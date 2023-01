Aduro participe une nouvelle fois à la conférence CEM AlphaNorth Capital Event

/EIN News/ -- SARNIA, Ontario, 11 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. (« Aduro » ou la « Société ») (CSE : ACT) (OTCQB : ACTHF) (FSE : 9D50), est une société canadienne spécialisée dans le développement de technologies brevetées à base d'eau destinées à recycler chimiquement les plastiques et à transformer les huiles brutes et renouvelables lourdes en ressources de nouvelle génération et en carburants à valeur plus élevée. Aujourd'hui, elle a annoncé sa participation à la conférence CEM AlphaNorth Capital Event à Nassau aux Bahamas du 20 au 23 janvier 2023. Au cours de l'événement, Aduro tiendra des réunions individuelles avec les investisseurs et autres parties prenantes intéressés.



Ces trois derniers mois, Aduro a franchi plusieurs étapes. La Société a en effet signé une lettre d'intention avec Prospera Energy Inc. dont l'objectif est de mettre au point une usine pilote pré-commerciale destinée à convertir le bitume à faible densité API, en produits de plus grande valeur. Elle a reçu une subvention de recherche de 1,14 million de dollars du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada ( CRSNG ) et de Mitacs pour optimiser le recyclage chimique des plastiques industriels et de consommation mélangés, évaluer les effets des polluants sur les matières premières plastiques, et améliorer les techniques de pré- et post-traitement. La Société a également rejoint Shell GameChanger , un programme de décarbonisation des produits chimiques visant à accélérer le développement et la commercialisation de sa technologie HydrochemolyticTM en vue de convertir les déchets plastiques en produits chimiques de valeur.

« Cette conférence est l'occasion d'échanger avec les investisseurs qui sont à la recherche d'entreprises à forte croissance dans le secteur des technologies propres comme Aduro. Nous pouvons également leur présenter nos réalisations et discuter de nos plans d'avenir », a déclaré Ofer Vicus, PDG d'Aduro. « Aduro est bien placé pour poursuivre sa croissance en 2023 et au-delà, et nous sommes impatients de discuter de nos plans avec les investisseurs lors de la conférence CEM AlphaNorth Capital Event. »

