Jitterbit kündigt Erweiterungen der Harmony-Plattform zur Beschleunigung der Integration und Hyperautomatisierung an

Neue Harmony-Funktionen bieten mehr Konnektivitätsoptionen und eine nahtlose Verwaltung automatisierter Arbeitsabläufe – alles auf einer einheitlichen Plattform

/EIN News/ -- ALAMEDA, Kalifornien, Jan. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jitterbit , das Unternehmen für die Umwandlung von APIs, hat heute die frühzeitige Freigabe des Message Queue (MQ)-Service bekanntgegeben, einem cloudbasierten, mandantenfähigen Nachrichten-Warteschlangen-Service, der vollständig in seine Harmony-Plattform integriert ist, der branchenweit umfassendsten Lösung für die nahtlose Workflow-Automatisierung. Durch die Kombination von Integration, API-Verwaltung, EDI, App-Entwicklung ohne Programmierung und jetzt auch Message Queuing ermöglicht Harmony Kunden aus allen Branchen, die digitale Transformation und Hyperautomatisierungsinitiativen zu beschleunigen, indem komplexe Automatisierungen vereinfacht und die Bereitstellung neuer Integrationen beschleunigt werden.



Das Unternehmen kündigte außerdem neue und verbesserte vorgefertigte Integrationen und native Konnektoren an.

Der Message Queue Service von Jitterbit vereinfacht die Verwaltung komplexer Automatisierungen

Der Message Queue (MQ)-Service von Jitterbit bietet Kunden die Tools und Funktionen zum Erstellen, Bereitstellen und Verwalten von Nachrichten-Warteschlangen, um die asynchrone Verarbeitung zu unterstützen, die Zustellung von Nachrichten zu garantieren und eine effizientere Verwaltung von System-Workloads und Ressourcen zu ermöglichen.

Mittelständische und große Unternehmen mit vielen integrierten Anwendungen bauen mit diesen Integrationen komplexe Workflows auf. Durch die Erweiterung der Harmony-Plattform mit Nachrichten-Warteschlangen-Services können Kunden ihre Konnektivitätsinfrastruktur vereinfachen und ihre Workflow-Integrationen leichter verwalten.

Zu den wichtigsten Vorteilen des MQ-Service von Jitterbit gehören:

Einfachere Backend-Konfiguration: Der MQ-Service von Jitterbit vereinfacht den komplexen, zeit- und kostenintensiven Prozess der Konfiguration der Backend-Infrastruktur, die für Nachrichten-Warteschlangen benötigt wird. In Verbindung mit den bereits leistungsstarken Integrationsfunktionen von Harmony erhalten Kunden so eine einzige Plattform für die Erstellung und Verwaltung von Geschäftsprozessautomatisierungen in ihrem gesamten Unternehmen.

Nahtloses Integrationsmanagement: MQ Service unterstützt die Benutzer bei der einfachen Verwaltung von Integrationen, indem der Datenaustausch zwischen Anwendungen entkoppelt wird. Als Teil der Harmony-Plattform macht MQ den Neuaufbau von Integrationen überflüssig, wenn eine Anwendung aktualisiert oder geändert wird oder ausfällt. So sparen Unternehmen Zeit und Ressourcen und können neue Automatisierungen einführen.

Neue Konnektoren und vorgefertigte Integrationen beschleunigen die Integrationsprozesse

Da Unternehmen zunehmend nach Hyperautomatisierung streben, d. h. nach der Automatisierung aller möglichen Prozesse innerhalb ihrer Organisation, müssen sie zunächst ihre Systemintegrationen vereinfachen und modernisieren. In den letzten beiden Quartalen hat Jitterbit die Zahl der Rezepte, Vorlagen und Konnektoren deutlich erhöht und damit die Grundlage für erfolgreiche Automatisierungsinitiativen geschaffen.

Neue und verbesserte native Konnektoren: Jitterbit hat die Anzahl seiner nativen Konnektoren in den letzten zwei Quartalen fast verdoppelt, so dass Kunden schnell Verbindungen zu Datenquellen und Endpunkten herstellen können. Beispiele hierfür sind: HTTP v2-Konnektor: Der neue HTTP v2-Konnektor von Jitterbit stellt ein bedeutendes Upgrade dar und bietet zusätzliche Autorisierungstypen sowie eine einfachere Schnittstelle für mehr Benutzerfreundlichkeit. Salesforce Events-Konnektor: Der Harmony Salesforce Event-Konnektor von Jitterbit ermöglicht es Benutzern, Ereignisse von Salesforce Platform Events und Salesforce Change Data Capture (CDC) Events in einer Salesforce-Instanz zu nutzen.

Jitterbit hat die Anzahl seiner nativen Konnektoren in den letzten zwei Quartalen fast verdoppelt, so dass Kunden schnell Verbindungen zu Datenquellen und Endpunkten herstellen können. Beispiele hierfür sind: Neue Rezepte und Vorlagen: Jitterbit baut seine Dynamik weiter aus, indem es neue Rezepte und Vorlagen zu den Hunderten von bereits vorhandenen Rezepten hinzufügt, die vorgefertigte Prozessautomatisierungen für wiederholbare Anwendungsfälle für wichtige Endpunkte wie Salesforce Service Cloud, WooCommerce, Workday und NetSuite bieten und so die Zeit bis zur Bereitstellung für die Kunden erheblich verkürzen.

„Da Unternehmen nach neuen Wegen suchen, um ihre Geschäftsabläufe zu verbessern und die Rentabilität zu steigern, hat jeder Schritt zur Rationalisierung von Integrationen und zur Automatisierung interner Prozesse einen bedeutenden Einfluss“, so Vito Salvaggio, Senior Vice President, Product Management, bei Jitterbit. „Wir bei Jitterbit glauben, dass bessere Systemintegrationen und Hyperautomatisierung Hand in Hand gehen – und beide für den Erfolg eines Unternehmens im Jahr 2023 und darüber hinaus unerlässlich sind. Deshalb haben wir unsere neuesten Harmony-Erweiterungen so konzipiert, dass sie das bieten, was unsere Kunden am meisten brauchen und wollen – einfache, hocheffektive Lösungen innerhalb einer einzigen, umfassenden Plattform.“



Jitterbit wird seine Lösungen während der NRF 2023 vom 15. bis 17. Januar am Stand Nr. 1234 vorstellen. Wenn Sie einen Termin für ein Treffen oder eine Vorführung während der Messe vereinbaren möchten, besuchen Sie den Stand Nr. 1234 oder vereinbaren Sie einen Termin unter www.jitterbit.com/events/nrf/ .

Um mehr über Harmony-Plattform zu erfahren, besuchen Sie bitte www.jitterbit.com/harmony .

Über Jitterbit, Inc.

Jitterbit, das Unternehmen für API-Transformation, macht es für Unternehmen schneller und einfacher, Daten aus jeder beliebigen Quelle zu nutzen, und ermöglicht ihnen so, schnell zu innovieren und schnellere, effektivere Entscheidungen zu treffen. Die API-Integrationsplattform und die API360-Lösungen der Harmony-Plattform von Jitterbit ermöglichen es Unternehmen, SaaS-, On-Premise- und Cloud-Anwendungen schnell miteinander zu verbinden und Informationen umgehend in jeden Geschäftsprozess einfließen zu lassen. Weitere Informationen finden Sie unter www.jitterbit.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn und auf Twitter unter @Jitterbit .

Medienkontakt:

jitterbit@bocacommunications.com