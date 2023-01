Bombardier annonce des résultats financiers préliminaires pour l’exercice complet 2022

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 17 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier (TSX: BBD.B) a dévoilé aujourd’hui des résultats financiers préliminaires pour 2022, soulignant les éléments financiers pour lesquels elle s’attend à dépasser sa prévision pour l’exercice complet. L’entreprise publiera ses résultats pour le quatrième trimestre et l’exercice complet 2022 tel que prévu le 9 février 2023 et tiendra aussi une webdiffusion en direct et une conférence téléphonique à l’intention des investisseurs à 8 h (HNE) le même jour. La webdiffusion et les graphiques financiers pertinents seront disponibles sur le site ir.bombardier.com.



Résultats préliminaires pour l’exercice complet 2022(1)

Activités poursuivies seulement Résultats prévus pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 Prévision mise à jour pour l’exercice complet 2022(2) Livraisons d’avions

(en unités) 123 >120 Revenus ~ 6,9 milliards $ > 6,5 milliards $ RAIIA ajusté(3) ~ 930 millions $ > 825 millions $ RAII ajusté(3) ~ 510 millions $ > 375 millions $ RAII ~ 535 millions $ s.o. Flux de trésorerie disponibles(3) ~ 735 millions $ > 515 millions $ Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles ~ 1 070 millions $ s.o. Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles ~ 335 millions $ s.o.

Les résultats préliminaires pour l’exercice complet 2022 relatifs à des mesures n’ayant pas fait l’objet d’une prévision incluent un ratio de nouvelles commandes sur livraisons unitaires(4) de ~ 1,4 pour l’exercice complet, une croissance sur douze mois du carnet de commandes pour s’établir à ~ 14,8 milliards $, et des liquidités ajustées(3) totalisant ~ 1,7 milliard $. Les liquidités ajustées incluent un montant de trésorerie et équivalents de trésorerie de ~ 1,3 milliard $ et un montant d’encaisse de ~ 0,4 milliards $ affecté en nantissement de diverses garanties bancaires. Les liquidités ajustées excluent la facilité de crédit rotative garantie annoncée en novembre 2022 qui demeure inutilisée.



(1) Voir la mise en garde relative aux énoncés prospectifs ci-après.

(2) Une mise à jour des prévisions pour l’exercice complet 2022 a été annoncée dans le communiqué de presse présentant les résultats financiers du deuxième trimestre daté du 4 août 2022.

(3) Mesure financière non conforme aux PCGR. Une mesure financière non conforme aux PCGR ne constitue pas une mesure financière normalisée selon le référentiel d’information financière appliqué pour établir nos états financiers et il pourrait être impossible de la comparer à des mesures financières similaires présentées par d’autres émetteurs. Se reporter à la rubrique Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières de ce communiqué de presse pour la définition de ces indicateurs et pour le rapprochement avec les mesures les plus comparables des IFRS.

(4) Défini comme les nouvelles commandes nettes d’avions en unités sur le nombre de livraisons d’avions en unités.

Les principaux résultats financiers préliminaires et non audités pour l’exercice complet 2022 inclus dans ce communiqué de presse sont des estimations et sont basés sur l’information disponible le 16 janvier 2023, et le premier examen par la direction des résultats opérationnels pour l’exercice clos le 31 décembre 2022. Ces résultats préliminaires sont susceptibles d’être modifiés lorsque les processus standard de clôture d’exercice de Bombardier seront terminés. L’information préliminaire indiquée dans le présent document est susceptible de révision alors que l’entreprise prépare ses états financiers annuels et que les vérificateurs indépendants de Bombardier effectuent leur audit de fin d’année. Cette mise à jour ne devrait pas être considérée comme un remplacement des résultats financiers annuels de Bombardier pleinement audités et ne présente pas toute l’information nécessaire à la compréhension de la condition financière de Bombardier en date de ce communiqué, ou ses résultats opérationnels pour l’exercice clos le 31 décembre 2022. Lorsque Bombardier achèvera son processus de clôture de l’exercice financier et finalisera ses états financiers pour l’exercice clos le 31 décembre 2022, il est possible que Bombardier identifie des éléments nécessitant d’ajuster les résultats financiers préliminaires énoncés ci-dessus et ces changements pourraient être importants. Les informations financières préliminaires prévues énoncées dans le présent communiqué constituent des énoncés prospectifs sur lesquels vous ne devriez pas vous fier indûment car elles pourraient se révéler d’une inexactitude significative. Bombardier ne compte pas mettre à jour ces informations financières avant la publication de ses résultats financiers finaux pour le quatrième trimestre et l’exercice complet 2022 prévue le 9 février 2023.

À propos de Bombardier



Bombardier (BBD-B.TO) est un leader mondial en aviation axé sur la conception et la construction d’avions d’affaires exceptionnels ainsi que sur la prestation de services connexes. Les avions des gammes Challenger et Global de Bombardier sont reconnus pour les innovations de pointe qu’ils offrent, la conception de leur cabine, leurs performances et leur fiabilité. La flotte mondiale d’avions Bombardier compte environ 5 000 avions en service auprès d’un large éventail de multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et de programmes de multipropriété, de gouvernements ou de particuliers. Des avions Bombardier sont aussi utilisés dans le monde entier pour réaliser des missions spéciales gouvernementales ou militaires grâce à l’expertise éprouvée de Bombardier Défense.



Bombardier, dont le siège social est situé dans la Grande région de Montréal, au Québec, exploite des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le solide réseau de soutien à la clientèle de l’entreprise comprend des centres de service pour avions Learjet, Challenger et Global situés stratégiquement aux États-Unis et au Canada, ainsi qu’au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suisse, en Italie, en Autriche, aux Émirats arabes unis, à Singapour, en Chine, et en Australie.



On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec du carburant d’aviation durable en utilisant le système Réserver et réclamer, sur le site bombardier.com . Pour en savoir plus sur les produits de Bombardier et son réseau de service clientèle à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site businessaircraft.bombardier.com/fr . Suivez-nous sur Twitter @Bombardier .

Bombardier, Learjet, Challenger et Global sont des marques de commerce déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

MISE EN GARDE LIÉE AUX MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR

Ce communiqué de presse est basé sur les résultats prévus présentés conformément aux IFRS et sur les mesures financières non conformes aux PCGR suivantes :

Mesures financières non conformes aux PCGR RAII ajusté RAII excluant les éléments spéciaux. Les éléments spéciaux comprennent des éléments qui ne reflètent pas le rendement de base de la Société ou dont la présentation distincte permet aux utilisateurs des états financiers consolidés de mieux comprendre les résultats de la Société pour la période. Ces éléments comprennent notamment l’incidence des charges de restructuration, l’incidence des cessions d’activités ainsi que les charges de dépréciation importantes et la reprise de celles-ci. RAIIA ajusté RAII ajusté, y compris l’amortissement et les charges de dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles. Flux de trésorerie disponibles (utilisation) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles – activités poursuivies, diminués des additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles. Liquidités ajustées Trésorerie et équivalents de trésorerie, plus la partie de l’encaisse affectée en nantissement de diverses garanties bancaires.



Les mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières sont des mesures tirées principalement des états financiers consolidés, mais ne sont pas des mesures financières normalisées selon le référentiel d’information financière appliqué pour établir les états financiers. Par conséquent, elles pourraient ne pas être comparables à des mesures financières non conformes aux PCGR et à d’autres mesures financières similaires utilisées par d’autres émetteurs. L’exclusion de certains éléments des mesures de rendement non conformes aux PCGR ne signifie pas que ces éléments sont nécessairement ponctuels.

RAII ajusté

Le RAII ajusté correspond au RAII compte non tenu des éléments spéciaux(1) lesquels comprennent des éléments qui ne reflètent pas notre rendement de base ou dont la présentation distincte permet aux utilisateurs de mieux comprendre nos résultats pour la période. La direction utilise le RAII ajusté aux fins de l’évaluation de la performance sous-jacente de l’entreprise. La direction croit que la présentation de cette mesure des résultats opérationnels non conforme aux PCGR, en plus des mesures conformes aux IFRS, donne aux utilisateurs de notre rapport financier une meilleure compréhension de nos résultats et tendances connexes, et accroît la transparence et la clarté des résultats de base de notre entreprise. C’est pourquoi un grand nombre d’utilisateurs du rapport de gestion analysent nos résultats d’après cette mesure financière. La direction est d’avis que cette mesure aide les utilisateurs du rapport de gestion à mieux analyser les résultats et améliore la comparabilité de nos résultats d’une période à l’autre ainsi que la comparabilité avec ceux de nos pairs.

RAIIA ajusté

Le RAIIA ajusté correspond au RAII compte non tenu des éléments spéciaux(1), de l’amortissement et des charges de dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles. La direction utilise le RAIIA ajusté aux fins de l’évaluation de la performance sous-jacente de l’entreprise. La direction croit que cette mesure des résultats opérationnels non conforme aux PCGR, en plus des mesures conformes aux IFRS, donne aux utilisateurs de notre rapport financier une meilleure compréhension de nos résultats et tendances connexes, et accroît la transparence et la clarté des résultats de base de notre entreprise, étant donné qu’elle ne tient pas compte de l’incidence des éléments habituellement associés aux activités d’investissement ou de financement et des éléments qui ne reflètent pas notre rendement de base ou dont l’exclusion aidera les utilisateurs à comprendre nos résultats pour la période. C’est pourquoi un grand nombre d’utilisateurs du rapport de gestion analysent nos résultats d’après cette mesure financière. La direction est d’avis que cette mesure aide les utilisateurs du rapport de gestion à mieux analyser les résultats et améliore la comparabilité de nos résultats d’une période à l’autre ainsi que la comparabilité avec ceux de nos pairs.

(1) Se reporter à la rubrique Résultats opérationnels consolidés dans le rapport de gestion du rapport financier de la Société pour le trimestre clos le 30 septembre 2022 pour des détails sur les éléments spéciaux.

Flux de trésorerie disponibles

Les flux de trésorerie disponibles correspondent aux flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles – activités poursuivies, diminués des additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles. La direction croit que cette mesure des flux de trésorerie non conforme aux PCGR permet aux investisseurs d’avoir une vision claire de la trésorerie disponible générée pour les actionnaires de la Société, pour le remboursement de la dette et pour les acquisitions une fois engagées les dépenses en immobilisations requises à l’appui des activités courantes de l’entreprise et de la création de valeur à long terme. Cette mesure des flux de trésorerie non conforme aux PCGR ne correspond pas aux flux de trésorerie disponibles résiduels aux fins des dépenses discrétionnaires, étant donné qu’elle ne tient pas compte de certaines sorties de fonds obligatoires, comme le remboursement de la dette arrivant à échéance. La direction a recours aux flux de trésorerie disponibles à titre de mesure d’évaluation de la performance de l’entreprise et de la génération de liquidités dans son ensemble.

Liquidités ajustées

Les liquidités ajustées sont définies comme la trésorerie et les équivalents de trésorerie, plus la partie de l’encaisse affectée en nantissement de diverses garanties bancaires. La direction croit que cette mesure financière non conforme aux PCGR est une mesure utile parce qu’elle comprend dans ses résultats des éléments qui, selon la direction, reflètent mieux les liquidités de la Société. Cette mesure n’a pas un sens normalisé prescrit par les IFRS et il pourrait donc être impossible de la comparer à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs.



Le rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR avec les mesures financières les plus comparables des IFRS est fourni dans les tableaux ci-dessous.

Rapprochement prévue du RAII ajusté et du RAII

Activités poursuivies seulement Exercice clos le 31 décembre 2022 RAII ~ 535 millions $ Éléments spéciaux ~ (25) millions $ RAII ajusté ~ 510 millions $

Rapprochement prévu du RAIIA ajusté et du RAII

Activités poursuivies seulement Exercice clos le 31 décembre 2022 RAII ~ 535 millions $ Amortissement ~ 417 millions $ Charges de dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles ~ 3 millions $ Éléments spéciaux compte non tenu de la charge de

dépréciation des immobilisations corporelles ~ (25) millions $ RAIIA ajusté ~ 930 millions $

Rapprochement prévu des flux de trésorerie disponibles et des flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Activités poursuivies seulement Exercice clos le 31 décembre 2022 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles ~ 1 070 millions $ Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles ~ (335) millions $ Flux de trésorerie disponibles ~ 735 millions $



Rapprochement prévu des liquidités ajustées et de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

Activités poursuivies seulement Exercice clos le 31 décembre 2022 Trésorerie et équivalents de trésorerie ~ 1,3 milliard $ Partie de l’encaisse affectée en nantissement de diverses garanties bancaires ~ 0,4 milliard $ Liquidités ajustées ~ 1,7 milliard $



Le lecteur est prévenu que la présente liste de facteurs pouvant influer sur la croissance, les résultats et le rendement futurs n’est pas exhaustive et qu’il ne faudrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. D’autres risques et incertitudes que nous ne connaissons pas ou que nous considérons comme non importants à l’heure actuelle pourraient également faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent considérablement de ceux exprimés explicitement ou implicitement dans ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs décrits aux présentes reflètent les attentes de la direction à la date du présent communiqué et pourraient subir des modifications après cette date. À moins d’y être tenus selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, nous nions expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.