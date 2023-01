Robex: Goldgebiet Kiniero, SGA-Komplex – Hervorragende Ergebnisse der Bohrungen zur Reservenabgrenzung der Streichenerweiterungen im Grubenmantel

/EIN News/ -- QUEBEC CITY (Kanada), Jan. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robex Resources Inc. („Robex“, „die Gruppe“ oder „das Unternehmen“) (TSXV: RBX) freut sich, die Ergebnisse der Streichenerweiterungsbohrungen auf dem SGA-Komplex auf seinem Grundstück in Guinea bekanntzugeben.



Die historischen Ressourcenabgrenzungsbohrungen im SGA-Komplex der Goldmine Kiniero konzentrierten sich auf die flacheren Oxid- und Übergangshorizonte, die auf die zentralen Komponenten der mineralisierten Strukturen Gobelé A, B und C abzielten, welche die historische Mineninbetriebnahme um das Jahr 2002 herum unterstützten. Außerhalb dieser zentralen Abbauzone des SGA-Komplexes wurden bei den historischen Step-Out-Bohrungen nur wenige Erweiterungen der mineralisierten Gobelé-Strukturen erprobt, die den SGA-Komplex bilden.

Im Jahr 2020 schloss Robex eine detaillierte, unvoreingenommene Strukturinterpretation per Fernerkundung ab, um die Gesamtaussicht des Grundstücks zu bewerten und neue Explorationsziele zu identifizieren. Dies wurde im Jahr 2021 durch den Erhalt der gerasterten Daten der früheren geophysikalischen Untersuchungen auf dem Grundstück untermauert, die dazu beitrugen, die Streichenverlängerungen des SGA-Komplexes als aussichtsreich zu identifizieren.

Auf der Grundlage dieser neuen strukturellen Interpretation begann Robex im Jahr 2021 mit einer Bohrkampagne zur Erweiterung der Streichen im zuvor abgebauten SGA-Komplex. Diese Bohrkampagne wurde konzipiert, um sowohl die historischen Bohrdaten zu ergänzen und zu validieren, als auch um neue Streichenerweiterungen zu erproben. Die Bohrungen wurden sowohl als RC- als auch als DD-Bohrungen durchgeführt, um nach Erweiterungen dieser Mineralisierung zu suchen, sowohl in Oberflächennähe durch die Oxidhorizonte als auch in der Tiefe durch die frischen Horizonte. Die Bohrungen wurden von 2021 bis 2022 fortgesetzt und sind noch nicht abgeschlossen.

Ergebnisse

Die Ergebnisse dieser Bohrungen waren durchgehend positiv und haben die nicht abgebauten Streichenerweiterungen des goldhaltigen Systems Gobelé im SGA-Komplex eindeutig bestätigt und nachgewiesen, was zu zusätzlichen Reservenabgrenzungen führte. Diese Bohrungen zur Reservenabgrenzung unterstützten die vor kurzem abgeschlossene unabhängige vorläufige Machbarkeitsstudie (Pre-Feasability Study [PFS], datiert vom 26. August 2022) für das Goldprojekt Kiniero und wirkten sich direkt auf den gesamten PFS-Grubenmantel der Vormachbarkeitsstudie aus.

Die Bohrungen haben die Streichenlänge der mineralisierten Strukturen Gobelé A, B und C des SGA-Komplexes innerhalb des PFS-Grubenmantels von ca. 450 m auf ca. 1.000 m erhöht und sind entlang des Streichens in beide Richtungen weiterhin offen (Abbildung 1 und Abbildung 2). Die nordöstliche Erweiterung weist einen ausgeprägten BLEG-Au-im-Boden-Fußabdruck auf, der sich über weitere ca. 1,5 km erstreckt, während die südwestliche Erweiterung durch eine ca. 1.000 m lange BLEG-Au-im-Boden-Anomalie repräsentiert wird, die am Fluss Kéléro abrupt endet, ein Merkmal, das eine ausgeprägte geologische Verwerfung auf dem Grundstück darstellt. Die Bohrungen auf dem SGA-Komplex wurden fortgesetzt und dienen weiterhin der Validierung und Ergänzung der historischen Bohrdaten.

Zu den hervorstechenden Abschnitten der nordöstlichen Erweiterung des SGA-Komplexes gehören die Streichenerweiterungsbohrungen zur Reservenabgrenzung:

• GDG21-007: 56 m bei 1,51 g/t aus 21 m, einschließlich 28 m bei 2,58 g/t aus 43 m 22 m bei 4,48 g/t aus 139 m, einschließlich 7 m bei 12,65 g/t aus 151,10 m • GRC21-016: 16 m bei 1,87 g/t aus 16 m, einschließlich 8 m bei 3,27 g/t aus 23 m 22 m bei 1,79 g/t aus 41 m, einschließlich 8 m bei 2,64 g/t aus 41 m • GRC21-018: 22 m bei 1,22 g/t aus 3 m 2 m bei 18,56 g/t aus 39 m 4 m bei 3,69 g/t aus 143 m • GRC22-009: 26 m bei 1,44 g/t aus 97 m, einschließlich 4 m bei 4,42 g/t aus 98 m 5 m bei 3,40 g/t aus 236 m • GRC22-013: 5 m bei 5,88 g/t aus 2 m 11 m bei 4,05 g/t aus 13 m, einschließlich 3 m bei 13,17 g/t aus 16 m 13 m bei 1,18 g/t aus 55 m • GRC22-014: 2 m bei 2,73 g/t aus 3 m 5 m bei 1,35 g/t aus 31m 14 m bei 1,20 g/t aus 88 m 5 m bei 3,01 g/t aus 134 m, einschließlich 3 m bei 4,65 g/t aus 135 m

Zu den hervorstechenden Abschnitten der südwestlichen Erweiterung des SGA-Komplexes gehören die Streichenerweiterungsbohrungen zur Reservenabgrenzung:

• GRC21-002: 4 m bei 2,18 g/t aus 44 m 3 m bei 2,08 g/t aus 63 m 42 mm bei 1,22 g/t aus 74 m, einschließlich 16 m bei 2,82 g/t aus 83 m • GRC22-015: 9 m bei 1,75 g/t aus 87 m • GRC22-030: 14 m bei 3,05 g/t aus 88 m, einschließlich 2 m bei 13,82 g/t aus 88 m

Schlussfolgerung

Dan Tucker, Mining Manager bei Robex, sagte: „Diese nördliche Erweiterung des SGA-Komplexes zeigt das fantastische kurzfristige Ressourcen- und Reservenpotenzial außerhalb der PFS-Grubenmäntel. Diese hochgradigen Ergebnisse werden den Wert des SGA-Komplexes angesichts der nahen Positionierung zur Hauptgrube erheblich steigern.“

Andrew de Klerk, Exploration Manager bei Robex, sagte darüber hinaus: „Die Prospektivität der Streichenerweiterung des SGA-Komplexes wurde durch diese Abgrenzungsbohrungen nachgewiesen. Detaillierte Kartierungen, Schürfungen und Schneckenbohrungen außerhalb der aktuellen PFS-Grubenmäntel bei SGA und Sabali South sind derzeit im Gange, um das Potenzial der ausgeprägten BLEG-Au-im-Boden-Anomalien dieser Erweiterungen, die noch nicht erprobt wurden, zu ermitteln. Auf die Ergebnisse dieser Feldkampagnen werden im Jahr 2023 RC-Bohrungen folgen.“

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Angaben wurden von Andrew De Klerk, BSc (Hons), Pr.Sci.Nat, einer qualifizierten Person gemäß NI 43-101, genehmigt. Herr De Klerk ist der Explorationsleiter des Unternehmens, Mitglied der Geologischen Gesellschaft Südafrikas und Mitglied des Southern African Institute of Mining and Metallurgy. Herr De Klerk ist nicht unabhängig von Robex, da er ein Vollzeitangestellter ist.

