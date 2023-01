Linnea SA reçoit une licence de stupéfiants suisse permettant la production et l'exportation de substances actives à teneur élevée en THC

Swissmedic accorde une licence de stupéfiants à Linnea. Cela lui permet de devenir l'une des premières entreprises à produire et exporter des substances actives à teneur élevée en THC avec certification BPF.

/EIN News/ -- RIAZZINO, Suisse, 16 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Linnea SA (« Linnea », ou « la Société »), un fabricant de produits pharmaceutiques de premier plan qui compte plus de 40 ans d'expérience, s'est vu accorder une licence de stupéfiants par Swissmedic à la fin de l'année 2022. Il s'agit désormais de l'une des premières entreprises de Suisse à être en mesure de produire et d'exporter des substances actives à teneur élevée en THC. La Société amorcera la production de substances actives à teneur élevée en THC avec certification BPF en 2023, devenant l'une des premières sociétés suisses à réaliser cet exploit.



Au premier plan de ce palpitant octroi de licence se trouve Linnea Cannabinoids, un projet de Linnea SA. Linnea Cannabinoids vise à fabriquer les ingrédients cannabinoïdes pharmaceutiques de la plus haute qualité et à favoriser la recherche et l'innovation dans l'industrie mondiale.

L'obtention d'une licence de stupéfiants permettra à Linnea d'exporter ses substances actives à teneur élevée en THC standardisées et innovantes dans toutes les régions du monde où l'importation de ces produits est légale. La demande de cannabis de qualité pharmaceutique avec certification BPF est plus haute que jamais. Avec cette licence, Linnea sera en mesure de répondre à la demande des clients et patients dans le monde entier.

« Nous sommes réellement honorés de recevoir une licence de stupéfiants en Suisse, cela crée de nombreuses possibilités commerciales nouvelles pour Linnea Cannabinoids et ses clients », a déclaré Susanne Caspar, PDG de Linnea SA. « Des ingrédients cannabinoïdes de haute qualité sont essentiels pour fabriquer les produits pharmaceutiques dont les patients ont besoin, et nous sommes impatients d'employer notre expertise dans ce but. Nous sommes impatients de saisir les opportunités que cela nous offrira de créer de nouveaux partenariats et de continuer d'innover dans le secteur. »

Alors que nous débutons une nouvelle année, Linnea SA étend son portefeuille et apporte ses produits pharmaceutiques à une audience mondiale plus large. Vous pouvez retrouver Linnea en ligne ici et contacter l'entreprise ici.

À propos de Linnea Cannabinoids :

Linnea fournit des ingrédients botaniques de la plus haute qualité en vue d'une utilisation dans les secteurs pharmaceutique, des produits cosmétiques et des compléments alimentaires depuis plus de 40 ans. S'étant étendue dans les secteurs du cannabis et des cannabinoïdes en 2016, l'entreprise a contribué à ouvrir la voie à la recherche, la standardisation et un niveau pharmaceutique de qualité pour cette industrie mondiale émergente.

