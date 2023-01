Probe Metals Inc. reçoit l’approbation conditionnelle de graduer à la Bourse de Toronto et annonce un changement de dénomination à Probe Gold Inc.

/EIN News/ -- Faits saillants :



Probe sera inscrite à la Bourse de Toronto, lui offrant ainsi une exposition et un suivi d’investisseurs plus larges

lui offrant ainsi une exposition et un suivi d’investisseurs plus larges En parallèle à l’inscription au TSX, la Société procèdera à un remaniement de son image de marque, incluant : Un changement de dénomination sociale, de Probe Metals Inc. à Probe Gold Inc. afin de mieux refléter l’importance accordée au projet Val d’Or Est (Novador) comme l’un des plus grands projets aurifères non développés au Canada avec un inventaire total de plus de 4 Moz d’or et toujours en croissance, ainsi que sa propriété Detour hautement prometteuse; Un changement de nom du projet Val d’Or Est à Novador, l’un des projets d’exploration aurifère les plus avancés dans la région de Val-d’Or au Québec; l’EEP de 2021 a démontré que Novador est un projet minier viable d’envergure pouvant produire en moyenne plus de 200 000 onces d’or par année pendant au moins 12,5 ans.

Une nouvelle estimation de ressources minérales pour la propriété Monique du projet Novador est attendue au cours du prochain mois.

pour la propriété Monique du projet Novador est attendue au cours du prochain mois. Le programme d’exploration pour 2023 prévoit le forage de nouvelles cibles et l’expansion continue des ressources à Novador, ainsi qu’un suivi par forage sur la propriété Detour où un très vaste système minéralisé en métaux précieux et de base a récemment été découvert.

TORONTO, 11 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Probe Metals Inc. (TSX : PRB) (OTCQB : PROBF) (« Probe » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer avoir reçu l’approbation conditionnelle de graduer de la Bourse de croissance TSX (le « TSXV ») pour l’inscription (l’« inscription ») des actions ordinaires de la Société (les « actions ordinaires ») à la Bourse de Toronto (le « TSX »). La transition au TSX survient au moment idéal dans l’évolution de la Société alors qu’elle amorce aussi sa transition d’une société d’exploration à une société d’exploration et de mise en valeur. Le TSX est le marché boursier le plus important et le mieux établi au Canada et procure à Probe un public plus large et davantage d’opportunités de financement et de négociation afin de répondre à ses besoins en tant qu’entreprise en croissance. En parallèle à la nouvelle inscription au TSX, la Société amorce un changement de son image de marque incluant un changement de dénomination à Probe Gold Inc., qui reflète mieux notre rôle de société d’exploration et de mise en valeur aurifère canadienne de premier plan, ainsi qu’un changement de nom pour notre projet de Val-d’Or Est à Novador, qui témoigne de sa situation dans la région comme l’un des plus récents et des plus brillants projets d’exploration et de mise en valeur aurifère au Canada. Ce remaniement de l’image de marque, incluant de nouveaux logos et un nouveau nom pour le projet, sera mis en lumière dans le cadre de la refonte de notre site web, qui comprendra un portail communautaire afin d’informer les parties prenantes de l’évolution du projet. Le site web mis à jour devrait être mis en ligne au cours des prochaines semaines, et nous émettrons un communiqué annonçant le début des négociations sur le TSX ainsi que les détails du nouveau site web.

David Palmer, président et chef de la direction de Probe, a déclaré : « Depuis sa création en 2015 à la suite de l’acquisition de son prédécesseur par Newmont (Goldcorp), Probe a réussi à découvrir un autre gîte aurifère de calibre mondial au Canada. Le projet Novador à Val-d’Or a pris de l’ampleur pour devenir une occasion de développement à grande échelle, qui présente toujours un grand potentiel d’exploration pour poursuivre sa croissance et son évolution. Notre passage au TSX est une étape excitante de cette croissance et élèvera la Société en procurant un public plus large et en nous permettant d’accéder à davantage d’investisseurs et d’opportunités sur les marchés financiers. Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli à Val-d’Or et nous profitons aussi de notre nouvelle inscription pour refaire l’image de marque de la Société et démontrer non seulement notre succès en tant qu’explorateur aurifère mais aussi l’héritage de notre projet et sa future contribution aux communautés locales. Nous entrevoyons un brillant avenir pour les projets aurifères au Canada et Probe Gold est prête à faire partie de ce succès au cours des années à venir. Pour nos actionnaires, ces changements ne nécessiteront aucune action de votre part. Les actions ordinaires de Probe continueront d’être négociées sous le symbole PRB. Nous débutons l’année 2023 en grand, avec un regard neuf, quatre foreuses qui tournent déjà et une mise à jour de notre estimation de ressources pour Monique qui est attendue d’ici la fin du mois. Nous avons aussi un programme d’exploration actif planifié pour cette année, à vérifier de nouvelles cibles tout en poursuivant notre forage d’expansion des ressources à Novador et davantage de forage d’exploration à Detour. Ce sera un plaisir de tenir les investisseurs au courant de nos progrès. »

La Société s’attend à ce que les négociations sur ses actions ordinaires commencent au TSX le ou autour du janvier 23, 2023, et que ses actions continuent d’être négociées au TSX sous le symbole « PRB » et sur le marché OTCQB sous le symbole « PROBF ». L’approbation finale de l’inscription reste conditionnelle à ce que la Société respecte certaines conditions usuelles exigées par le TSX. Suivant la réalisation des dernières exigences d’inscription, les actions ordinaires ne seront plus négociées à la Bourse de croissance TSX. Une annonce ultérieure sera faite lorsque le TSX aura confirmé la date à laquelle les négociations commenceront sur le TSX.

En ce qui concerne le changement de nom en Probe Gold Inc., la Société a réalisé une fusion verticale avec sa filiale en propriété exclusive, Probe Gold Inc. (le « changement de nom »). Le vendredi 13 janvier 2023, le changement de nom entrera en vigueur et les actions ordinaires commenceront à être négociées sous le nom « Probe Gold Inc. » Le nouveau numéro CUSIP attribué aux actions ordinaires à la suite du changement de nom est le 74290F100. Il n'y aura aucun changement dans les activités de négociation de la Société et les actionnaires n'auront aucune mesure à prendre dans le cadre de la nouvelle inscription à la Bourse de Toronto ou du changement de nom. Les actionnaires qui possèdent des certificats d'actions physiques n'auront pas non plus besoin de prendre de mesures, car ces certificats resteront valables indéfiniment.

En plus du changement de dénomination et de l’inscription, la Société a le plaisir d’annoncer la promotion de Seema Sindwani au poste de vice-présidente aux relations avec les investisseurs, reconnaissant ainsi son succès à la tête des relations avec les investisseurs chez Probe. Mme Sindwani s’est jointe à Probe en 2017 à titre de directrice des relations avec les investisseurs, cumulant déjà 15 ans d’expérience sur les marchés financiers et en relations avec les investisseurs. Avant de se joindre à Probe, elle était gestionnaire de fonds auprès d’une société européenne de gestion d’actifs, où elle était responsable de la mobilisation de capitaux. Auparavant, elle a occupé des postes de direction auprès de plusieurs banques d’investissement canadiennes, analysant et couvrant des titres de petite capitalisation dans des rôles de vente et de recherche de valeurs mobilières. Mme Sindwani a aussi occupé des rôles de relations avec les investisseurs au cours de sa carrière, mettant à profit son expérience pour aider des sociétés minières à petite capitalisation à naviguer sur les marchés financiers et à bâtir un actionnariat solide. Maintenant que la Société passe au TSX, la vaste expérience et les solides compétences de Mme Sindwani aideront Probe à mettre en œuvre sa stratégie globale de relations avec les investisseurs et elle sera le principal agent de liaison pour la Société auprès du milieu de l’investissement. Mme Sindwani est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) de la Richard Ivey School of Business et d’une maîtrise ès sciences de l’Université McMaster. Elle porte aussi le titre de CFA.

À propos de Probe Metals :

Probe Metals Inc. est une société d'exploration aurifère canadienne qui se consacre à l'acquisition, à l'exploration et au développement de projets aurifères très prometteurs. La Société s’affaire à découvrir et à développer des projets aurifères de haute qualité, y compris son principal actif, le projet aurifère Novador au Québec où la Société a défini un inventaire de plusieurs millions d’onces. La Société est bien financée et contrôle un ensemble de propriétés d'exploration stratégiques de plus de 1 500 kilomètres carrés au sein de certaines des plus prolifiques ceintures aurifères au Québec. La Société a été constituée à la suite de la vente, à hauteur de 526 millions $, de Probe Mines Limited à Goldcorp. Eldorado Gold Corporation détient actuellement une participation d’environ 10% dans la Société.

David Palmer, Ph, D,

Président et chef de la direction

Énoncés prospectifs

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence et à l'exactitude du présent communiqué de presse. Le présent communiqué de presse comprend certains « énoncés prospectifs » qui ne sont pas des faits historiques. Les énoncés prospectifs comprennent des estimations et des énoncés décrivant les futurs plans ou objectifs de la Société, et comprennent des mots à l’effet que la Société ou la direction s’attend à ce qu’une condition ou qu’un résultat spécifié se réalise. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l’emploi de termes comme « est d’avis », « anticipe », « s'attend à », « estime », « pourrait », « devrait », « sera » ou « planifie ». Puisque les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses et font référence à des événements et des conditions futures, ils comportent de par leur nature des risques et des incertitudes. Bien que ces énoncés soient fondés sur les informations présentement à la disposition de la Société, la Société n’offre aucune garantie à l’effet que les résultats réels seront conformes aux attentes de la direction. Les risques, incertitudes et autres facteurs qui sous-tendent les renseignements prospectifs pourraient faire en sorte que les événements réels, les résultats, le rendement, les perspectives et les opportunités soient sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus dans les renseignements prospectifs. Les renseignements prospectifs dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s’y limiter, les futurs plans et objectifs de la Société, ses déclarations, les résultats d’exploration, la minéralisation potentielle, l’estimation des ressources minérales, les plans d’exploration et de développement minier, la date prévue du début des opérations et l’estimation des conditions du marché. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des renseignements prospectifs comprennent, sans s’y limiter, l’incapacité d’identifier des ressources minérales, l’incapacité de convertir les ressources minérales estimées en réserves, l’incapacité de réaliser une étude de faisabilité qui recommanderait une décision d’aller en production, la nature préliminaire des résultats d’essais métallurgiques, les délais d’obtention ou l’incapacité d’obtenir les approbations gouvernementales, environnementales ou autres à l’égard des projets, les risques politiques, l’incapacité de s’acquitter de l’obligation d’accommoder les Premières Nations et autres peuples autochtones, les incertitudes quant à la disponibilité et au coût du financement requis dans l’avenir, les fluctuations des marchés des capitaux propres, l’inflation, les fluctuations des taux de change, les fluctuations des prix des matières premières, les délais dans le développement des projets, des variations importantes des dépenses en immobilisations et des coûts d’exploitation par rapport aux estimations, et les autres risques inhérents à l’industrie de l’exploration et du développement minier; les résultats de l’EEP étant tels qu’annoncés, y compris les futurs coûts d’exploitation et dépenses en immobilisations, les coûts de fermeture, le CMTI, la VAN projetée, le TRI, les échéanciers, les délais d’obtention des permis et les futures opportunités liées au projet, la capacité d’obtenir les permis requis, les paramètres économiques et le rendement associé du projet tel que déterminé dans l’EEP, et toutes les hypothèses de l’EEP à propos de la viabilité technique du projet, le marché et le futur prix et la demande pour l’or, l’impact environnemental du projet, et la capacité continue de travailler en collaboration avec les parties prenantes incluant les différents paliers de gouvernement, l’incapacité de prédire et de contrer les effets de la COVID-19 sur les activités de la Société, incluant sans s’y limiter les effets de la COVID-19 sur les prix des matières premières, la conjoncture sur les marchés financiers, les restrictions sur la main-d’œuvre et les déplacements internationaux et les chaines d’approvisionnement, ainsi que les risques décrits dans les documents publics de la Société déposés sur SEDAR. Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte dans la préparation des renseignements prospectifs inclus dans le présent communiqué de presse sont raisonnables, l’on ne devrait pas se fier indûment aux renseignements prospectifs, qui s’appliquent uniquement en date du présent communiqué de presse, et rien ne garantit que les événements se dérouleront dans les délais indiqués ou à tout autre moment. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout renseignement prospectif, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autres, sauf si requis par la loi.