winery a entamé le processus de sélection des meilleurs domaines vinicoles du monde entier pour participer à sa plateforme. Au total, 100 domaines vinicoles de différentes régions viticoles du monde seront sélectionnés. Les critères de sélection seront basés sur la qualité des vins ainsi que sur le design architectural et le paysage de la cave et des vignobles, au fil des saisons, en les reproduisant en 3D et en permettant aux utilisateurs de visiter ces installations tout en apprenant sur le vin.

Le dernier jour pour s'inscrire à la candidature est le 28 février 2023.

Les domaines vinicoles intéressés peuvent s'inscrire en visitant le site web call.secondwinery.com

Second Winery offre aux domaines vinicoles un espace nouveau et innovant leur permettant d'interagir directement avec les consommateurs, d'élargir leur champ d'action et d'enrichir leur proposition de valeur grâce à une expérience interactive, sous forme de jeu, riche en informations et attrayante pour les jeunes générations.

-Ajoute de nouvelles sources de revenus pour les domaines vinicoles.

- Soutient le développement d'une stratégie ESG.

- Ouvre de nouveaux canaux de communication (y compris des événements virtuels pour les partenaires et/ou les consommateurs).

- Augmente considérablement la connaissance et la valeur de la marque pour les abonnés.

- Fournit un outil de marketing qui place le domaine viticole en contact immédiat avec les consommateurs ; ils connaîtront la marque, le domaine viticole et le vin.

"Notre plateforme rend le monde du vin plus accessible et plus agréable pour tous, quel que soit leur niveau de connaissance du vin. Nous sommes impatients de voir l'impact que notre plateforme aura sur l'avenir de l'enseignement du vin et sur l'industrie du vin dans son ensemble", déclare Second Winery.

