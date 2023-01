Cumulus Media presenta Rich Valdés America at night

/EIN News/ -- Nuevo programa de radio en vivo, “RICH VALDÉS AMERICA AT NIGHT”, se transmite las noches entresemana de 10 p.m. a 1 a.m. ET



NUEVA YORK, Jan. 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- CUMULUS MEDIA (NASDAQ: CMLS) presenta hoy a los oyentes la programación del comentarista conservador Rich Valdés en un nuevo programa de radio y dos podcasts diferentes. Valdés asumió el período de tiempo de radio de la leyenda de programas de radio, Jim Bohannon el año pasado y ahora lanza su propia programación distinta.

Westwood One presenta el programa de radio transmitido, "Rich Valdés America at Night", un nuevo programa en vivo transmitido todas las noches entresemana de 10 p.m. a 1 a.m. ET. Valdés da vida a las noches de la radio con una mezcla de noticias, entretenimiento, cultura pop y comentarios. Valdés también habla con políticos, influencers, artistas y estadounidenses comunes de toda condición social. Con un segmento de “Open Phone America”, el programa crea un formato comunitario, donde los oyentes contribuyen con sus pensamientos e ideas para celebrar el éxito de Estados Unidos y ayudar a trazar el camino acertado hacia el futuro. “The Best of Rich Valdés America at Night”, una recopilación de los mejores momentos de la semana se transmite todos los sábados de 9 p.m. a 1 a.m. ET.

Cumulus Podcast Network presenta el nuevo podcast Rich Valdés America at Night, que ofrece acceso a pedido al contenido diario de Valdés después del programa transmitido en vivo. Rich Valdés America at Night se puede encontrar aquí.

El podcast actual de Valdés, This is America with Rich Valdés, se traslada a Cumulus Podcast Network y se publicará cada viernes. En este podcast, Valdés analiza la política estadounidense, llevando a sus oyentes a un recorrido a través de la pobreza, prosperidad y política con humor, análisis y una pizca de sofrito. This is America with Rich Valdés se puede encontrar aquí.

Cumulus Media | Westwood One ofrece una programación de charlas las 24 horas, de lunes a viernes, y una programación de podcasts a pedido que también presenta a las superestrellas establecidas de noticias y charlas, Dan Bongino, Mark Levin, Ben Shapiro, Chris Plante y Michael Knowles.

Acerca de Rich Valdés

Rich Valdés es un profesional de medios de comunicación experimentado con una vasta experiencia en varios formatos de medios, incluyendo radio, podcasting, televisión y periodismo impreso, así como una pasión demostrada por la educación y la política.

Valdés asumió la honorable posición de anfitrión de “The Jim Bohannon Show” cuando Bohannon renunció en octubre de 2022 después de 40 años detrás del micrófono. También fue productor asociado y presentador invitado frecuente de "The Mark Levin Show", el segundo programa radial de opinión conservador transmitido en vivo diariamente en toda la nación más grande de Estados Unidos. Un comentarista conservador, Valdés es frecuente colaborador de opinión de Newsmax TV, orador de conferencia en TEDx, y columnista regular de The Washington Times, autor de "A-List on Americanism", que examinó los acontecimientos actuales y problemas sociales a través de los lentes de la política, entretenimiento y cultura popular.

La carrera de Valdés también incluye cargos como portavoz y jefe de relaciones públicas de Somerset Christian College y Pillar College; fundador y miembro de la junta escolar de BelovED Community Charter School en Jersey City, NJ; designado para el Comité Asesor del Gobernador en el Centro de Investigación y Desarrollo de Políticas Hispanas de Nueva Jersey en 2017; y Asesor de la Coalición Nacional de Diversidad del Presidente Trump. Anteriormente, Valdés fue productor y director de operaciones especiales en Project Veritas.

Acerca de Cumulus Media

Cumulus Media (NASDAQ: CMLS) es una empresa de medios de comunicación de audio que ofrece contenido de primera calidad a más de 250 millones de personas cada mes, donde y cuando lo deseen. Cumulus Media conecta a los oyentes con programación local de alta calidad a través de 405 estaciones de radio propias y operadas en 86 mercados; ofrece programación de deportes, noticias, charlas y entretenimiento transmitida en toda la nación de marcas icónicas como; NFL, NCAA, Masters, CNN, AP, Academy of Country Music Awards y muchos otros socios de talla mundial a través de más de 9,500 estaciones afiliadas a través de Westwood One, la red de audio líder en Estados Unidos; e inspira a los oyentes a través de Cumulus Podcast Network, su red de podcasts originales de rápido crecimiento inteligentes, entretenidos y que invitan a reflexionar. Cumulus Media ofrece a los anunciantes conexiones personales, impacto local y alcance nacional a través de plataformas digitales, móviles, sociales y activadas por voz de difusión y bajo demanda, así como servicios integrados de marketing digital, influencers poderosos, soluciones de audio de servicio completo, investigación e información líderes en el sector y experiencias de eventos en vivo. Cumulus Media es la única empresa de medios de comunicación de audio que ofrece a los especialistas en marketing garantías de rendimiento publicitario local y nacional. Para más información visite, www.cumulusmedia.com.

