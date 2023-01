HYPERVSN stellt auf der ISE 2023 seine neuesten interaktiven holografischen Lösungen vor

HYPERVSN

LONDON, UNITED KINGDOM, January 17, 2023 / EINPresswire.com / -- HYPERVSN , Hersteller von integrierten holografischen 3D-Display-Plattformen, präsentiert auf der ISE 2023 am Stand 5C100 seine interaktiven holografischen Lösungen. Die neuen Produkte HYPERVSN SmartV Digital Avatar und HYPERVSN Full Body Live-Streaming werden das Kundenerlebnis im Einzelhandel, im Bildungswesen, bei Veranstaltungen und in vielen anderen Bereichen komplett revolutionieren.Erst kürzlich konnte Michael Blackman, Geschäftsführer von Integrated Systems Europe, dank HYPERVSN Full Body Live-Streaming in Form eines 3D-Hologramms am Talent Congress in Barcelona teilnehmen, obwohl er 4000 Meilen entfernt im Oman war. HYPERVSN zeigt auf der ISE 2023 eine Demo dieser innovativen Lösung und wie diese den traditionellen Bildschirm-Anrufen und Live-Streams die dringend benötigte „menschliche Note“ und visuelle Form verleiht. Die Lösung basiert auf den SmartV-Produkten von HYPERVSN, die mit speziell entwickelten Bildebenen und visuellen Effekten den Realismus und die Wirkung auf das Publikum maximiert und so perfekt für den Bildungssektor und für Veranstaltungen geeignet ist.Eine weiteres Messehighlight am Stand von HYPERVSN ist der HYPERVSN SmartV Digital Avatar. Diese neue Lösung ermöglicht die Zwei-Wege-Interaktion mit einem digital gerenderten menschlichen Avatar und bringt so das Metaverse in die physische Welt. Basierend auf der HYPERVSN Holographic Human Lösung, die auf voraufgezeichneten Inhalten läuft, geht der Digital Avatar einen Schritt weiter und ermöglicht, dank seiner interaktiven KI-Fähigkeiten und dem skalierbaren „Human Touch“, Gespräche mit den Nutzern in Echtzeit. Dies ist eine neue Lösung für das Bankenwesen, den Einzelhandel und andere vom Menschen abhängige Sektoren, in denen holografische Assistenten die alltäglichen Routinefragen übernehmen können und ihren menschlichen Kollegen Zeit lassen, kompliziertere Fragen zu klären.Interaktivität ist ein wichtiger Faktor zur Steigerung der Markenbekanntheit. In diesem Zusammenhang stellt HYPERVSN auf der ISE 2023 auch den HYPERVSN SmartV Product Configurator vor, der in der Automobilindustrie bereits erfolgreich eingesetzt wird. Mit dieser holografischen Lösung kann der Benutzer die Optionen der holografischen 3D-Modelle vor ihm mit Hilfe eines Touchpads ändern, wobei er die Änderungen in Echtzeit sieht. Das mit dieser Lösung verbundene Retail-Entertainment trägt dazu bei, die Aufmerksamkeit der Kunden zu wecken und ihre Verweildauer im Geschäft zu erhöhen.Mit der speziell für den Einzelhandel entwickelten Lösung HYPERVSN SmartV Window Display können Unternehmen die Markenbekanntheit ihrer Angebote durch interaktive, gestengesteuerte 3D-Visualisierungen steigern. Diese holografische Lösung ermöglicht es dem Benutzer, 3D-Modelle manuell aktiv zu manipulieren und so das Engagement zu steigern. Mit dieser branchenspezifischen Lösung wird die HYPERVSN-Technologie Marken mit Wirkung und Präsenz hervorheben.Neben diesen interaktiven Lösungen werden auf der ISE 2023 weitere HYPERVSN SmartV-Lösungen vorgestellt, darunter auch eine riesige 4,5m x 2,4m HYPERVSN SmartV Wall bestehend aus 32 Einheiten.„Der Kontakt zum Publikum auf der ganzen Welt wird immer mehr durch rein digitale Technologien bestimmt. Aber es ist wichtiger als je zuvor, sich von der Masse abzuheben. Wir sind bereit, das Beste aus der digitalen Welt in die reale Welt zu bringen. Mit den jüngsten Ergänzungen unserer branchenspezifischen Lösungen markieren wir den Fortschritt sowohl im Einzelhandels- als auch im Unterhaltungssektor und geben führenden Markenherstellern Werkzeuge an die Hand, die es vorher einfach nicht gab.“ Kiryl Chykeyuk, CEO und Mitbegründer, HYPERVSN.Über HYPERVSNDas prämierte britische Unternehmen HYPERVSN ist der Entwickler des disruptiven und integrierten holografischen 3D-Display-Systems. Dieses System bietet Betrachtern eine immersive, magische Erfahrung.Seit seiner offiziellen Markteinführung 2017 wurde das HYPERVSN System von Yahoo!, USA Today und dem Inc. Magazine zu den Top-10-Technologien gezählt. Unterstützt von Mark Cuban und Richard Branson wurde die Technologie von über 25 Prozent der Fortune-500 Unternehmen in über 900 Ländern erfolgreich eingesetzt.Die proprietäre HYPERVSN Hardware bietet mit ihrer Software-Suite für Kunden eine vollintegrierte Geschäftslösung. Die holografischen Displays von HYPERVSN sind ideal für Digital-Signage-Kampagnen, holografische Anzeigetafeln, digitale Out-of-Home-Medien, Promotion-Aktionen, Empfangsbereiche in Unternehmen und 3D-Point-of-Sale-Displays.Erfahren Sie mehr auf www.hypervsn.com HYPERVSN PR & Marketing contact:Alexander Starodetkoa.starodetko@hypervsn.com