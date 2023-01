Cürex Group annuncia un accordo con CalPERS per la licenza della piattaforma di analisi dei dati Cipher

/EIN News/ -- NEW YORK, Jan. 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- via InvestorWire -- The Cürex Group, società di servizi di esecuzione di cambi per operatori istituzionali e di analisi dei dati con sede a New York, annuncia oggi un accordo con CalPERS per offrire un'analisi avanzata dei dati pre e post-trade attraverso la piattaforma Cipher di Cürex.



In qualità di leader e promotore delle pratiche di best execution, CalPERS mantiene una relazione di trading con Cürex ed è stato un sostenitore degli sforzi di Cürex per portare maggiore trasparenza e correttezza alla comunità dei buy side. L'adozione di Cipher aiuterà CalPERS a gestire meglio le decisioni di trading su valute, a ridurne i costi e a migliorarne i risultati. CalPERS continuerà a fornire contributi a Cürex in futuro, con l’introduzione di ulteriori strumenti e miglioramenti alla piattaforma Cipher.

Cipher è una piattaforma completa di analisi pre- e post-trade che include analisi in tempo reale per i clienti che eseguono le loro operazioni algoritmiche nel mercato della liquidità solo buy side di Cürex. La suite pre-trade di Cipher include, tra le altre funzioni, uno stimatore del costo dell'operazione, un confronto dei prezzi di trasferimento del rischio e un'analisi della volatilità in streaming. Il TCA post-trade di Cipher consente ai clienti di misurare la performance relativa del trading algoritmico bancario sulla base di benchmark ottenuti in modo indipendente da Cürex, il confronto del trasferimento del rischio, lo slippage e la performance rispetto alle condizioni di mercato esistenti all'inizio della decisione di trading del cliente. La capacità di Cipher di collegare i risultati post-trade con le condizioni pre-trade è fondamentale per migliorare le performance del trading sui mercati delle valute.

Esprimendosi a nome di Cürex, James Singleton, Presidente e CEO, ha dichiarato: "CalPERS è un leader storico nel cercare di migliorare i risultati di trading del buy side in tutte le classi di attivi. Siamo lieti che stia proseguendo questi sforzi attraverso la decisione di utilizzare Cipher e i suoi preziosi contenuti analitici in streaming. Le caratteristiche uniche dei dati di Cürex consentono di ottenere migliori analisi rispetto alle alternative disponibili presso altri fornitori. Siamo grati per la loro scelta di utilizzare la nostra piattaforma e le nostre iniziative di best execution".

Informazioni su Cürex Group

Cürex Group Holdings, LLC è un fornitore di servizi di esecuzione di cambi e di analisi dei dati. Cürex gestisce un ECN valutario con una solida liquidità no last look e una trasparenza completa. Le nostre analisi di mercato e di trading, uniche nel loro genere, forniscono informazioni significative ai nostri clienti. I nostri benchmark FTSE Russell/Cürex FX consentono di effettuare misurazioni in tempo reale per valutare i risultati del trading e fornire parametri di valutazione. La nostra missione è collaborare con i nostri clienti per apportare una trasparenza senza pari a tutte le loro attività nei mercati delle valute estere. Cürex ha sede a New York ed è un'azienda indipendente. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.curexgroup.com

Informazioni su CalPERS

Per oltre ottanta anni, CalPERS ha sviluppato la sicurezza pensionistica e sanitaria per dipendenti statali, scolastici e di agenzie pubbliche che investono la loro carriera nel servizio pubblico. Il nostro fondo pensione assiste più di 2 milioni di aderenti nel sistema pensionistico CalPERS e amministra le prestazioni per più di 1,5 milioni di iscritti e le loro famiglie nel nostro programma sanitario, rendendoci la più grande istituzione pensionistica pubblica a benefici definiti degli Stati Uniti. Il valore di mercato totale del fondo CalPERS si attesta attualmente a circa 443 miliardi di dollari. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.calpers.ca.gov .