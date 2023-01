CSE Bulletin: Notice of Distribution - Tier One Capital Limited Partnership (TLP.UN)

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 16 janvier/January 2023) - Tier One Capital Limited Partnership has announced that January 20, 2023 unitholders of record will be entitled to receive a distribution of CAD$0.125 per unit payable on January 31, 2023.

For further information please see the issuers news release.

Tier One Capital Limited Partnership a annoncé que les porteurs de parts inscrits le 20 janvier 2023 auront le droit de recevoir une distribution de 0,125 $ CA par part payable le 31 janvier 2023.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le communiqué de presse des émetteurs.

Symbol/Symbole: TLP.UN Ex-distribution Date/Date ex-distribution: Le 19 janvier/January 2023 Record Date/Date d'enregistrement: Le 20 janvier/January 2023

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l’information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l’adresse: Listings@thecse.com