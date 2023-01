TELUS Santé agira comme fournisseur exclusif de services en santé mentale pour le Canadian Centre for Agricultural Wellbeing

Ces services aideront à éliminer les obstacles au soutien en santé mentale pour les agriculteurs qui n’auraient probablement pas envisagé de demander de l’aide par le passé.

TORONTO, 16 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Canadian Centre for Agricultural Wellbeing (CCAW), un nouvel organisme sans but lucratif lancé le 17 novembre 2022, a pour mission de soutenir la santé mentale des agriculteurs et de leurs familles grâce à une approche axée sur la recherche et l'action. L'expertise et le savoir-faire de TELUS Santé ont incité le CCAW à en faire le fournisseur exclusif de services cliniques et technologiques pour les agriculteurs canadiens faisant face à des catastrophes, et pour les agriculteurs qui n'ont pas accès aux programmes provinciaux et fédéraux.



Qu’il s’agisse d’inondations, de pandémies ou de perturbations dans la chaîne d’approvisionnement, les agriculteurs sont confrontés à de nombreux événements incontrôlables et imprévus qui peuvent avoir une incidence sur leur santé mentale. De tels événements sont souvent associés à des taux de stress, d’anxiété et de dépression plus élevés que la moyenne chez les agriculteurs, en plus des autres problèmes de santé mentale. Selon le Rapport du Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire de 2019, 45 % des agriculteurs canadiens interrogés présentaient des niveaux de stress élevé, et 45 % ont indiqué qu’ils ne demanderaient pas d’aide s’ils en avaient besoin, en raison de la stigmatisation liée à la santé mentale.

« Grâce à notre collaboration avec TELUS Santé, nous avons l’infrastructure nécessaire pour fournir un soutien clinique ainsi que des technologies indispensables qui aideront les programmes de sensibilisation et les programmes communautaires à favoriser le mieux-être des agriculteurs et de la communauté agricole dans tout le Canada », souligne Dre Briana Hagen, directrice générale et experte principale du CCAW.

L’équipe de direction du CCAW, entièrement composée de femmes et dont Dre Briana Hagen fait partie, travaille avec TELUS Santé et TELUS Agriculture & Biens de consommation à fournir des ressources, du soutien et des renseignements en santé mentale adaptés à la réalité des agriculteurs canadiens et de la grande communauté agricole, en misant principalement sur une approche locale.

« En tant qu’entreprise à vocation sociale, nous avons sauté sur l’occasion de travailler avec le CCAW en vue d’élaborer un programme et des services de soutien à l’intention des agriculteurs, non seulement en cas de crise majeure ou de catastrophe naturelle, mais aussi lorsqu’ils ont besoin de counseling et de soins. L’expertise de TELUS Santé en matière de santé, d’agriculture et d’infrastructure numérique permet à l’organisation d’offrir un soutien de grande envergure aux agriculteurs canadiens et aux familles qui œuvrent à notre subsistance chaque jour », souligne Michael Dingle, chef des opérations, TELUS Santé.

À propos du CCAW

Le Canadian Centre for Agricultural Wellbeing est un organisme axé sur la recherche et l’action qui favorise la santé mentale dans le milieu agricole au Canada. Pour en savoir plus, visitez www.ccaw.ca .

À propos de TELUS Santé

TELUS Santé est une entreprise mondiale offrant des services cliniques et des solutions numériques dans plus de 160 pays. Grâce à un éventail complet de soins primaires et préventifs, elle contribue à la santé physique, mentale et financière des gens ainsi qu’à leur mieux-être. En misant sur la technologie pour offrir des solutions et des services connectés en personne et virtuels, TELUS Santé facilite l’accès aux soins et révolutionne la circulation de l’information dans le secteur de la santé. Ce faisant, elle améliore la collaboration, l’efficacité et la productivité au profit des médecins, des pharmaciens, des autorités sanitaires, des fournisseurs de soins de santé paramédicaux, des assureurs, des employeurs et des gens de partout dans le monde. Elle progresse ainsi vers l’atteinte de son objectif : transformer les soins de santé et donner aux gens les moyens de prendre leur santé en main.

Formée de professionnels de la santé reconnus et passionnés, notre équipe clinique fournit des soins de premier ordre axés sur la personne à des centaines de milliers d’employeurs, de professionnels et de membres de leur famille.

Visitez telussante.com pour en savoir plus.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b8eb248d-3bd3-4578-88a3-85b87c561b0b/fr