Corporation Terranueva: Revue stratégique et mise à jour corporative

/EIN News/ -- L’ASSOMPTION, Québec, 10 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Terranueva (CSE: TEQ) (« Terranueva » ou la « Société ») annonce avoir entrepris une revue stratégique et un processus de révision et d’analyse de sa situation financière dans le contexte difficile du marché du cannabis au Canada. Cette revue et ce processus de révision ont comme objectif d’examiner l’ensemble des opportunités étant offertes à la Société afin de garantir la continuité de ses affaires. Les solutions envisagées comprennent notamment : refinancement, restructuration financière et opérationnelle, placement privé, ventes d’actifs et partenariats. Un comité spécial formé d’administrateurs indépendants du conseil d’administration de la Société a été constitué afin de superviser cette revue et processus afin notamment de maximiser l’avoir des actionnaires et de tenir compte des impacts d’une telle revue sur les parties prenantes de Terranueva.



En raison d’une trésorerie très limitée, la Société entreprendra également des discussions avec ses principaux créanciers dans le but de rechercher à alléger sa situation financière. Cependant, rien ne garantit que de tels allégements seront mis en place ou qu’ils le seront en temps opportun, et aucune garantie ne peut être donnée quant aux conditions que de tels allégements impliqueront avec ses créanciers.

Au terme de la présente revue et processus, Corporation Terranueva estime qu’elle pourra prendre les décisions appropriées et adopter la meilleure marche à suivre afin de solutionner les défis récurrents liés à la gestion de sa trésorerie et de son bilan financier ainsi que permettre à la Société de bien évaluer les diverses alternatives stratégiques qui s’offrent à elle.

À PROPOS DE TERRANUEVA

Terranueva s’appuie sur la recherche et développement, l’innovation et l’efficacité opérationnelle pour devenir un acteur incontournable dans l’industrie émergente du cannabis. Son objectif est de fournir sur le marché canadien comme à l’international, du cannabis de première qualité. Pour atteindre son objectif, Terranueva met en œuvre une approche de production modulaire intégrant les dernières avancées et innovations dans l'automatisation de ces processus. Corporation Terranueva Pharma, sa filiale détenue en propriété exclusive, détient les licences nécessaires de Santé Canada pour exécuter sa mission.

Pour en savoir plus sur Terranueva, consulter www.terranueva.ca.

Pour plus d’information, veuillez contacter : Dominique St-Louis, Chef de la direction financière de la Société Téléphone : (450) 591-1011