Northern Graphite conclut un accord en vue de sélectionner un site pour la construction de la plus grande usine de matériaux d'anodes pour batteries en Amérique du Nord

Ottawa, Ontario--(Newsfile Corp. - 10 janvier 2023) - Northern Graphite Corporation NGC NGPHF 0NG 0NG (la « Société » ou « Northern ») annonce avoir conclu un accord avec Innovation et Développement Manicouagan (« IDM ») à Baie-Comeau, au Québec, afin d'évaluer des sites pour la construction d'une usine de 200 000 tonnes par an (« tpa ») de matériaux d'anodes pour batteries (« MAB ») dans la zone industrialo-portuaire de Baie-Comeau. L'usine serait l'une des plus grandes au monde et convertira le concentré de graphite provenant des mines de la Société, ainsi que d'autres producteurs, en matériau d'anode pour alimenter les usines de fabrication de batteries lithium-ion existantes et prévues en Amérique du Nord. La construction d'une installation de conversion à grande échelle et à faible coût est un élément clé de la stratégie de Northern visant à renforcer l'industrie des véhicules électriques en créant une chaîne d'approvisionnement en graphite nord-américaine de bout en bout, de la mine à la batterie.

Hugues Jacquemin, PDG de Northern, a déclaré : « Le traitement en aval est une activité à forte intensité de capital et d'énergie. Il est peu logique que chaque mine de graphite développe sa propre capacité. Northern a l'intention de construire un centre d'excellence à grande échelle basé sur notre propre production, mais la participation d'autres producteurs de graphite sera la bienvenue. » Il a ajouté : « L'offre de graphite naturel est marquée par une dépendance importante vis-à-vis de la Chine, tant en ce qui concerne la production des mines de graphite que le traitement en aval. L'usine que nous proposons résoudra ces deux problèmes à l'échelle de l'industrie en fournissant aux équipementiers et aux fabricants de batteries un approvisionnement transparent et conforme aux critères ESG en matériau d'anode pour répondre à la demande actuelle et prévue. »

En vertu de l'accord, Northern dispose d'une période de 12 mois pour évaluer plusieurs sites autour de Baie-Comeau afin de déterminer leur pertinence technique et économique pour l'usine de MAB. Les sites ont une superficie comprise entre 200 000 et 450 000 m2 et disposent d'un accès ferroviaire et portuaire direct, ainsi qu'un accès à de l'énergie hydroélectrique verte qui permettra d'obtenir l'une des plus faibles empreintes de CO2 de l'industrie. Le tarif industriel du Québec pour les grands consommateurs d'électricité est l'un des plus compétitifs au monde. Baie-Comeau est située à 400 km de la ville de Québec, dans la région économique de la Côte-Nord, et dispose d'un accès ferroviaire et routier direct au reste de l'Amérique du Nord, ainsi que d'un port en eau profonde, ouvert en toute saison. Northern est admissible aux incitatifs du Plan Nord et d'autres aides sont potentiellement disponibles dans le cadre de programmes offerts par la région de Manicouagan, la province de Québec et les gouvernements canadien et américain. La construction de l'usine de batteries proposée serait soumise à l'identification et à l'acquisition d'un site approprié, à l'obtention des autorisations réglementaires et au financement.

Marcel Furlong, Préfet de la MRC de Manicouagan, a commenté : « La zone industrialo-portuaire de Baie-Comeau dispose de beaucoup d'espaces, ainsi que nombre de ressources énergétiques et logistiques, facilitant ainsi l'établissement d'un projet dans la filière des batteries et, en particulier, des matériaux d'anodes. La MRC de Manicouagan a de plus été reconnue par l'UNESCO en 2007 comme 14e et plus vaste réserve mondiale de biosphère au Canada. Depuis 15 ans, la région a su développer les interfaces avec les différentes parties prenantes du territoire, facilitant le dialogue avec les entreprises et permettant le développement de projets industriels importants comme celui proposé par Northern Graphite. Nous ne pouvons que saluer cette entente de collaboration et nous engager avec confiance dans la réussite du projet de MAB sur notre territoire. »

Réserve territoriale de la biosphère mondiale de Manicouagan-Uapishka

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/4186/150831_c2b7a65d64376aaa_001full.jpg.

À propos de Northern Graphite

Northern est une société canadienne cotée à la Bourse de croissance TSX qui vise à devenir un chef de file mondial dans la production de graphite naturel et à le transformer en produits de grande valeur et essentiels à l'économie verte, y compris le matériau d'anode pour les batteries lithium-ion/ les VE, les piles à combustible et le graphène, ainsi que les technologies industrielles avancées.

Northern est la seule importante société de production de graphite en Amérique du Nord et deviendra la troisième plus grande en dehors de la Chine lorsque ses opérations namibiennes seront rétablies. La Société a également deux projets de développement à grande échelle, Bissett Creek en Ontario et Okanjande en Namibie, qui seront une source de croissance continue de la production à l'avenir. Tous les projets ont du graphite de « qualité batterie » et sont situés à proximité d'infrastructures dans des pays politiquement stables.

Pour plus d'informations

Veuillez visiter le site Web de la Société à l'adresse http://www.northerngraphite.com/investors/presentation/, le profil de la Société sur www.sedar.com, nos réseaux sociaux énumérés ci-dessous ou contactez la Société au (613) 271-2124.

LinkedIn

YouTube

Twitter

Facebook

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient certains « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. Les déclarations et informations prospectives sont souvent caractérisées par des mots tels que « planifier », « s'attendre à », « projeter », « avoir l'intention de », « croire », « anticiper », « estimer », « potentiel », « possible » et des autres mots similaires ou des déclarations indiquant que certains événements ou conditions « peuvent », « vont », « pourraient » ou « devraient » se produire. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué comprennent des déclarations concernant, les plans de construction d'une méga usine de production de matériaux d'anodes pour batteries, la prolongation de la durée de vie de la mine à LDI, -la remise en marche des opérations namibiennes, faire avancer ses autres projets de développement jusqu'à la production, et développer la capacité de fabrication de produits à valeur ajoutée. Toutes ces déclarations prospectives sont basées sur des hypothèses et des analyses faites par la direction en fonction de leur expérience et de leur perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs attendus, ainsi que d'autres facteurs qu'ils jugent appropriés dans les circonstances. Cependant, ces déclarations sont soumises à une variété de risques et d'incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements ou résultats réels diffèrent sensiblement de ceux projetés, y compris, mais sans s'y limiter, des changements inattendus dans les lois, règles ou réglementations, ou leur application par les autorités compétentes. ; l'échec des autres parties à exécuter comme convenu ; troubles sociaux ou de travail; les variations des prix des matières premières ; une défaillance inattendue ou une insuffisance de l'infrastructure et l'échec des études en cours et envisagées à fournir des résultats anticipés ou des résultats qui justifieraient et soutiendraient la poursuite des études, du développement ou des opérations; et la disponibilité adéquate de ressources financières. Les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment aux informations ou déclarations prospectives.

Bien que les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse soient fondées sur ce que la direction considère comme des hypothèses raisonnables, la Société ne peut garantir aux investisseurs que les résultats réels seront conformes à celles-ci. Ces déclarations prospectives sont faites à la date de ce communiqué de presse et sont expressément qualifiées dans leur intégralité par cette mise en garde. Sous réserve des lois sur les valeurs mobilières applicables, la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives contenues dans les présentes pour refléter des événements ou des circonstances survenus après la date de ce communiqué de presse.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude de ce communiqué.

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/150831