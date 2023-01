L'IOT Solutions World Congress donnera un nouvel élan à la transformation numérique de l'industrie

/EIN News/ -- BARCELONE, Espagne, 17 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'IOT Solutions World Congress (IOTSWC), le plus grand événement international dédié à la transformation numérique de l'industrie, organise sa septième édition en 2023 avec pour but de donner un nouvel élan à l'écosystème des technologies de rupture. Dans le cadre du thème « Des technologies qui révolutionnent l'industrie », l'IOTSWC réunira 330 exposants et plus de 250 experts à la Gran Via de la Fira de Barcelone du 31 janvier au 2 février pour mettre en évidence l'importance de la numérisation pour une industrie plus efficace et durable.



Organisé par Fira de Barcelona en collaboration avec le Consortium Industrial IOT® (IIC™), l'IOTSWC offrira un espace d'exposition avec la participation d'entreprises de premier plan telles que ABB, Altair, Amazon Web Services, BrainCube, Crowdstrike, Deloitte, Device Authority, EMnify, Faircom Corporation, Fiware, Hornet Security, Huawei, Kaspersky, KNX, Libellium, Palo Alto, Richardson RFPD, Relayr, Siemens, Sternum, Trellix et TXOne Networks, qui présenteront leurs nouveaux produits, services et processus en matière de technologie appliquée à la transformation de l'industrie dans le domaine de l'Internet des objets (IdO), de l'intelligence artificielle (AI), des jumeaux numériques et de la blockchain, entre autres.

Le programme du congrès de l'IOTSWC sera articulé autour de six domaines thématiques afin d'offrir une vision multisectorielle : Industrie de l'IOT, IA, DT, Edge Computing, réalité augmentée et 5G. Le panel d'intervenants rassemble des noms aussi importants dans le domaine des technologies de rupture que Michael Grieves, directeur exécutif et scientifique en chef du Digital Twin Institute, considéré comme le père des jumeaux numériques ; Sean O'Reagain, responsable adjoint de l'industrie 5.0 à la Commission européenne ; et Timmy Mbaya, responsable des logiciels d'application chez Blue Origin, une entreprise qui développe une station spatiale pour des activités commerciales.

Les robots ou la logistique du dernier kilomètre dans la zone de test

L'IOTSWC comprendra une zone de test où seront présentés des exemples d'applications pratiques de technologies de pointe développées dans plusieurs secteurs. Cette année, l'événement présentera notamment des robots capables de collaborer avec les humains dans le cadre de processus industriels, ainsi que des exemples de cybersécurité dans les voitures autonomes et de gestion logistique grâce à la blockchain.

Une vaste plateforme technologique

L'IOTSWC se tiendra en même temps que deux autres événements : l'Integrated Systems Europe (ISE) et le Barcelona Cybersecurity Congress (BCC). L'ISE est le plus grand salon mondial de l'audiovisuel et de l'intégration de systèmes, tandis que le BCC est un événement annuel coorganisé avec l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya du gouvernement de Catalogne, qui réunit des acteurs et des experts internationaux de premier plan dans le domaine de la cybersécurité.

