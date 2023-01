Mohawk fait le point sur les litiges et les prévisions de revenus

/EIN News/ -- CALHOUN, Géorgie, 17 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE : MHK), le plus grand fabricant de revêtements de sol au monde, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord avec les plaignants pour résoudre le recours collectif en valeurs mobilières précédemment divulgué. Mohawk et certains de ses dirigeants ont été cités comme défendeurs dans cette action en justice initialement déposée le 3 janvier 2020, devant le tribunal de district des États-Unis pour le district nord de Géorgie (le « recours collectif en valeurs mobilières »). Mohawk pense que ce recours collectif en valeurs mobilières est sans fondement et qu'elle a des moyens de défense substantiels face aux réclamations en responsabilité et dommages-intérêts ; toutefois, Mohawk a conclu que de nouvelles procédures seraient longues, lourdes et coûteuses. En échange d'un rejet et d'une levée complète de toutes les réclamations contre les défendeurs, les parties ont conclu un accord pour régler le recours collectif en valeurs mobilières à hauteur de 60 millions de dollars, dont une partie substantielle est couverte par les assurances. Le règlement du recours collectif en valeurs mobilières devrait être soumis à l'approbation préliminaire du tribunal. Le règlement de cette affaire est soumis aux documents finaux habituels, à l'avis public et à l'approbation du tribunal.



Mohawk a également réglé avec succès un différend précédemment divulgué avec l'administration fiscale belge (« AFB ») concernant le traitement fiscal des royalties provenant de la propriété intellectuelle. En avril 2022, l'AFB a émis une évaluation fiscale d'environ 187 millions d'euros (pénalités comprises mais sans les intérêts) pour les années civiles allant de fin décembre 2013 à 2018. Bien que Mohawk pense que sa situation fiscale en Belgique est correcte, la Société a conclu un accord avec l'AFB le 23 novembre 2022 afin de régler le litige moyennant un paiement unique de 3 millions d'euros.

Depuis que Mohawk a publié ses résultats du troisième trimestre le 27 octobre 2022, la Réserve fédérale américaine a annoncé deux autres augmentations des taux d'intérêt. Ces augmentations, combinées à une inflation de plus en plus élevée et à une confiance des consommateurs à la traîne aux États-Unis et en Europe, ont entraîné un ralentissement de l'activité mondiale des revêtements de sol résidentiels plus important que ce qui avait été prévu par la Société au quatrième trimestre. En réponse, la Société a augmenté les fermetures temporaires d'usines, ce qui a encore resserré les marges et réduit les résultats trimestriels. En outre, la demande de revêtements de sol en Amérique du Nord s'est affaiblie davantage que les autres segments, ce qui a conduit à des mesures de réduction de ses niveaux de stocks. La combinaison de la baisse du volume, des fermetures d'usines et de la consommation de stocks de tapis à coût plus élevé a diminué les performances financières du segment pour le trimestre. En raison de ces facteurs, le bénéfice par action ajusté (BPA) de la Société au quatrième trimestre devrait se situer entre 1,27 $ et 1,31 $, hors frais de restructuration ou autres frais ponctuels. Les résultats complets du quatrième trimestre et de l'année complète de la Société, ainsi que les prévisions pour le premier trimestre 2023, seront inclus dans la publication des résultats du quatrième trimestre le 9 février 2023, avec des commentaires plus détaillés qui suivront lors de l'appel trimestriel aux investisseurs le 10 février 2023.

La Société est en train de terminer ses processus comptables et de préparer ses états financiers du quatrième trimestre et de l'année 2022. Par conséquent, les résultats financiers préliminaires exposés dans le présent communiqué sont basés sur les attentes actuelles et peuvent être ajustés à la suite, entre autres, de l'achèvement des procédures de clôture financière et de l'audit annuel de la Société ainsi que d'autres développements qui pourraient survenir d'ici le moment où ces résultats financiers seront finalisés. Par ailleurs, la mesure financière du BPA ajusté exposée dans le présent communiqué est calculée conformément à la façon dont la Société a toujours calculé le BPA ajusté, et exclut certains éléments qui peuvent ne pas être indicatifs, ou être sans rapport avec les performances opérationnelles fondamentales de la Société.

À PROPOS DE MOHAWK INDUSTRIES

