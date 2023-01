Annonce des lauréats et lauréates des premières bourses d’études en actuariat ANÉA-ICA

/EIN News/ -- TORONTO, 16 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Institut canadien des actuaires (ICA) et l’Association nationale des étudiants en actuariat (ANÉA) sont ravis d’annoncer les lauréats et lauréates des premières bourses d’études pour la diversité, l’équité et l’inclusion de l’ANÉA-ICA. Les bourses d’études – d’une valeur de 3 000 $ chacune – comptent trois prix attribués à deux lauréats et lauréates en 2023 :



Bourse de la culture inclusive, remise à Navneet Kaur, qui étudie à l’Université de Calgary. Bourse d’excellence académique, remise à Varesh Kumar Beeharry, qui étudie à l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard.

La troisième bourse, la Bourse autochtone, n’a pas été décernée cette année en raison de candidatures limitées.

Les bourses ont été décernées le 14 janvier à l’occasion du dîner gala de l’ICA organisé dans le cadre du 33e Congrès de l’ANÉA tenu à Toronto. Ces bourses visent à soutenir les personnes issues de groupes sous-représentés aspirant au titre d’associé ou de Fellow de l’ICA et de souligner l’apport des personnes qui se sont consacrées à la promotion de l’équité, de la diversité et de l’inclusion au sein de la communauté actuarielle.

Plus précisément grâce à ces bourses, nous souhaitons accroître la représentation autochtone au sein de la profession actuarielle, souligner les efforts remarquables déployés afin de rendre la communauté actuarielle du Canada plus diversifiée et inclusive, et apporter un soutien financier suivant la nécessité manifeste d’aider les étudiants et étudiantes à atteindre leurs objectifs de qualification professionnelle.

« L’ICA est fier de s’associer à l’ANÉA pour offrir des bourses à ces personnes d’exception », affirme Hélène Pouliot, FICA, présidente de l’ICA. « Nous sommes conscients de la nécessité de cultiver l’excellence, et nous nous engageons à réduire les obstacles liés à l’accès à la profession et à offrir de nouvelles possibilités équitables pour s’y joindre. »

« L’ANÉA est extrêmement reconnaissante du soutien continu de l’ICA dans les initiatives favorisant la formation des étudiants et étudiantes en actuariat à l’échelle du Canada. Nous sommes si fiers de lancer ces bourses qui, nous l’espérons, contribueront à une représentation équitable des étudiants et étudiantes en actuariat de divers horizons, favorisant ainsi la diversité au sein de la communauté actuarielle canadienne. »

L’ICA transforme actuellement le système d’éducation destiné aux actuaires canadiens en offrant des options novatrices, souples et accessibles à l’intention des candidats et candidates issus de divers horizons et possédant des objectifs de carrière diversifiés. Abonnez-vous à la liste de diffusion sur l’éducation de l’ICA pour recevoir d’autres nouvelles et mises à jour, ou visitez le site Web sur l’éducation de l’ICA pour obtenir de plus amples renseignements.

