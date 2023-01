TRANSCRIPT OF SENATOR IMEE MARCOS' INTERVIEW IN BUSTOS, BULACAN

Reporter: Isyu ng sibuyas?

SIRM: Eto pa nga yung tuloy-tuloy na problema, pansamantala lang yung ginawa naming Imeesibuyas. Alam naman ninyo na pinilit ko lamang yung mga magsasaka sa Nueva Ecija, Pangasinan at Ilocos Norte na anihin na kahit bubot pa lamang at hilahin na sa lupa. Pero kailangan pa natin ng ilang linggo upang maani yung karamihan na sibuyas sa local, ang gusto ng D.A., na mag-import ulit. Ang takot ko naman baka naman sa dami ng inimport tamang-tama na naman sa ani ng ating mga magsasaka at saka babagsak na naman ang presyo. So, eto sana ang hinihiling ko sa ating Dept. of Agriculture na kinakailangan na mag-project, magplano ng konti. Hindi naman pwedeng ura-urada, alam naman nila ang kinakailangan ng sibuyas sa isang taon, ilan ba talaga ang totoo, wag naman ang labis-labis, kasi maraming kumikita, nag-i-smuggle ng katakot-takot at sana, yung kakulangan na lamang ang siyang iimport sa tamang panahon. Kasi ang takot ko, papasok na yung ani ng local na sibuyas, dalawa tatlong linggo e sasabayan na naman ng imported onions at yung smuggling pa tuloy-tuloy pa rin ang pasok, alam naman natin yun. Kaya ito ang kinatatakutan natin, kontin plano, konting projection sa ating local.

Reporter: Yung mga magsasaka sa Nueva Ecija, nagsabi na sa loob ng 40 years, ngayon lang sila kumite sa sibuyas?

SIRM: Yan na nga talaga ang problema natin kung ano ang gagawin. Alam nating may kakulangan, katulad ng bigas yan. May konting kakulangan pero di naman labis-labis at higit sa lahat maliban pa sa quantity yung timing, wag naman salubungin yung ani ng local, napaplano naman yan. Kung bakit naman biglaan na lang tapos napupuwerhisyo pa lahat ng mga nanay, mga lola, mga nagluluto, mga restoran natin, pagkat alam naman natin na halos walang pagkain na Pilipino na walang "holy trinity" ika nga ng ating pagkain kung walang bawang, kamatis at sibuyas, kaya hirap na hirap talaga ang lahat.

Reporter: Mam, kakausapin nyo po ang kapatid nyo, si Pang. BBM.?

SIRM: Yes, alam na rin nya yan na ang D.A. kinakailangan na mag-planning ng maige hindi pupuwede yung ganyan n aura-urada, ay may kulang pagkatapos biglang mag-iimport kaya nagkakagulo-gulo ang mga smuggler, importer, trader at ang nagmamanipula ng mga presyo kasi hindi naman ito nangyayari dati, bakit Biglaan nagkakaganito?

Reporter: Mam, anong masasabi mo na biglaan daw nag-red alert ang PNP dahil daw po sa isyu ng destab sa military?

SIRM: Inaasahan ko na masettle sa lalong madaling panahon ang mga isyu sa ating military, dahil nga may bagong batas, kung may bago, alam natin nagkakagulo talaga, may bagong batas na may hold-over ng tatlong taon na ipinasa naming noong nakaraang Kongreso. Ngayon nagkakaroon ng birthpains, ika nga, nag-aadjust tayo, sana mapag-usapan ng maige ng lahat ng sector ng lahat ng pangkat para walang alinlangan at walang pilitang magreresign o pagtatanggal. Sana mapag-usapan ng maayos, pag may bagong batas may magagalit talaga at may aaray.

Reporter: Mam, ano sa tingin nyo po na yung mga ganung destab move under your brother's administration, what can you say about it?

SIRM: Well, inaasahan ko na puro fake news yan, pero ang totoo when there is smoke, there is fire, kaya kinakailangan yata na mag-usap-usap ang lahat dahil everytime there is a new bill, there is a need to reassess, there is a need to convene and consult all the concern stakeholders and that doesn't only goes for the military but for everyo9ne, marami kasing pagbabago ang sinimulan ni Presidente Duterte sinisimulan ng aking kapatid kinakailangan na tingnan ng maige at konsultahin lahat ng matatamaan kung meron man.