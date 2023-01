eStruxture Data Centers obtient un financement supplémentaire de 170 millions de dollars canadiens auprès d'institutions financières de premier plan afin d'accélérer ses plans de croissance

Le financement stimulera les plans de croissance stratégique de l'entreprise au Canada

/EIN News/ -- MONTREAL, 18 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- eStruxture Data Centers, le plus important fournisseur canadien de services réseau et de centres de données infonuagiques neutres, a annoncé aujourd'hui qu'il a obtenu un crédit supplémentaire de 170 millions de dollars canadiens auprès d'un groupe de banques de premier plan, dont la Banque Scotia, la Banque Nationale, BMO Groupe financier et la Deutsche Bank. Ce financement combiné permettra à eStruxture d'accélérer sa stratégie de croissance en développant sa plateforme de centres de données existante.



Plusieurs de ces institutions financières investissent dans la croissance d’eStruxture depuis de nombreuses années. Leur soutien renouvelé témoigne de la stratégie robuste d’eStruxture, de son leadership expert et de sa trajectoire de croissance inégalée. Ce montant permettra à eStruxture d’exécuter des projets stratégiques d’expansion du capital dans l’ensemble de sa plateforme canadienne et, ultimement, d’offrir une valeur accrue à ses clients.

« Nous continuons à faire face à une demande accrue de capacité de centres de données sur tous les marchés que nous desservons, et ce financement renforcera notre aptitude à mettre en ligne des capacités supplémentaires, plus rapidement », déclare Todd Coleman , fondateur et PDG d’eStruxture. « Ayant l’avantage unique de se concentrer à 100 % sur le marché canadien, certaines des entreprises technologiques les plus importantes se sont tournées vers nous en tant que conseillers de confiance. Nous avons ainsi acquis une connaissance approfondie des besoins des clients, des plans de développement et des tendances, et nous sommes en mesure de croître et de nous développer de manière tactique, précisément là où nos clients en ont besoin. »

« La Banque Scotia est fière de soutenir la croissance et le succès continus de l'industrie de l'information et de la technologie et de poursuivre ses partenariats avec un chef de file dynamique du marché Canadien comme eStruxture », a déclaré Peter Clair, directeur et responsable des comptes nationaux pour le Québec à la Banque Scotia. "L'approche de la Banque Scotia en matière de priorités environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) s'articule autour de quatre piliers : l'action environnementale, la résilience économique, la société inclusive et le leadership et la gouvernance, et nous nous engageons à élaborer, mettre en œuvre et investir dans des initiatives relevant de ces piliers afin de maximiser notre impact positif sur le monde. »

« BMO Banque de Montréal est un fervent promoteur d'eStruxture et est ravie de contribuer aux efforts de l'entreprise pour accélérer sa croissance et offrir des solutions exceptionnelles à ses clients », déclare Etienne Julien, Directeur général - Financement des grandes entreprises, BMO Banque de Montréal

Fabian Goehring, directeur général de la Deutsche Bank, a indiqué qu’il est « ravi de continuer à soutenir eStruxture, qui poursuit sa croissance et son essor sur le marché canadien des centres de données ».

En tant que plus grand opérateur de centres de données pancanadien avec quinze installations dans tous les principaux marchés, eStruxture reste déterminée à stimuler la croissance dans le secteur de l’infrastructure numérique en étendant sa plateforme de centres de données, ainsi qu’en développant son réseau et son écosystème de fournisseurs infonuagiques. Les clients d’eStruxture bénéficient d’une large gamme de solutions de colocation et de connectivité, ainsi que de la possibilité d’étendre facilement leur empreinte.

Le Canada continue d’être l’une des régions les plus actives en matière de croissance des centres de données, car de plus en plus d’entreprises éprouvent un besoin impératif de solutions de centres de données hautement évolutives et éco-durables, ainsi que de densités de puissance élevées. Par conséquent, eStruxture est déterminée à continuer à concentrer ses efforts d’investissement sur le Canada, car elle y voit une formidable opportunité de croissance à court et à long terme.

