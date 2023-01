Aya Or & Argent Inc. annonce un appel public à l’épargne par voie d’acquisition ferme d’actions ordinaires d’une valeur de 70 M$

/EIN News/ -- LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ EST DESTINÉ À ÊTRE DISTRIBUÉ AU CANADA SEULEMENT ET IL N’EST PAS DESTINÉ À ÊTRE DISTRIBUÉ AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES OU À ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS UNIS.



MONTRÉAL, 17 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aya Or & Argent Inc. (TSX : AYA; OTCQX : AYASF) (« Aya » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer qu’elle a conclu une convention aux termes de laquelle Eight Capital et Desjardins Marché des capitaux, à titre de co-teneurs de livres et de co-chefs de file, collectivement avec un consortium de preneurs fermes (collectivement, les « preneurs fermes »), ont convenu d’acheter par voie d’acquisition ferme 8 485 000 actions ordinaires du capital de la Société (les « actions »), au prix de 8,25 $ chacune (le « prix d’émission »), ce qui procurera à Aya un produit brut de 70 001 250 $ (le « placement »).

La Société a convenu d’octroyer aux preneurs fermes une option de surallocation leur permettant d’acheter un nombre d’actions supplémentaires pouvant aller jusqu’à 15 % des actions qui font l’objet du placement, au prix d’émission; l’option peut être levée en totalité ou en partie, à quelque moment que ce soit pendant la période de 30 jours suivant la clôture du placement. Si cette option est levée intégralement, cela entraînera une hausse d’environ 10 500 000 $ du produit du placement qui totalisera alors environ 80 500 000 $.

La Société a l’intention d’affecter le produit net qu’elle tirera du placement aux travaux qui lui permettront d’atteindre ses objectifs d’entreprise, y compris l’avancement de son programme d’exploration relatif aux mines Boumadine et Zgounder, au financement du projet d’agrandissement de la mine Zgounder, à son fonds de roulement et aux fins générales de son entreprise.

La clôture du placement est prévue pour le 25 janvier 2023, ou vers cette date, et est assujettie à certaines conditions, y compris l’obtention de toutes les approbations requises, y compris l’approbation de la Bourse de Toronto.

Le placement sera réalisé par voie de supplément de prospectus (le « supplément ») au prospectus préalable de base simplifié de la Société daté du 12 janvier 2023 (le « prospectus préalable de base »), lequel supplément devrait être déposé au plus tard le 19 janvier 2023 auprès des commissions des valeurs mobilières et autres autorités similaires de chacune des provinces canadiennes et des autres territoires dont la Société et les preneurs fermes auront convenu, à la condition, dans chaque cas, qu’aucun prospectus, déclaration d’inscription ou autre document similaire ne doive être déposé et que la Société ne soit pas ni ne devienne assujettie à des obligations d’information continue dans le territoire en question. On peut consulter le prospectus préalable de base et, une fois qu’il aura été déposé, le supplément, sur SEDAR, à l’adresse www.sedar.com; ces documents donnent de plus amples renseignements sur le placement.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat et aucune vente de titres ne sera effectuée aux États-Unis ou dans un autre territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les titres qui font l’objet du placement n’ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, en sa version modifiée, le cas échéant, et ils ne peuvent pas être placés ni vendus aux États-Unis s’ils ne sont pas inscrits ou si une dispense applicable des obligations d’inscription de la Securities Act of 1933 des États-Unis, en sa version modifiée, le cas échéant, et des lois sur les valeurs mobilières des États américains applicables n’a pas été obtenue.

