Teledyne e2v 推出 Hydra3D+，首款在所有光線環境下運作都不會產生運動偽影的高解析度 ToF 感測器

/EIN News/ -- 法國格勒諾布爾, Jan. 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne Technologies [NYSE: TDY] 旗下公司 Teledyne e2v 宣布推出一款全新的飛行時間 (ToF) CMOS 影像感測器——Hydra3D+。這款感測器具備 832 x 600 像素的解析度，專為多功能 3D 偵測和距離測量量身打造。



Hydra3D+ 採用 Teledyne e2v 的專屬 CMOS 技術而設計，具有全新的 10 µm 三階尖端像素，可提供極快的傳輸時間（最低 10ns），並在近紅外波長下顯示高靈敏度，以及出色的解調對比度。 這種精確的性能組合可確保感測器在即時運作時沒有運動偽影（即使場景中存在快速移動的物體），並在短距離內具有出色的時序雜訊值，這在諸如取放搬運、物流、工廠自動化和工廠安全性等應用中發揮著重要作用。 創新的晶片上多系統管理功使感測器能夠與多個主動式系統一起運作，不會互相干擾，進而避免了測量錯誤。

Hydra3D+ 的出色靈敏度使其能夠有效應對各種光線環境，在寬廣的反射率下都能保持穩健。 感測器的高解析度和強大的片上 HDR，具有即時靈活配置的特點，能夠在距離範圍、物體反射性、畫面播放速率等應用層級參數之間達到最佳平衡。 這使感測器成為中長距離和/或戶外應用的理想之選，如自動導引車、監控、ITS 和建築工程。

該感測器專為尋求即時和靈活 3D 偵測的客戶精心設計，可提供高質無損的 3D 效能。 它透過一個小型感測器以 2D 和 3D 進行大視野取景，使該系統極具成本效益。

Teledyne e2v 的 3D 成像行銷經理 Ha Lan Do Thu 表示：「今天，許多飛行時間感測器都存在運動偽影，無法在不斷變化的工作環境下即時發揮性能。 Hydra3D+ 能提供最高等級的 3D 效能，在所有距離範圍和環境下（甚至在多套系統運作或戶外環境下），皆能以 2D 和 3D 模式提供毫無減損的影像品質，它讓我們的客戶能夠輕鬆獲取可靠的 3D 測量值。」

現可按需提供文件、樣品和開發工具。 此外，還有幾個專有的建模工具可幫助客戶評估 Hydra3D+ 的運作情況。

關於 Teledyne e2v

Teledyne e2v 的創新引領醫療保健、生命科學、太空、運輸、國防和安全及工業市場的發展。 Teledyne e2v 的獨特方式包括傾聽市場和客戶的應用挑戰，與他們合作提供創新型標準、半訂製或全訂製影像解決方案，

提升其系統價值。

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