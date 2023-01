De nouvelles intersections aurifères pour Maple sur la propriété sous option Eagle Gold Mine appartenant à Entreprises minières Globex

/EIN News/ -- ROUYN-NORANDA, Québec, 10 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) est heureuse d’informer ses actionnaires des résultats de forage obtenus par Maple Gold Mines Ltd. (MGM-TSXV) sur la propriété sous option Eagle Mine appartenant à Globex ( voir le communiqué de presse de Globex d atant du 19 juillet 2021 ).

Maple a annoncé les résultats finaux ‘’de (5) sondages pour lesquels des résultats partiels avaient précédemment été annoncés ( voir le communiqué de presse de Maple datant du 13 décembre 2022 ) ciblant les extensions nord-ouest de l’horizon principal de la mine ainsi que de multiples horizons aurifères subparallèles (voir Figure 1 et Figure 2).’’

Figure 1: Vue en plan montrant tous les forages (28) de 2022 à Eagle avec les lignes localisation la section et la longitudinale des figures 2 et 3.





Figure 2: Section regardant vers le NW (épaisseur de 85m) montrant les nouveaux résultats (boîtes dorées) ainsi que les intersections historiques/précédemment annoncées (boîtes blanches) à l’intérieur d’horizons subparallèles bien définis.





Figure 3: Longitudinale regardant vers le NE (épaisseur de 55m) montrant la localisation de l’intersection EM-22-015 (10,3 g/t Au sur 7,8 m) en relation avec les iso-contours des teneurs préexistants du North Mine Horizon. Noté la surface ouverte et non testée de l’extension en plongé de la zone sous le forage E-19 (19,6 g/t Au sur 7,9m).





‘’Les derniers forages par Maple dans la zone subsidiaire nord de l’horizon principal de la mine (le North Mine Horizon) ont rendu les meilleures intersections à ce jour.’’

Faits saillants: (provenant du communiqué de presse de Maple)

Le forage EM-22-015 a intersecté 10,3 g/t d’or ("Au") sur 7,8 mètres ("m"), comprenant 41,1 g/t Au sur 1.0 m dans le North Mine Horizon.

dans le North Mine Horizon. Plus haut dans le forage, EM-22-015 a intersecté 4,3 g/t Au sur 3,9 m, comprenant 6,6 g/t Au sur 2,0 m , démontrant la possibilité pour le North Mine Horizon d’être plus large que précédemment assumé (voir Figure 2).

comprenant , démontrant la possibilité pour le North Mine Horizon d’être plus large que précédemment assumé (voir Figure 2). Les intersections du forage EM-22-015 sont situés dans l’extension en plongé des fortes teneurs historiques, les résultats de forage près de la surface d’un forage géologiquement similaire (E-19: 19,6 g/t Au sur 7,9 m, ainsi que 17,5 g/t Au sur 5,6 m plus haut dans le forage) dans un secteur montrant une quantité de forage limitée et toujours ouverte dans l’extension en plongé en profondeur (voir Figure 3).

dans un secteur montrant une quantité de forage limitée et toujours ouverte dans l’extension en plongé en profondeur (voir Figure 3). Le forage EM-22-015 a maintenant rendu sept (7) intersections différentes sur un intervalle de 120 m commençant à 142,5 m le long du forage.

sur un intervalle de 120 m commençant à 142,5 m le long du forage. Les résultats sont toujours en attente pour approximativement 20% de tous les forages effectués sur la propriété Eagle par la Compagnie en 2022.

"Les résultats de forages continuent de supporter la théorie de la Compagnie à l’effet que plusieurs horizons aurifères subparallèles existent au-delà de ce qui avait été miné historiquement à Eagle et ainsi ont étendu le ciblage des zones sur un corridor minéralisé plus important dans un horizon stratigraphique dépassant les 100 mètres d’épaisseur," a mentionné Matthew Hornor, Chef de la direction de Maple Gold. "Il semble y avoir une concentration des valeurs de >10 g/t d’or à partir de la surface et dans l’extension en profondeur dans la plongé de l’intersection du forage EM-22-015 le long du North Mine Horizon dans un secteur montrant une quantité de forage limitée et toujours ouverte. Ceci n’est qu’une de plusieurs cibles attrayantes que sommes excités de poursuivre en 2023."

Globex est heureuse du progrès effectué par Maple à ce jour sur la propriété sous option Eagle Mine.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.

Énoncés prospectifs : Outre des données historiques, le présent communiqué de presse peut contenir certains « énoncés prospectifs ». Ces énoncés peuvent comporter un certain nombre de risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité et le rendement diffèrent de façon importante des attentes et des projections d’Entreprises minières Globex inc. (« Globex »). Il n’est pas possible de garantir que les événements prévus dans les énoncés prospectifs se produiront ni, s’ils le font, quels avantages Globex en tirera. Une analyse plus détaillée des risques figure dans la notice annuelle déposée par Globex sur SEDAR à www.sedar.com .

Trois cartes accompagnant ce communiqué sont disponibles au :

