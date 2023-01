Por tiempo limitado trae tu teléfono a Verizon y paga sólo $25 por línea hasta 2025

Y para celebrar tres años de ahorros, estamos regalando 20 pares de boletos para el Super Bowl por tres años consecutivos

La noticia: Por tiempo limitado, hicimos que nuestro plan Welcome Unlimited sea aún más asequible: por sólo $25 por línea al mes por cuatro líneas (más impuestos y cargos, con pago automático) cuando traes cuatro teléfonos a Verizon. Y agregamos una garantía de precio de tres años (la garantía de precio no incluye impuestos ni cargos).¹



Y para celebrar tres años de ahorros, estamos regalando 20 pares de boletos para el Super Bowl durante tres años consecutivos.² Para participar y tener la oportunidad de ganar un par, ve a tu tienda de Verizon mas cercana o ingresa en línea - pero date prisa, este sorteo termina el 15 de febrero.

Por qué es importante: Obtén un precio seguro con nuestra garantía de precio de tres años, además de conectividad confiable y de alta calidad en la red en la que América confía: Verizon.

Para quién es: Para cualquier persona en busca de más ahorros y valor de su proveedor inalámbrico, y para aquellos que quieran continuar utilizando el teléfono que ya tienen. Además, los clientes existentes de Verizon en Welcome Unlimited que agregan una línea son elegibles.

¹ BYOD: crédito promocional de $180 por teléfono aplicado durante 36 meses cuando agrega 4 nuevas líneas de teléfonos inteligentes con su propio teléfono inteligente 4G/5G en el plan Welcome Unlimited. Oferta de tiempo limitado. El crédito promocional finaliza si ya no se cumplen los requisitos de elegibilidad. Garantía de precio de 3 años: se aplica sólo a la tarifa mensual base vigente en ese momento; excluye impuestos/cargos, descuentos o promociones de planes adicionales y servicios de terceros. La garantía de precio quedará anulada si cualquiera de las 4 líneas se actualiza, cancela o cambia a un plan no elegible.Welcome Unlimited: $30/línea para 4 líneas, menos $5/línea de descuento. Se requiere pago automático y facturación electrónica. 5G nacional ilimitado/4G LTE: en tiempos de congestión, sus datos pueden ser temporalmente más lentos que el resto del tráfico. Todas las líneas de teléfonos inteligentes en la cuenta deben estar en Welcome Unlimited y son elegibles sólo para dispositivos seleccionados/otras promociones. Roaming nacional de datos a velocidades 2G.

² No es necesario realizar una compra. El sorteo comienza el 5/1/2023 y finaliza el 15/2/2023. Debe ser residente legal de los EE. UU. Mayor de 18 años para ingresar. No válido donde esté prohibido. Patrocinador: Verizon Corporate Services Group Inc. Para conocer las reglas oficiales y participar en línea, visite VZ3YearsSB.com.

