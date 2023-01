Mohawk gibt neue Informationen zu Rechtsstreitigkeiten und Gewinnprognose bekannt

/EIN News/ -- CALHOUN, Georgia (USA), Jan. 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK), der weltweit größte Hersteller von Bodenbelägen, hat heute bekanntgegeben, dass er eine Vereinbarung zur Beilegung der zuvor bekanntgegebenen Wertpapiersammelklage mit den Klägern getroffen hat. Mohawk und einige seiner leitenden Angestellten wurden in dieser ursprünglich am 3. Januar 2020 beim United States District Court for the Northern District of Georgia eingereichten Klage (die „Wertpapiersammelklage“) als Beklagte benannt. Mohawk ist der Ansicht, dass diese Wertpapiersammelklage unbegründet ist und dass das Unternehmen materielle Einwände gegen die Haftungs- und Schadensersatzansprüche hat; Mohawk ist jedoch zu dem Schluss gekommen, dass ein weiterer Rechtsstreit langwierig, beschwerlich und teuer wäre. Im Gegenzug für die Abweisung der Klage und den vollständigen Verzicht auf Ansprüche gegen die Beklagten einigten sich die Parteien darauf, die Wertpapiersammelklage für 60 Mio. USD beizulegen, wovon ein erheblicher Teil durch eine Versicherung abgedeckt ist. Es wird erwartet, dass die Beilegung der Wertpapiersammelklage dem Gericht zur vorläufigen Genehmigung vorgelegt wird. Die Beilegung dieses Falles unterliegt den üblichen abschließenden Unterlagen, der öffentlichen Bekanntmachung und der gerichtlichen Genehmigung.



Mohawk hat auch einen zuvor bekanntgegebenen Rechtsstreit mit der belgischen Steuerbehörde über die steuerliche Behandlung von Lizenzeinkünften aus geistigem Eigentum erfolgreich beigelegt. Im April 2022 erließ die belgische Steuerbehörde einen Steuerbescheid in Höhe von rund 187 Mio. EUR (einschließlich Strafen, aber ohne Zinsen) für die zum Dezember 2013 bis zum Dezember 2018 endenden Steuerjahre. Obwohl Mohawk der Ansicht ist, dass seine Steuerposition in Belgien korrekt ist, schloss Mohawk am 23. November 2022 eine Vereinbarung mit der belgischen Steuerbehörde, um den Rechtsstreit gegen eine einmalige Zahlung von 3 Mio. EUR beizulegen.

Seit der Veröffentlichung der Ergebnisse des dritten Quartals von Mohawk am 27. Oktober 2022 hat die US-Notenbank zwei weitere Zinserhöhungen angekündigt. Diese Erhöhungen in Verbindung mit der anhaltend hohen Inflation und dem nachlassenden Verbrauchervertrauen in den USA und Europa führten dazu, dass das weltweite Geschäft mit Bodenbelägen für den Wohnbereich im vierten Quartal stärker nachgab als vom Unternehmen erwartet. Als Reaktion darauf erhöhte das Unternehmen die Zahl der vorübergehenden Betriebsstilllegungen, was die Gewinnspannen weiter drückte und die Quartalsergebnisse senkte. Darüber hinaus schwächte sich die Nachfrage im Segment Flooring North America stärker ab als in den anderen Segmenten, was zu Maßnahmen zum Abbau der Lagerbestände führte. Die Kombination aus dem geringeren Volumen, den Betriebsstilllegungen und dem Verbrauch von teureren Teppichvorräten verringerte die finanzielle Leistung des Segments in diesem Quartal. Aufgrund dieser Faktoren wird erwartet, dass das bereinigte Ergebnis je Akte des Unternehmens im vierten Quartal zwischen 1,27 und 1,31 USD liegen wird, ohne Berücksichtigung von Restrukturierungs- oder anderen einmaligen Kosten. Die vollständigen Ergebnisse des Unternehmens für das vierte Quartal und das gesamte Jahr sowie die Prognosen für das erste Quartal 2023 werden in der Veröffentlichung der Ergebnisse für das vierte Quartal am 9. Februar 2023 enthalten sein; ein ausführlicherer Kommentar wird während der vierteljährlichen Telefonkonferenz für Anleger am 10. Februar 2023 folgen.

Das Unternehmen ist dabei, seine Buchhaltungsprozesse abzuschließen und seine Abschlüsse für das vierte Quartal und das gesamte Jahr 2022 vorzubereiten. Daher basieren die in dieser Pressemitteilung dargestellten vorläufigen Finanzergebnisse auf den aktuellen Erwartungen und können unter anderem aufgrund des Abschlusses der Finanzverfahren des Unternehmens und der jährlichen Rechnungsprüfung sowie aufgrund anderer Entwicklungen, die bis zur Fertigstellung dieser Finanzergebnisse auftreten können, angepasst werden. Darüber hinaus wird die in dieser Pressemitteilung dargestellte bereinigte Kennzahl für den Gewinn pro Aktie in Übereinstimmung mit der Art und Weise berechnet, wie das Unternehmen in der Vergangenheit den bereinigten Gewinn pro Aktie berechnet hat, und schließt bestimmte Posten aus, die möglicherweise nicht auf die operative Kernleistung des Unternehmens hinweisen oder in keinem Zusammenhang damit stehen.

Mohawk Industries ist der weltweit führende Produzent von Fußbodenbelägen und stellt Produkte zur Optimierung von Wohn- und Gewerbeflächen auf der ganzen Welt her. Die vertikal integrierten Herstellungs- und Vertriebsprozesse von Mohawk bieten Wettbewerbsvorteile bei der Produktion von Teppichböden, Teppichen, Keramikfliesen, Laminat-, Holz-, Stein- und Vinylböden. Mit unserer branchenführenden Innovationskraft haben wir Produkte und Technologien entwickelt, mit denen sich unsere Marken von anderen Produkten abheben und die alle Anforderungen für Um- und Neubauten erfüllen. Unsere Marken gehören zu den bekanntesten in der Branche. Sie umfassen American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step und Unilin. In den letzten zehn Jahren hat sich Mohawk von einem amerikanischen Teppichhersteller zum weltweit größten Unternehmen für Bodenbeläge mit Niederlassungen in Australien, Brasilien, Kanada, Europa, Malaysia, Mexiko, Neuseeland , und den Vereinigten Staaten entwickelt.

