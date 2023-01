Probe Gold triple l’estimation de la ressource aurifère indiquée à 2 038 900 onces et rapporte 357 200 onces présumées à Monique, une partie de Novador (auparavant Val d’Or Est)

/EIN News/ -- Faits saillants de la mise à jour de l’estimation des ressources minérales conforme au Règlement 43-101 pour Monique :

Dans la première de trois mises à jour d’estimation de ressources (Monique, Pascalis et Courvan) qui seront publiées ce printemps (Monique, Pascalis et Courvan), le gîte Monique a déjà réalisé un gain global substantiel, notamment illustré par plus de 1,3 million d'onces supplémentaires en Indiquées (mise à niveau par rapport aux ressources présumées précédentes et ajout significatif de nouvelles Indiquées), qui comprend maintenant 2 038 900 onces dans la catégorie indiquée et 357 200 onces dans la catégorie présumée, en hausse comparativement aux 672 800 onces indiquées et 671 400 onces présumées de l’estimation des ressources antérieure (2021).

Les ressources minérales indiquées à Monique ont plus que triplé, à 2 038 900 onces, et sont situées pour la plupart au sein du bail minier actuel et des ressources exploitables par fosse.

à 1,42 g/t Au, comparativement à 1,38 g/t Au. Le gîte Monique reste toujours ouvert dans toutes les directions et quatre foreuses sont présentement affectées au programme d’expansion de 2023 dans le cadre d’un programme de forage de 50 000 mètres planifié sur Novador.

TORONTO, 17 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Probe Gold Inc. (TSX-V : PRB) (OTCQB : PROBF) (« Probe » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer la publication d’une mise à jour de l’estimation des ressources pour sa propriété Monique (la « propriété »), du Projet Novador (anciennement Val-d’Or Est) située près de la ville de Val-d’Or au Québec. Les ressources minérales montrent une amélioration significative par rapport à l’estimation de ressources antérieure et restent ouverte à l’expansion future. Les nouvelles ressources à Monique s’élèvent à 2 038 900 onces d’or dans la catégorie indiquée et à 357 200 onces d’or dans la catégorie présumée, démontrant une augmentation globale significative et un excellent taux de conversion de présumé à indiqué. En plus de l’augmentation substantielle à Monique, la mise à jour des ressources a aussi permis de convertir l 367 000 onces de plus à la catégorie indiquée par rapport à l’estimation de ressources de 2021, plus que triplant les ressources indiquées à Monique. L’estimation des ressources pour Monique a été préparée de façon indépendante par InnovExplo inc. conformément aux dispositions du Règlement 43-101 (le « Règlement 43-101 ») et est datée du 16 janvier 2023. Cette estimation inclut les ressources de la propriété uniquement, et la mise à jour des ressources pour les gîtes des couloirs Pascalis et Courvan suivra plus tard ce printemps et devraient montrer une amélioration significative des ressources indiquées et une augmentation potentielle de l'inventaire total d'or pour les trois gisements combinés. Les foreuses seront en activité tout au long de l’année 2023 afin de poursuivre le forage d’expansion et d’exploration régionale avec un programme de forage significatif totalisant 50 000 mètres à Novador.

David Palmer, président et chef de la direction de Probe, a déclaré : « Encore une fois, Monique dépasse toutes nos attentes en montrant une augmentation significative des ressources aurifères de plus d’un million d’onces, et des ressources indiquées qui ont plus que triplé. Avec un inventaire de 2,4 millions d’onces maintenant estimé à Monique, et un inventaire total de 5,1 millions d’onces, nos programmes d’expansion et de conversion ont été de francs succès et ont confirmé la régularité et la qualité de la minéralisation du gîte Monique. De plus, nous voyons également une augmentation de la teneur des ressources délimitées dans une fosse, reflétant les résultats de forage meilleurs qu’anticipés tout au long de l’année. La mise à jour des ressources actuelle démontre aussi le potentiel de croissance continue à Monique. Compte tenu du succès de nos programmes de forage, nous avons commencé notre programme de forage d’expansion 2023 à Monique avec quatre foreuses qui tournent déjà sur la propriété. Ceci, en plus de nos importants programmes de forage d’exploration à Novador et Detour, nous continueront de faire avancer nos projets tout au long de l’année 2023. »

Yves Dessureault, chef de l’exploitation de Probe, a ajouté : « Cette estimation de ressources est le résultat final des programmes de travaux réalisés en 2022 à Monique par une équipe dédiée d’employés et de partenaires qui ont tous travaillé très fort pour nous livrer ce résultat fantastique. La qualité des ressources s’est grandement améliorée et l’excellent taux de conversion de la catégorie présumée à indiquée témoigne de la qualité de notre modèle géologique. Les ressources aurifères à Monique sont maintenant regroupées à l’intérieur d’une seule fosse agrandie, comparativement aux trois fosses de l’estimation de ressources de 2021, ce qui améliorera potentiellement le futur plan minier et nous permettra de considérer l’utilisation d’une flotte plus petite avec de l’équipement de plus grande envergure. Compte tenu de l’augmentation des ressources aurifères, nous lancerons maintenant des études d’optimisation pour évaluer et potentiellement accroître le débit de traitement de l’usine et le profil de production par rapport à la production annuelle moyenne présentement envisagée de 207 000 onces d’or. Nous continuons de croire que la technologie de tri du minerai a un rôle à jouer dans notre projet, avec un potentiel de générer des avantages significatifs sur le plan du développement durable. Tout comme l’estimation de ressources de 2021, les onces additionnelles qui pourraient potentiellement être extraites du stérile minéralisé en ayant recours à cette technologie sont présentée dans un tableau distinct, qui montre le potentiel pour un 166 900 onces de ressources indiquées et de 56 500 onces présumées de plus qui pourraient s’ajouter à notre inventaire aurifère pour Monique. »

Projet Novador Monique – Sommaire des ressources minérales

La propriété Monique fait partie du projet Novador et est détenue à 100 % par Probe.

Tableau 1 : Estimation des ressources minérales de 2023 pour le gîte Monique

Catégorie



Ressources exploitables par fosse Ressources souterraines Total Tonnes Teneur

(Au g/t) Or

(oz) Tonnes Teneur



(Au g/t) Or

(oz) Tonnes Teneur

(Au g/t) Or

(oz) Indiquées 36 914 400 1,42 1 685 300 4 929 300 2,23 353 600 41 843 700 1,52 2 038 900 Présumées 4 349 700 1,36 190 200 2 383 500 2,18 167 000 6 733 200 1,65 357 200

Notes :

Les personnes qualifiées (PQ) indépendantes aux fins de l’estimation des ressources minérales, tel que défini par le Règlement 43-101, sont Marina Iund, P. Geo., et Simon Boudreau, P. Eng., tous deux d’InnovExplo Inc. La date d’effet est le 16 janvier 2023. Ces ressources minérales ne sont pas des réserves minérales puisque leur viabilité économique n’a pas été démontrée. L’estimation des ressources minérales suit les définitions et les lignes directrices actuelles de l’ICM. Les résultats sont présentés sans dilution et sont considérés comme offrant des perspectives raisonnables d’extraction rentable à terme. L’estimation englobe le gîte aurifère Monique subdivisé en 38 zones individuelles et une enveloppe inter-zones utilisant la teneur du matériel adjacent lorsque ce dernier a été analysé ou une valeur de zéro sinon. L’interprétation géologique du gîte est basée sur les lithologies, l’altération et la minéralisation, et les relations spatiales entre les zones minéralisées se trouvant soit au sein ou à proximité de dykes subverticaux et orientées parallèles aux contacts lithologiques et aux zones de déformation. Une teneur de coupure supérieure étayée par une analyse statistique a été appliquée sur les données d’analyse brutes avant le regroupement en composite, à une teneur de 100 g/t Au. L’estimation a été complétée à l’aide de modèles de blocs générés dans GEOVIA Surpac 2021 avec des blocs parents de 6 m x 6 m x 6 m et des sous-blocs de 1,5 m x 1,5 m x 1,5 m. L’interpolation des teneurs a été effectuée selon la méthode ID2 sur des composites de 1 m. Des valeurs de densité de 2,88 g/cm3 (matériel minéralisé et non minéralisé) et de 2,00 g/cm3 (mort-terrain) ont été assignées. L’estimation des ressources minérales est classée dans les catégories indiquée et présumée. La catégorie présumée est définie avec minimum de deux (2) sondages dans les secteurs où l’espacement entre les sondages est de moins de 80 m, et une continuité raisonnable de la géologie et des teneurs a été démontrée. La catégorie indiquée est définie avec un minimum de trois (3) sondages dans les secteurs où l’espacement entre les sondages est de moins de 55 m, et d’une continuité raisonnable de la géologie et des teneurs a été démontrée. Des limites fermes ont été utilisées pour la classification en fonction de ces critères. L’estimation tient compte de scénarios d’exploitation par fosse à ciel ouvert et souterraine. Des angles de pente de 48° à 59° dans le socle rocheux et de 30° dans le mort-terrain ont été utilisés pour le scénario délimité dans une fosse à l’aide de Whittle. Les ressources minérales hors fosse ont été circonscrites au sein de volumes d’abattage potentiels (scénario potentiel d’extraction souterraine par longs trous) en utilisant Deswik Stope Optimizer. L’estimation des ressources minérales délimitées dans une fosse est présentée selon un seuil de coupure de 0,42 g/t Au, une valeur supérieure au seuil de coupure du scénario de base. Un seuil de coupure de 0,26 g/t Au a été calculé pour le scénario de base en utilisant les paramètres suivants : coût d’extraction minière = 2,97 $ CA; coût d’extraction minière du mort-terrain = 2,70 $ CA; coût de traitement = 17,82 $ CA; coûts de vente = 5,00 $ CA; redevances = 8,59 $ CA/oz; prix de l’or = 1 700 $ US/oz; taux de change USD:CAD = 1.33; et récupération à l’usinage = 95 %. L’utilisation d’un seuil de coupure plus élevé, à 0,42 g/t Au, permet de sélectionner le stérile minéralisé au sein de la fosse (entre 0,20 et 0,42 g/t Au) pour sa valorisation potentielle par l’entremise d’un procédé de tri industriel. L’estimation des ressources minérales souterraines est présentée selon un seuil de coupure de 1,43 g/t Au. Le seuil de coupure a été calculé en utilisant les paramètres suivants : coût d’extraction minière = 81,00 $ CA; coût de traitement = 17,82 $ CA; coûts de vente = 5,00 $ CA; redevances = 8,59 $ CA/oz; prix de l’or = 1 700 $ US/oz; taux de change USD:CAD = 1,33; et récupération à l’usinage = 95 %. Les seuils de coupure devraient être réévalués à la lumière des futures conditions prévalant sur les marchés (prix des métaux, taux de change, coûts miniers, etc.). Le nombre de tonnes métriques a été arrondi au millier près, selon les recommandations du Règlement 43-101 et tout écart dans les totaux est attribuable au fait que les nombres ont été arrondis. Les contenus en métaux sont présentés en onces troy (tonnes x teneur / 31,10348). Les PQ n’ont connaissance d’aucun enjeu environnemental, lié aux permis, juridique, lié aux titres, fiscal, sociopolitique ou lié à la commercialisation, connu ni de tout autre enjeu pertinent non mentionné dans le rapport technique, qui pourrait avoir une incidence importante sur l’estimation des ressources minérales.



La Société a démontré, grâce à une série d’essais de performance, que la technologie de tri industriel donne d’excellents résultats avec le type de minéralisation que l’on trouve sur le projet Novador. En appliquant le tri industriel au stérile minéralisé avec des taux de récupération de l’or très conservateurs, une quantité supplémentaire de matériel minéralisé pourrait être extraite du stérile minéralisé et ainsi s’ajouter aux ressources minérales du projet.

Tableau 2 : Ressources additionnelles à l’intérieur des fosses conceptuelles découlant du recours au tri industriel

Catégorie de ressources Tonnes Teneur (Au g/t) Onces (oz) Indiquées 16 427 578 0,32 166 900 Présumées 6 305 600 0,28 56 500

Notes :

Ces ressources minérales additionnelles à l’intérieur des fosses conceptuelles représentent le matériel stérile minéralisé entre des seuils de coupure de 0,20 g/t et de 0,42 g/t Au, en excluant les ressources minérales exploitables par fosse présentées au tableau 1. Ce seuil de coupure plus bas est basé sur les paramètres suivants : coût du tri industriel de 1,73 $ CA/t, récupération de l’or du procédé de tri industriel de 82 % et récupération globale de l’or incluant la gravité et la lixiviation de 68 %, récupération de masse de 42 % dans le cadre du procédé de tri industriel. Potentiellement, les résultats du tri industriel sur ce matériel permet d’obtenir un produit dont la teneur est supérieure à 0,42 g/t Au. Pour de plus amples détails sur la technique de tri industriel et les paramètres, veuillez consulter le rapport intitulé « Val-d’Or East Project, NI 43-101 Technical Report & Preliminary Economic Analysis » (l’ « EEP de Val-d’Or Est »), daté du 20 octobre 2021, disponible sur SEDAR (www.sedar.com) sous le profil d’émetteur de la Société.



Ajouts dans l’estimation de ressources actuelle par rapport à l’estimation de ressources de 2021 à Monique

L’estimation des ressources minérales de 2021 comportait des ressources conformes au Règlement 43-101 de 672 800 onces d’or en ressources indiquées et 671 400 onces d’or en ressources présumées. En tout, 128 978 mètres (453 sondages) ont été forés depuis cette estimation de ressources. En utilisant un prix de l’or de 1 700 $ US l’once, la mise à jour des ressources minérales conforme au Règlement 43-101 comporte 2 038 900 onces d’or indiquées et 357 200 onces d’or présumées, pour une augmentation de 78 % de l’inventaire total et une augmentation de 203 % du nombre d’onces dans la catégorie indiquée Au total, 78 % des nouvelles ressources sont potentiellement exploitables par fosse.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/424caa18-ee47-4481-acd2-ee7c804b0005

Les tableaux 3 et 4 qui suivent ne sont pas des estimations officielles et sont présentés à titre indicatif uniquement. Le lecteur est avisé que les données présentées dans ces tableaux ne devraient pas être interprétées comme une estimation de ressources minérales. Les estimations présentées à titre de quantités et de teneurs selon différents seuils de coupure sont présentées uniquement dans le but de démontrer la variabilité du modèle de blocs à l’intérieur du tracé de fosse sélectionné selon un prix de 1 700 $ US/oz, causée par la sélection d’un seuil de coupure différent.

Le tableau 3 présent différentes sélections de blocs selon différents seuils de coupure contenus au sein du tracé de fosse officiel des ressources (optimisé à 1 700 $ US/oz). Ce tableau permet d’illustrer une forme de sensibilité au sein de ce tracé de fosse fixe, pour des seuils de coupure variant de 0,20 à 0,42 g/t Au.

Tableau 3 : Matériel minéralisé délimité dans une fosse du gîte Monique à différents seuils de coupure au sein d’un tracé de fosse fixe de ressources à 1 700 $ US/oz

Catégorie de ressources Seuil de coupure Tonnes Teneur

(Au g/t) Onces (oz.) Sélections de blocs à différents seuils de coupure au sein du tracé de fosse à 1 700 $ US/oz Indiquées











0,20 53 380 471 1,08 1 848 855 0,30 45 094 521 1,23 1 782 672 0,39 38 787 427 1,37 1 708 423 0,42 36 943 902 1,42 1 689 105 Présumées











0,20 10 655 258 0,72 247 506 0,30 6 613 332 1,02 215 873 0,39 4 766 746 1,28 196 162 0,42 4 349 661 1,36 190 186

Le tableau 4 présente différentes sélections de blocs à différents seuils de coupure contenus au sein des volumes souterrains utilisés pour circonscrire les ressources souterraines officielles (optimisés à 1 700 $ US/oz). Ce tableau permet d’illustrer une forme de sensibilité au sein de ces volumes souterrains fixes utilisés pour circonscrire les ressources, pour des seuils de coupure variant de 1,43 à 2,00 g/t Au.

Tableau 4 : Matériel minéralisé circonscrit sous terre du gîte Monique selon différents seuils de coupure à 1 700 $ US/oz

Catégorie de ressources Seuil de coupure Tonnes Teneur

(Au g/t) Onces (oz.) Sélections de blocs à différents seuils de coupure au sein des volumes circonscrits sous terre à 1 700 $ US/oz Indiquées







1,43 4 929 287 2,23 353 592 1,65 3 539 954 2,50 284 263 2,00 2 237 733 2,90 208 810 Présumées







1,43 2 383 494 2,18 166 977 1,65 1 856 897 2,35 140 558 2,00 1 053 445 2,76 93 533

Méthodologie et paramètres d’estimation des ressources

Dans le cadre du processus d’estimation des ressources, la Société et InnovExplo ont compilé, vérifié et modélisé tous les renseignements techniques disponibles sur le projet, incluant 960 collets de trous de forage regroupant 124 181 résultats d’analyse pour l’or, ce qui représente 239 553 mètres de forage. Des modèles géologiques en 3D ont été construits pour les structures subverticales en incluant les principales structures qui encaissent et contrôlent la minéralisation aurifère le long du couloir aurifère Monique. La date de fermeture de la base de données de forage est le 25 octobre 2022.

Projet Novador – Autres estimations pour les gîtes aurifères à Courvan et Pascalis

En plus des nouvelles ressources minérales à Monique (le présent communiqué), le projet Novador comprend également des gîtes aurifères le long des couloirs Courvan et Pascalis.

Les résultats des estimations de ressources minérales pour les gîtes à Courvan, Pascalis et d’autres gîtes plus petits sur le projet ont été publiés antérieurement par la Société et sont disponibles dans le rapport intitulé « NI 43-101 Technical Report for the Val-d’Or East Project, Abitibi Greenstone Belt, Quebec, Canada ». Le rapport daté du 14 juillet 2021, a été préparé conformément au Règlement 43-101 (le « Règlement 43-101 ») et est disponible pour consultation sur SEDAR (www.sedar.com) et sur le site Web de la Société (www.probemetals.com). Ces estimations de ressources minérales ont été préparées selon les normes sur les définitions et les lignes directrices de l’ICM et du Règlement 43-101 et ont été préparées pour la Société. Ces gîtes ont fait l’objet d’importants travaux de forage (390 sondages totalisant 76 839 mètres) depuis les estimations, et les estimations de ressources minérales historiques de 2021 ne sont pas considérées à jour, mais bien « historiques » à l’heure actuelle. La Société s’affaire présentement à compiler les résultats et à mettre à jour les ressources minérales pour ces deux gîtes aurifères additionnels, considérant leur synergie potentielle avec Monique tel que démontré dans l’EEP de 2021 (« Val-d’Or East Project, NI 43-101 Technical Report & Preliminary Economic Analysis » en date du 20 octobre 2021). À titre indicatif, ces plus récentes estimations « historiques » pour les gîtes Pascalis et Courvan, préparées de façon indépendante en 2021 par Merouane Rachidi, Ph. D. P. Geo., et Claude Duplessis, Eng., de GoldMinds Geoservices Inc., sont présentées au tableau 5.

Tableau 5 : Ressources historiques pour les gîtes Pascalis et Courvan à Novador

Gîte/ Catégorie



Ressources historiques exploitables par fosse Ressources historiques souterraines Total Tonnes Teneur

(Au g/t) 14 Or

(oz.) Tonnes Teneur

(Au g/t) 14 Or

(oz.) Tonnes Teneur

(Au g/t) 14 Or

(oz.) Gîtes aurifères du couloir Pascalis Mesurées 4 491 000 2,20 317 300 640 000 2,40 49 400 5 131 000 2,22 366 700 Indiquées 6 307 000 1,76 356 500 766 000 2,64 65 000 7 073 000 1,85 421 500 Mes & Ind 10 798 000 1,94 673 800 1 406 000 2,53 114 400 12 204 000 2,01 788 200 Présumées 6 007 000 1,63 315 500 2 694 000 2,77 239 900 8 701 000 1,99 555 500 Gîtes aurifères du couloir Courvan Mesurées 620 000 1,52 30 300 20 000 3,22 2 100 640 000 1,57 32 400 Indiquées 2 710 000 1,93 168 200 604 000 3,50 68 000 3 314 000 2,22 236 200 Mes & Ind 3 330 000 1,85 198 500 624 000 3,49 70 100 3 954 000 2,11 268 600 Présumées 5 613 000 1,81 327 300 2 885 000 4,38 406 200 8 498 000 2,68 733 500

Notes :

Les estimations des ressources minérales mentionnées ci-dessus sont « historiques » et ne doivent pas être invoquées. Les estimations historiques Courvan et Pascalis 2021 sont incluses à titre indicatif uniquement. Les personnes qualifiées n'ont pas effectué suffisamment de travail pour le classer comme actuel. La viabilité économique de ressources minérales historiques qui ne sont pas des réserves minérales n’a pas été démontrée. L’estimation des ressources minérales pourrait être affectée de façon importante par des enjeux environnementaux, d’obtention des permis, juridiques, liés aux titres, liés aux marchés ou d’autres enjeux pertinents. La quantité et la teneur des ressources présumées dans l’estimation sont de nature incertaine et il n’y a pas eu suffisamment de travaux réalisés pour définir ces ressources présumées comme des ressources indiquées ou mesurées. La base de données utilisée dans le cadre de cette estimation de ressources minérales historiques inclut des résultats de forage provenant de forages historiques jusqu’au programme de forage 2020. La mise à jour des ressources minérales historiques exploitables par fosse est présentée selon un seuil de coupure de 0,42 g/t Au pour le gîte Monique et de 0,40 g/t pour les autres gîtes. Ces seuils de coupure ont été calculés selon un prix de l’or à 1 600 $ US par once troy et un taux de change de 1,333 $ US / $ CA et sont basés sur les paramètres suivants : coût d’extraction minière de 3,00 $ ou 3,50 $/t, coûts de traitement et G&A de 21,50 $/t, coût de transport à une usine de traitement centrale en fonction de la distance sur les routes existantes @ 0,15 $/t.km, récupération de l’or de 95 %, angles de pente de 48° à 59° tel qu’indiqué dans le communiqué du 23 février 2021. Les ressources minérales souterraines historiques sont basées sur l’utilisation de deux principales méthodes d’abattage : retrait par longs trous, à 82 $/t selon la largeur des chantiers, et coupe et remblai mécanisé à 110 $/t, avec les mêmes coûts unitaires que ceux utilisés pour les ressources exploitables par fosse, résultant en des seuils de coupure de 1,65 et 2,05 g/t Au. Ces seuils de coupure ont ensuite été utilisés pour délimiter des formes continues de matériel minéralisé souterrain au-dessus des seuils de coupure calculés. Les blocs au sein de ces formes minéralisées souterraines qui sont sous les seuils de coupure ont été inclus sous forme de matériel de dilution et la teneur présentée correspond à la moyenne de toutes les formes minéralisées souterraines qui ont été délimitées. L’interprétation géologique des gîtes est basée sur les lithologies et sur l’observation que les domaines minéralisés se trouvent soit à l’intérieur ou à proximité de dykes subverticaux, de zones de déformation ou sous la forme de réseaux de veines de quartz-tourmaline à faible pendage. Les ressources minérales historiques présentées ci-dessus ont été estimées avec des blocs des dimensions suivantes : 2,5 m × 2,5 m × 2,5 m pour Pascalis et Courvan. Les blocs ont été interpolés à partir de composites de longueurs égales calculés à partir des intervalles minéralisés. Avant le regroupement en composites, une teneur de coupure supérieure (variant de 28 à 100 g/t Au selon le gîte) a été appliquée. Selon le gîte, les composites étaient soit de 1,0 mètre ou de 1,5 mètre. L’estimation des ressources minérales a été effectuée en utilisant la méthode de l’inverse de la distance au carré, en trois passes. À chaque passe, les ellipsoïdes de recherche utilisés suivaient les axes déterminés par l’interprétation géologique. Les ressources minérales ont été classées conformément aux lignes directrices et aux normes de définitions de l’ICM pour les ressources minérales et les réserves minérales préparées par le comité permanent de l’ICM sur les définitions des réserves et adoptées par le conseil de l’ICM en 2019, et les procédures de classification des ressources minérales ont été suivies en conformité avec le Règlement 43-101 des Autorités canadiennes en valeurs mobilières. Afin d’estimer avec exactitude des ressources, les vides souterrains (puits, rampes et galeries) et les fosses existantes ont été soustraits des corps minéralisés modélisés avant l’optimisation des fosses. Les estimations de tonnage tiennent compte de valeurs de densité mesurées par Gold Trend : 2,82 tonnes par mètre cube pour le couloir aurifère Courvan et 2,83 pour le couloir aurifère Pascalis. Les résultats sont présentés non dilués et en place pour les ressources exploitables par fosse et dilués pour les ressources souterraines. Cette estimation de ressources minérales historiques est datée du 1er juin 2021 et la date de fermeture pour la base de données de forage utilisée pour produire cette mise à jour de l’estimation des ressources minérales est le 8 mai 2021. Les tonnages et les onces dans les tableaux ont été arrondis au millier près et à la centaine près respectivement. Ainsi, les totaux pourraient ne pas correspondre à la somme des composantes. De plus amples détails sont fournis dans le rapport technique. Au = Or



Prochaines étapes

Un rapport technique portant sur la plus récente estimation des ressources minérales annoncée aujourd’hui sera déposé dans un délai de 45 jours, conformément aux dispositions du Règlement 43-101.

À propos du projet Novador

Depuis 2016, Probe Gold s’affaire à consolider son portefeuille de propriétés dans le secteur très favorable à l’est de Val-d’Or, dans la province de Québec, avec une position de terrain de l’échelle d’un district, couvrant une superficie de 436 kilomètres carrés, qui représente l’une des plus grandes positions de terrain dans le camp minier de Val-d’Or. Le projet Novador est un sous-ensemble de propriétés totalisant 175 kilomètres carrés qui englobe trois anciennes mines (les mines Béliveau, Bussières et Monique) et est traversé par trois couloirs miniers d’envergure régionale. Novador est situé dans un environnement minier à faible coût et politiquement stable, où l’on retrouve plusieurs mines en production et usines de traitement opérationnelles. La propriété Monique fait partie du projet Novador de la Société et est constituée de 21 claims et d’un bail minier couvrant une grande proportion des ressources aurifères estimées, avec une superficie totale de 5,5 kilomètres carrés dans le canton de Louvicourt, situé à 25 kilomètres à l’est de Val-d’Or.

Géologie de la propriété Monique :

La minéralisation aurifère sur la propriété Monique est principalement associée à trois zones de déformation qui traversent la propriété selon une orientation à 280° avec un pendage de 75° à 80° vers le nord. La minéralisation aurifère est définie par un réseau de veines et veinules de quartz-carbonate-albite±tourmaline avec de la pyrite disséminée dans les épontes altérées. Plus de trente-huit (38) zones aurifères parallèles ont été découvertes sur la propriété jusqu’à présent. Certaines zones minéralisées ont été définies de la surface jusqu’à une profondeur de 700 mètres et leur épaisseur varie de 1 mètre jusqu’à 100 mètres. Les structures minéralisées présentent une étendue latérale allant jusqu’à 1 500 mètres.

Personnes qualifiées indépendantes

L’estimation des ressources minérales a été préparée pour Probe Gold Inc. par InnovExplo inc. Les personnes qualifiées (« PQ ») ont révisé et approuvé le contenu du présent communiqué. Les PQ indépendantes d’InnovExplo qui ont préparé et supervisé la préparation des renseignements techniques relatifs à cette estimation de ressources minérales sont :

Marina Iund, P. Geo., M. Sc., Géologue sénior, Estimation des ressources. Mme Iund est une géologue professionnelle membre en règle de l’OGQ (permis n o 1525), du PGO (n o 3123) et de NAPEG (n o L4431).

1525), du PGO (n 3123) et de NAPEG (n L4431). Simon Boudreau, P. Eng., Ingénieur minier sénior. M. Boudreau est un ingénieur professionnel membre en règle de l’OIQ (permis no 1320338).

Le contenu technique du présent communiqué a été préparé, révisé et approuvé par M. Marco Gagnon, géo., vice-président exécutif de Probe Gold Inc.

Contrôle de la qualité

Durant les programmes de forage de 2021 et 2022, les échantillons pour analyse ont été prélevés de carottes de forage de calibre NQ sciées en deux; une moitié a été expédiée à Activation Laboratories Ltd ou AGAT Laboratories Ltd pour analyse et l’autre moitié conservée pour référence future. Un strict programme d’AQ/CQ a été appliqué à tous les échantillons, incluant l’insertion d’échantillons de référence minéralisés et d’échantillons à blanc dans chaque lot de 20 échantillons. Les analyses pour l’or ont été effectuées par pyroanalyse avec fini par absorption atomique sur 50 grammes de matériel. Des analyses répétées ont été effectuées par pyroanalyse avec fini gravimétrique pour chaque échantillon contenant 3,0 g/t d’or ou plus. Des analyses d’or total (tamisage métallique) ont été effectuées pour les échantillons qui présentaient une grande variation de la teneur en or ou en présence d’or visible. Les procédures d’échantillonnage et d’analyse des programmes de forage historiques sont décrites dans le rapport technique conforme au Règlement 43-101 intitulé « Mineral Resource Val-d’Or East Project » daté du 14 juillet 2021, disponible sur SEDAR (www.sedar.com) sous le profil d’émetteur de la Société.

À propos de Probe Gold :

Probe Gold Inc. est une société d’exploration aurifère canadienne de premier plan qui se consacre à l’acquisition, à l’exploration et au développement de propriétés aurifères très prometteuses. La Société s’affaire à découvrir et à développer des projets aurifères de haute qualité, y compris son principal actif, le projet aurifère Novador au Québec, qui renferme plusieurs millions d’onces d’or. La Société est bien financée et contrôle un ensemble de propriétés d'exploration stratégiques de plus de 1 500 kilomètres carrés au sein de certaines des plus prolifiques ceintures aurifères au Québec. La Société a été constituée à la suite de la vente, à hauteur de 526 M$, de Probe Mines Limited à Goldcorp. Eldorado Gold Corporation détient actuellement une participation d’environ 10 % dans la Société.

Au nom de Probe Gold Inc.,



David Palmer, Ph. D.

Président et chef de la direction



Énoncés prospectifs

