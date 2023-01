Linnea SA Obtém Licença Suíça para Narcóticos para a Produção e Exportação de Componentes Farmacêuticos Ativos com Alto Teor de THC

Swissmedic concede à Linnea uma licença de narcóticos. Eles são um dos primeiros a produzir e exportar APIs de Alto Teor de THC com o símbolo GMP Certified.

/EIN News/ -- RIAZZINO, Suíça, Jan. 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Linnea SA (“Linnea” ou “a Empresa”), laboratório farmacêutico líder com mais de 40 anos de experiência, obteve uma licença de narcóticos da Swissmedic no final de 2022. Eles agora são agora uma das primeiras empresas da Suíça com capacidade de produzir e exportar APIs com alto teor de THC. A empresa será uma das primeiras empresas suíças a produzir ingredientes farmacêuticos ativos (APIs) com alto teor de THC certificados pela GMP em 2023.



A Linnea SA está na vanguarda deste licenciamento emocionante com o seu projeto Linnea Cannabinoids. A Linnea Cannabinoids tem como objetivo fabricar componentes de canabinoides farmacêuticos da mais alta qualidade e impulsionar a pesquisa e a inovação na indústria global.

Esta licença de narcóticos permite que a Linnea exporte suas APIs padronizadas e inovadoras de alto teor de THC para qualquer lugar do mundo onde a importação desses produtos seja legal. A demanda pela cannabis de grau farmacêutico certificada pela GMP está no seu auge. Com esta licença, a Linnea poderá atender à demanda dos clientes e pacientes em todo o mundo.

“É uma honra para nós obter esta licença de narcóticos na Suíça, que abre muitas novas possibilidades comerciais para a Linnea Cannabinoids e para nossos clientes”, disse Susanne Caspar, CEO da Linnea SA. “Componentes canabinoides de alta qualidade são essenciais para a produção de produtos farmacêuticos que os pacientes precisam, e estamos prontos para contribuir para esse esforço com a nossa experiência. Estamos preparados para as oportunidades que poderão surgir com a criação de novas parcerias e com a nossa inovação da indústria.”

Neste novo ano que entra, a Linnea SA expandirá seu portfólio, com a oferta dos seus produtos farmacêuticos de canabinóides para um público global mais amplo. Visite a Linnea online aqui e entre em contato aqui.

Sobre a Linnea Cannabinoids:

A Linnea fornece componentes botânicos padrão ouro para uso nas indústrias farmacêutica, de cosméticos e de suplementos alimentares há mais de 40 anos. Com a sua expansão para as indústrias de cannabis e canabinóides em 2016, a empresa tem ajudado a abrir caminho em pesquisa, padronização e nível farmacêutico de qualidade para essa indústria global emergente.

