Metalpha Technology Holding Limited拓展数字资产财富管理业务

Metalpha专注于为机构投资者和高净值个人提供服务，同时也注重信守透明度与监管合规之承诺

/EIN News/ -- 香港, Jan. 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dragon Winning International Limited（纳斯达克股票代码：LYL）宣布正式更名为Metalpha Technology Holding Limited（纳斯达克股票代码：MATH）（以下简称为“公司”）。公司亦成功完成了与Antalpha Technologies Limited（简称“Antalpha”）的重组。



重组完成后，Metalpha Limited（以下称“Metalpha”）将成为该公司的全资子公司。Metalpha成立于2021年，总部位于香港，是一家领先的数字资产财富管理公司。该公司与客户合作，创建量身定制的工具，助力经验丰富的投资者建立投资头寸或平仓，或采取对冲策略。

此次重组表明，公司管理团队对Metalpha在当前市场条件下增加市场份额和发展竞争优势的能力充满信心。重组旨在为Metalpha获得新的机遇以成为全球数字资产财富管理领域领先机构铺平道路。

Metalpha聘用在衍生品和结构性产品方面拥有丰富经验的金融人才，其中许多人曾在高盛、摩根士丹利和瑞银等行业领先的投资银行供职。

“尽管加密资产行业今年面临挑战，但仍有增长空间。我们正在密切关注如何为数字资产建立一个更强大、更健康的全球市场，并正在与Antalpha等合作伙伴共同为此努力，”创始人兼首席执行官Adrian Wang 表示。

Metalpha力争为客户提供业内高质量的产品设计和交易能力，并致力于为加密货币市场参与者提供最好的结构化衍生产品。

展望未来，公司将积极与监管机构就各项合规措施开展合作，并计划投资支持区块链技术的公众教育，并在香港总部招聘更多人员。

关于Metalpha Limited

关于 Metalpha Limited Metalpha Limited成立于2021年，是一家总部位于中国香港的全球数字资产财富管理公司。 公司实力雄厚, 长年招募华尔街银行顶尖人才，主要业务方向为向包括交易所、矿工、基金、家族办公室等在内的机构和专业投资人士提供加密衍生产品。公司由Metalpha Technology Holding Limited（纳斯达克股票代码：MATH）和 Antalpha Technologies Limited 控股, 是亚洲最大的衍生品交易商之一。

前瞻性陈述

本公告中的某些陈述为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性，包括新冠病毒或其新变种的进一步传播，或新一波病例出现及其可能对公司经营和对公司服务需求产生的影响；前瞻性陈述基于当前对未来事件和财务趋势的预期和预测做出，公司认为这些事件和财务趋势可能会影响其财务状况、运营结果、企业战略以及财务需求。前瞻性陈述可以通过“可能”、“将要”、“预期”、“预计”、“目标”、“估计”、“打算”、“计划”、“相信”、“潜在”、“继续”、“可能会”或其他类似表达得以辨别。除法律要求的情况外，公司无义务更新前瞻性陈述以反映随后发生的事件或情形，或公司预期的变化。尽管公司认为这些前瞻性陈述中所表达的预期均属合理，但无法向读者保证这些预期将得到印证。同时，公司提醒投资者，实际结果可能与预计结果存在重大差异，并鼓励投资者在公司注册声明和向美国证券交易委员会提交的其他文件中审查可能影响公司未来业绩的其他因素。

联系方式

Sissy Wang

info@metalpha.finance

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