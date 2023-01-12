OKX, Tribeca Festivali NFT Kartı Sahiplerinin Bu Yıl Festivaldeki Özel Etkinliklere Erişim Hakkı Kazanacağını Duyurdu

Festivale erişim hakkı sunan VIP NFT kartı sahipleri, festivalde sahnelecek gösterimleri seçebilecek, etkinlik sonrası düzenlenecek partiye katılabilecek, Tribeca Festivali'nin kurucu ortakları Jane Rosenthal ve Robert De Niro'nun yer alacağı, yalnızca davetlilerin katılabileceği ödül seremonisine katılabilecek ve daha birçok ayrıcalıktan faydalanabilecek.



Yalnızca OKX'in NFT Pazarı'nda satışa sunulacak olan NFT kartı ile Web3 ekosisteminin birleştirici gücü sayesinde sanatçılar ve yaratıcı işler üreten bireyler bir araya gelecek.

/EIN News/ -- NEW YORK, Jan. 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- İşlem hacmine göre dünyanın ikinci en büyük kripto para borsası olup Web3 teknolojileri ekosisteminde piyasada lider konumda olan OKX ve Tribeca Festivali, bugün daha önce görülmemiş bir ortaklığa imza atarak 2023 Tribeca Festivali'ne özel NFT kartını duyurdu. VIP fırsatlara erişmeyi sağlayan ve her biri özel bir sanat eseri olan NFT'lerin sahipleri, 7-18 Haziran tarihlerinde New York City'de düzenlenecek Tribeca Festivali'nde sahnelenecek gösterimleri seçebilecek, Tribeca Festivali'nin kurucu ortakları Jane Rosenthal ve Robert De Niro'nun yer alacağı partilere katılabilecek ve festival boyunca eşi benzeri görülmemiş ayrıcalıklardan faydalanabilecekler.

Tribeca Festivali NFT kartı yalnızca OKX'in NFT Pazarı'ndan alınabilecek olup OKX Cüzdan'da saklanabilecek. OKX, geçen sene düzenlenen Tribeca Festivali'nde festivalin tek isim ortağıydı. Bu yeni kurulan ortaklık ise geçen seneki ortaklığın devamı niteliğinde. Tribeca, NFT'lerin tasarımının yapılması için AWA Studios ve ödüllü karikatür sanatçısı Jonathan Bartlett ile anlaştı. NFT'lerin tasarımında New York City'deki yaratıcı toplulukların gönlünde yer edinmiş Tribeca ile Lower Manhattan'ın manzaralarından ilham alındı.

Tribeca Enterprises Kurucu Ortağı ve CEO'su Jane Rosenthal, “Tribeca Festivali bu zamana kadar hep teknoloji ve yaratıcılığın kesişim noktası oldu. Dolayısıyla bu sene VIP erişim fırsatının ayrıcalıklı bir NFT şeklinde sunulması oldukça yerinde bir girişim.” dedi.

OKX'in Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü Haider Rafique, “Daha önce benzeri görülmemiş bir NFT kartını kullanıcılarımıza sunmak için Tribeca ekibiyle ortaklık kurmaktan dolayı oldukça heyecanlıyız. Bu sayede festivalin katılımcıları Web3 teknolojisini deneyimleyebilecek ve bu benzersiz teknolojiye katkı sağlamanın yollarını keşfedebilecekler. Web3 ekosisteminde daha fazla içerik üretilmesini sağlamak için sanatçıları cesaretlendirmenin önemli olduğuna inanıyoruz. Bu konsepti kullanarak yeni işler üretecek olan sanatçıları takip ediyor olacağız." dedi.

OKX'in Web3 Küresel Büyümeden Sorumlu Müdürü Nate Zou, “Her geçen gün daha fazla içerik üreticisi, kendi hikâyelerini anlatmak ve sanatsal vizyonlarını paylaşmak için NFT'ler gibi yenilikçi teknolojileri kullanmaya başlıyor. Bu proje sayesinde blok zinciri teknolojisi ile sanat arasında oluşan o doğal sinerjiyi en derinden hissederken Tribeca Festivali ile sağlanabilecek muhteşem kullanım alanlarına ve ayrıcalıklara şahit olma fırsatı yakalıyoruz.”

Tribeca Festivali NFT kartını iki şekilde satın alabilirsiniz:

NFT alanına yeni giriş yapan kullanıcılar: Tribeca'nın internet sitesini ziyaret edin, doğruca kredi kartınızı kullanarak NFT'yi satın alın ve NFT'nin Airdrop yöntemiyle cüzdanınıza gönderilebilmesi için cüzdan adresi bilgisini girin. NFT alanında deneyimli olan kullanıcılar için: OKX NFT Pazarı'na gidin ve ETH kullanarak NFT'nizi mint edin.

Bu sürümü OKX Websitesinde buradan görüntüleyebilirsiniz.

OKX Hakkında

OKX, işlem hacmine göre dünyanın ikinci en büyük kripto para borsası olmanın yanı sıra Web3 ekosisteminde de öncü bir platformdur. Dünya çapında 20 milyon kullanıcının güvenle işlem yaptığı OKX, kripto alanına yeni giriş yapanlardan profesyonel yatırımcılara kadar dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar tarafından en hızlı ve en güvenilir kripto para platformlarından biri olarak biliniyor. Açık kaynaklı araçlarla doğrulanabilen aylık Rezerv Kanıtlarını ilk yayımlayan borsalardan biri olan OKX, şeffaflık alanında da sektöre öncülük etmeyi amaçlıyor.

İngiltere Premier Ligi şampiyonları Manchester City FC, McLaren Formula 1, profesyonel golfçü Ian Poulter, olimpiyat madalyalı Scotty James ve F1 pilotu Daniel Ricciardo gibi üst düzey ortaklıklara sahip olan OKX, taraftar odaklı yeni iş birliği fırsatlarıyla taraftar deneyimini üst düzeye çıkarmayı amaçlıyor. Bunun yanı sıra OKX, Web3 alanına daha fazla içerik üreticisini çekmeyi hedefleyen bir girişimde yer alarak Tribeca Festivali ile üst düzey bir ortaklığa imza attı.

OKX, kripto para borsası olarak sunduğu ürünlerin yanı sıra NFT, GameFi, DeFi ve metaverse dâhil Web3 dünyasını keşfetmek isteyen kullanıcılar için gözetimsiz bir cüzdan olan OKX Cüzdan'ı sunuyor.

Tribeca Festivali Hakkında

OKX'in isim ortağı olduğu Tribeca Festivali; sanatçıları ve seyircileri film, TV, üç boyutlu hikâye anlatımı, oyun, sesli hikâye anlatıcılığı, müzik ve online işler dâhil hikâye anlatıcılığının tüm çeşitlerini kutlamak için bir araya getiriyor. Bağımsız filmler alanında güçlü köklere sahip olan Tribeca, yaratıcı işler ve seyirciyi alıp götüren gösterimler için oluşturulmuş bir platform. Tribeca, yakın zamanda başarı elde etmiş ve yıllardır büyük başarılara imza atmış sanatçılara destek oluyor, ödül almış film yapımcılarını ve içerik üreticilerini keşfediyor, yenilikçi deneyimlere küratörlük yapıyor ve ön gösterimler, sergiler, toplantılar ve canlı performanslar yoluyla yeni teknolojilerin ve fikirlerin tanıtılmasına yardımcı oluyor.

Festival, 2001 yılında Dünya Ticaret Merkezi'ne yapılan saldırının ardından Robert De Niro, Jane Rosenthal ve Craig Hatkoff tarafından Lower Manhattan semtinde ekonomiyi ve kültürü yeniden canlandırmak amacıyla kuruldu. Tribeca, bu yıl 7-18 Haziran tarihlerinde 22'nci yılını kutlayacak.

James Murdoch’un sahibi olduğu, New York ve Mumbai'de merkez ofisleri bulunan özel yatırım şirketi Lupa Systems, 2019 yılında Rosenthal ve De Niro ile bir araya geldi ve şirketi büyütmek için Tribeca Enterprises'ın çoğunluk hissesini satın aldı.

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