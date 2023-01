Konica Minolta bonifie la gamme bizhub® i-Series avec de nouveaux appareils A4 pour stimuler la productivité en télétravail

Les modèles C3100i et C3120i : conçus pour être abordables, compacts et conviviaux

/EIN News/ -- MISSISSAUGA, Ontario, 11 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d’affaires Konica Minolta Canada Ltée (Konica Minolta), chef de file mondial des technologies d’impression, est ravie d’annoncer le plus récent ajout à la nouvelle génération de sa gamme bizhub A4 : l’imprimante monofonction bizhub C3100i et l’imprimante tout-en-un C3120i, à la conception légère et plus compacte, idéale pour un bureau à domicile.



Ces tout nouveaux appareils peuvent imprimer jusqu’à 33 ppm. Le modèle C3120i est également muni de fonctions de télécopie, de copie et de numérisation couleur. Les bizhub C3100i et bizhub C3120i sont conçus pour les clients en télétravail qui souhaitent obtenir la même productivité à domicile qu’au bureau. Faciles à expédier, à configurer et à entretenir, ces appareils au format compact n’occupent que très peu d’espace.

"Afin de suivre l’évolution des besoins de notre clientèle, nous continuons à prioriser la polyvalence dans notre offre d’imprimantes en fournissant une technologie adaptée à différents milieux de travail, explique Dino Pagliarello, vice-président directeur, Gestion des produits et planification. De plus en plus d’entreprises maintiennent un modèle de travail hybride, mais les bureaux à domicile sont nécessairement plus petits. C’est pourquoi nous sommes heureux de présenter ces deux nouvelles imprimantes qui favorisent un milieu de travail connecté et futé, à distance."

Les modèles C3100i et C3120i possèdent une mémoire de 512 Mo de série, des pilotes PS et PCL, la télécopie Super G3 (de série sur l’imprimante tout-en-un C3120i), un port Gigabit Ethernet de série, un alimenteur de documents à double balayage de 50 feuilles, un plateau de 250 feuilles de série, un port USB 2.0 (prend en charge l’impression locale) de série, et de nombreuses autres caractéristiques, y compris:

Mémoire de 512 Mo préinstallée (C3100i/C3120i)

Alimenteur de documents à balayage double d’une capacité de 50 feuilles

Panneau de contrôle tactile

Intégration réseau sécurisée et authentification de l’utilisateur

Consommation et coûts d’énergie réduits

Court délai de réchauffement

Les clients qui cherchent à obtenir un parc mixte d’imprimantes A4 et A3 profiteront de l’interface utilisateur, la fonctionnalité et la plateforme primées communes à toute la gamme bizhub i-Series. La gamme d’imprimantes A3 de Konica Minolta a récemment reçu les prix " A3 Line of the Year " 2021 et "Most Color Consistent A3 Brand " 2021-2023 BLI de Keypoint Intelligence. La gamme bizhub i-Series a pour sa part été reconnue par Better Buys, le Japan Institute of Design Promotion, les prix German Design Awards et l’International Designers Society of America.

Pour en savoir plus, consultez les pages Web des modèles bizhub C3100i et C3120i.

Au sujet de Konica Minolta

Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne les bureaux pour créer une véritable connectivité dans un milieu de travail connecté et futé. Elle propose une gamme complète de solutions qui tirent profit de la mobilité et des services infonuagiques et optimisent les opérations au moyen de processus documentaires automatisés. Sa division des services de TI offre divers services de stratégie et de soutien informatiques ainsi que différentes solutions de sécurité réseau dans l’ensemble des marchés verticaux. L’entreprise a été reconnue par Brand Keys 15 années consécutives comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions. Konica Minolta, Inc. a figuré à l’indice mondial de durabilité Dow Jones pendant 9 années de suite. C’est en partenariat avec ses clients que l’entreprise donne forme aux idées et apporte une valeur ajoutée à la société. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.konicaminolta.ca/ca-fr et suivez Konica Minolta sur LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter (@KonicaMinoltaCA) et Instagram!

Coordonnées

Relations avec les médias de Konica Minolta – Canada

Service de marketing, Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée

info@bt.konicaminolta.ca

Deux photos accompagnant ce communiqué de presse sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/89a5d7fd-94f9-4fd3-a7dc-6f52b8594334/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/52222ae8-b792-402e-826d-22f542ade62d/fr