Nuvei conclut une convention définitive en vue d’acquérir Paya

L’acquisition proposée créerait un fournisseur de technologies de paiement de premier plan qui possède de solides positions dans le commerce électronique mondial, les paiements intégrés et le commerce interentreprises

/EIN News/ -- MONTRÉAL et ATLANTA, 09 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Nuvei (« Nuvei » ou la « Société ») (Nasdaq : NVEI) (TSX : NVEI), société de technologie financière canadienne et Paya Holdings Inc. (« Paya ») (Nasdaq : PAYA), un fournisseur de premier plan de solutions de paiements intégrés et de commerce aux États-Unis, a annoncé aujourd’hui qu’elle avait conclu une convention définitive aux termes de laquelle, Nuvei fera l’acquisition de Paya, dans le cadre d’une opération entièrement en espèces à 9,75 $ US l’action moyennant une contrepartie totale d’environ 1,3 milliard de dollars.



« L’acquisition proposée de Paya est une étape déterminante dans l’évolution de Nuvei et crée un fournisseur de technologies de paiement de premier plan qui possède de solides positions dans le commerce électronique mondial, les paiements intégrés et le commerce électronique interentreprises (le « commerce interentreprises ») », a déclaré Philip Fayer, président et chef de la direction de Nuvei. « L’opération proposée permettra de combiner deux plateformes technologiques de paiement, axées sur les personnes, à forte croissance. Elle accélérera notre stratégie de paiements intégrés en diversifiant notre activité dans des secteurs verticaux clés, non cycliques et à forte croissance, dotés de marchés finaux exploitables importants et facilitera la mise en œuvre de notre plan de croissance ».

« Nous sommes ravis d’avoir conclu cette opération avec Nuvei, laquelle témoigne des talents extraordinaires dont est dotée Paya et permet d’offrir aux actionnaires de Paya une valeur au comptant immédiate et importante », a dit Jeff Hack, chef de la direction de Paya. « Nous continuons d’observer un important élan dans notre forte croissance et des partenaires des marchés intermédiaires sous-desservis dans les marchés finaux durables, et croyons que les ressources de Nuvei nous permettront de poursuivre notre mission visant la résolution de problèmes d’affaires complexes à l’aide de solutions de paiements faciles d’utilisation ».

Raison stratégique et avantages de l’opération

Elle améliore la capacité de Nuvei à saisir les occasions de paiements intégrés à forte croissance. L’intégration logicielle poussée de Paya, qui compte plus de 300 plateformes d’éditeurs de logiciels indépendants (les « ELI »), ainsi que ses solutions de commerce électronique interentreprises, placent Nuvei en bonne position pour tirer parti des occasions sur les marchés nationaux et mondiaux axés sur les logiciels. Les capacités de paiements intégrés hautement complémentaires de Paya pourront être intégrées à la plateforme de technologie mondiale de Nuvei pour une proposition client améliorée et des occasions de croissance supplémentaires. Les paiements intégrés sont le canal de distribution de paiements par carte en plus forte croissance aux États-Unis 1 . En 2021, environ 41 % des nouveaux marchands aux États-Unis provenaient du canal de paiements intégrés 2 .

Elle diversifie l’activité de Nuvei dans des marchés finaux non cycliques à forte croissance, sous-desservis et assortis d’un vaste marché exploitable total (un « MET ») estimatif. Paya a une forte présence dans des secteurs verticaux non cycliques clés, y compris les biens et services du commerce interentreprises (MET estimé à 1,2 billion de dollars) 3 , les soins de santé (MET estimé à 235 milliards de dollars) 4 , les organismes sans but lucratif et l’éducation (MET estimé à 145 milliards de dollars) 4 et les gouvernements et les services publics (MET estimé à 130 milliards de dollars) 4 .

Elle étend les capacités de Nuvei dans le commerce interentreprises, un secteur vaste et en croissance. Les intégrations poussées en matière de progiciel de gestion intégré (le « PGI ») de Paya alliées à ses solutions de commerce électronique de bout-en-bout permettent à Nuvei de tirer parti des occasions nationales et mondiales offertes par le commerce interentreprises. Le marché intermédiaire des paiements dans le commerce interentreprises aux États-Unis devrait croître à un taux de croissance annuel composé (un « TCAC ») de plus de 10 % (entre 2019 et 2026) avec une taille de marché estimative de 2,3 billions de dollars en 2026 3 .

Elle amplifie la stratégie de croissance existante de Nuvei. Elle établit les capacités ELI et commerce interentreprises de premier plan de Paya dans les marchés mondiaux de Nuvei. Elle accélère la croissance par l’offre des solutions de Nuvei aux partenaires et clients de Paya aux États-Unis. Elle étend les importantes capacités ELI et de commerce électronique permettant d’accéder à de nouveaux marchés. Elle élargit la portée des fusions et acquisitions afin d’englober les occasions ELI, commerce interentreprises et logicielles exclusives.

Elle renforce le profil financier attrayant de Nuvei. Sur une base combinée 5 pour les douze derniers mois (les « DDM ») clos le 30 septembre 2022, le volume total combiné 6 était d’environ 167 milliards de dollars, les produits des activités ordinaires combinés 7 étaient d’environ 1,1 milliard de dollars et le BAIIA ajusté combiné 7 était d’environ 429 millions de dollars (compte non tenu des quelques 21 millions de dollars en synergies de coûts annualisées qui devraient être atteintes en 24 mois) 8 et le BAIIA ajusté combiné moins les dépenses d’investissement était d’environ 380 millions de dollars 7 . Le bénéfice net et les produits des activités ordinaires des DDM de Nuvei étaient respectivement de 65 millions de dollars et de 835 millions de dollars, et le bénéfice net et les produits des activités ordinaires des DDM de Paya étaient respectivement de 9,5 millions de dollars et de 277 millions de dollars.



Description de l’opération

L’opération a été approuvée à l’unanimité par les membres du conseil d’administration de chacune des parties, et le conseil d’administration de Paya a l’intention d’en recommander l’approbation aux actionnaires de Paya. Aux termes de la convention, Nuvei présentera une offre publique d’achat afin de faire l’acquisition de toutes les actions en circulation de Paya au prix de 9,75 $ l’action en espèces (soit une valeur d’entreprise (une « VE ») de Paya d’environ 1,3 milliard de dollars). La clôture de l’offre publique d’achat sera assujettie à certaines conditions, dont le dépôt d’actions représentant au moins la majorité du nombre total d’actions en circulation de Paya, l’expiration ou la fin du délai d’attente applicable en matière antitrust, et autres conditions usuelles. Une fois l’offre publique d’achat réalisée avec succès, Nuvei acquerra le reste des actions qui n’ont pas été déposées dans le cadre de l’offre publique d’achat au moyen d’une fusion de deuxième étape au même prix. La clôture de l’opération devrait avoir lieu au plus tard à la fin du premier trimestre de 2023.

Le prix d’achat représente une prime de 25 % sur le cours de clôture du 6 janvier 2023 et une prime de 30 % sur le cours moyen pondéré de l’action en fonction du volume sur 90 jours. Le multiple implicite de l’opération VE / BAIIA ajusté 2023E9 de Paya s’établit à environ 13x selon les estimations consensuelles (compte tenu de la pleine réalisation des synergies attendues). Le bénéfice net de Paya pour les DDM clos le 30 septembre 2022 était de 9,5 millions de dollars.

Nuvei compte financer l’acquisition au moyen de la combinaison de son encaisse, d’une facilité de crédit existante et d’une nouvelle facilité de crédit engagée garantie par un privilège de premier rang de 600 millions de dollars10 (la « nouvelle facilité de crédit »).

Le ratio de levier financier net de Nuvei, défini comme étant le ratio de l’encours de la dette nette consolidée (soit les facilités de crédit en circulation moins l’encaisse non affectée) sur le BAIIA ajusté consolidé, calculé selon les modalités de la convention de crédit de Nuvei, devrait être inférieur à 3x à la clôture de l’opération (et compte tenu de celle-ci).

L’opération proposée devrait produire des synergies de coûts annualisés estimatives de 21 millions de dollars en 24 mois et proposer un potentiel attrayant de croissance sur le plan de la synergie de revenus par l’offre des capacités mondiales de Nuvei aux partenaires et clients de Paya comme avantages supplémentaires. L’opération devrait contribuer à une croissance du BPA ajusté en 2023.

Un fonds d’investissement membre du groupe de GTCR LLC a conclu une convention de dépôt et de soutien aux termes de laquelle il a convenu, notamment, de déposer ses actions de Paya en réponse à l’offre, sous réserve de certaines conditions. Cet actionnaire représente actuellement environ 34 % des actions ordinaires en circulation de Paya.

La convention de fusion comprend également les dispositions de résiliation habituelles tant pour Nuvei que Paya, et prévoit, en cas de résiliation de cette convention, dans des circonstances particulières, notamment la résiliation à l’initiative de Paya afin d’accepter et de conclure une entente visant une proposition supérieure, le versement par Paya à Nuvei d’une indemnité de résiliation d’approximativement 38 millions de dollars.

Conseillers

Barclays Capital Inc. agit comme principal conseiller financier de Nuvei. BMO Marchés des capitaux, RBC Marchés des Capitaux et Evercore Group LLC ont également fourni des conseils financiers à Nuvei.

La Banque de Montréal et la Banque Royale du Canada ont consenti un financement à Nuvei. Davis Polk & Wardwell LLP et Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. agissent comme conseillers juridiques.

J.P. Morgan Securities LLC et Raymond James & Associates, Inc. agissent comme conseillers financiers de Paya et Kirkland & Ellis LLP agit comme conseiller juridique de Paya.

Informations sur la conférence téléphonique et la webdiffusion

L’équipe de direction de Nuvei tiendra une conférence téléphonique pour discuter des détails de l’acquisition aujourd’hui, le lundi 9 janvier 2023, à 8 h 30, heure de l’Est. La conférence téléphonique sera diffusée en direct dans la section « Événements et présentations » du site Web des relations avec les investisseurs de la Société au https://investors.nuvei.com. Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible après sa tenue sur le site Web des relations avec les investisseurs.

Il sera également possible d’y participer en direct par téléphone en composant le 877 425-9470 (numéro sans frais aux États-Unis et au Canada) ou le 201 389-0878 (numéro international). Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible une heure après sa tenue en composant le 844 512-2921 (numéro sans frais aux États-Unis et au Canada) ou le 412 317-6671 (numéro international); le numéro d’identification de la conférence est le 13735404. L’enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible jusqu’au lundi 16 janvier 2023.

À propos de Nuvei

Nous sommes Nuvei (Nasdaq : NVEI) (TSX : NVEI), la société canadienne de technologie financière accélérant les activités des clients partout dans le monde. La technologie modulaire, flexible et évolutive de Nuvei permet à des entreprises de premier plan d’accepter les modes de paiement de nouvelle génération, d’offrir un éventail complet de modes de règlement et de bénéficier de services d’émission de cartes, d’opérations bancaires et de gestion du risque et de la fraude. Connectant les entreprises à leurs clients dans plus de 200 marchés, avec l’acquisition locale dans 47 marchés, 150 devises et 586 modes de paiement alternatifs, Nuvei met à la disposition de ses clients et partenaires la technologie et l’information dont ils ont besoin pour réussir à l’échelle locale et mondiale grâce à une seule intégration.

Pour de plus amples renseignements, visitez le www.nuvei.com.

À propos de Paya Holdings

Paya (NASDAQ : PAYA) est un fournisseur de premier plan de solutions de paiement intégré et de solutions de commerce fluides qui aident les clients à accepter et à effectuer des paiements, accélèrent la réception des fonds et augmentent l’efficacité opérationnelle. La société traite un volume annuel de plus de 40 milliards de dollars de paiements par carte de crédit/débit, par l’ACH et par chèque, ce qui en fait un fournisseur de premier plan de services de traitement des paiements aux États-Unis. Paya dessert plus de 100 000 clients par l’intermédiaire de plus de 2 000 partenaires de distribution clés axés sur des secteurs verticaux ciblés à forte croissance, notamment les soins de santé, l’éducation, les organismes sans but lucratif, les gouvernements, les services publics, et d’autres marchés finaux du commerce interentreprises. Les fondations de l’entreprise reposent sur des offres d’intégrations robustes aux systèmes frontaux de gestion de la relation client et dorsaux de comptabilité qui permettent d’améliorer l’expérience client et le flux de travail. Le siège de Paya est situé à Atlanta, GA, ses opérations étant situées à Reston, VA, à Fort Walton Beach, FL, à Mt. Vernon, OH et à Dallas, TX.

Renseignements supplémentaires et où les trouver

L’offre publique d’achat décrite dans le présent communiqué n’a pas encore été lancée. Le présent communiqué n’est fourni qu’à titre d’information et ne constitue pas une offre d’achat ou la sollicitation d’une offre de vente d’actions de Paya ni un document tenant lieu de documents d’offre publique d’achat que Merger Sub (« Merger Sub »), une filiale de Nuvei, ou Nuvei déposera auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») au lancement de l’offre publique d’achat. La sollicitation et l’offre d’achat d’actions de Paya ne seront faites qu’au moyen d’une déclaration d’offre publique d’achat sur annexe TO (Tender Offer Statement on Schedule TO), y compris une offre d’achat, une lettre d’envoi et d’autres documents connexes que Merger Sub a l’intention de déposer auprès de la SEC. Au lancement de l’offre publique d’achat, Paya déposera une déclaration relative à la sollicitation/recommandation sur annexe 14D-9 (Solicitation/Recommendation Statement on Schedule 14D-9) auprès de la SEC relativement à l’offre.

LES INVESTISSEURS ET LES ACTIONNAIRES DE PAYA SONT INVITÉS À LIRE ATTENTIVEMENT ET DANS LEUR INTÉGRALITÉ LES DOCUMENTS DE L’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT (Y COMPRIS L’OFFRE D’ACHAT, LA LETTRE D’ENVOI CONNEXE ET CERTAINS AUTRES DOCUMENTS D’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT), LA DÉCLARATION RELATIVE À LA SOLLICITATION/RECOMMANDATION ET LES AUTRES DOCUMENTS PERTINENTS POUVANT ÊTRE DÉPOSÉS AUPRÈS DE LA SEC, DANS LEUR VERSION ÉVENTUELLEMENT MODIFIÉE OU COMPLÉTÉE, LORSQU’ILS SERONT DISPONIBLES, LE CAS ÉCHÉANT, CAR ILS CONTIENNENT OU CONTIENDRONT DES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR L’OPÉRATION PROPOSÉE, Y COMPRIS LES MODALITÉS ET CONDITIONS DE L’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT. CES DOCUMENTS DEVRAIENT ÊTRE LUS ATTENTIVEMENT AVANT DE PRENDRE TOUTE DÉCISION À L’ÉGARD DE L’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT.

L’offre d’achat, la lettre d’envoi connexe et certains autres documents d’offre publique d’achat, ainsi que la déclaration relative à la sollicitation/recommandation, seront transmis sans frais à tous les actionnaires de Paya. Des exemplaires de ces documents et de certains autres documents d’offre seront disponibles gratuitement sur demande présentée à l’agent d’information dans le cadre de l’offre, qui sera nommé dans la déclaration d’offre publique d’achat. Les investisseurs et les actionnaires de Paya pourront obtenir gratuitement des exemplaires de ces documents (lorsqu’ils seront disponibles, le cas échéant) et d’autres documents contenant des renseignements importants sur Paya et l’opération proposée une fois que ces documents auront été déposés auprès de la SEC par l’intermédiaire du site Web de la SEC au http://www.sec.gov. Des exemplaires des documents déposés auprès de la SEC par Paya seront disponibles gratuitement dans la section relative aux investisseurs du site Web de Paya, au www.Paya.com.

Aucune offre ou sollicitation

Le présent communiqué n’est fourni qu’à titre d’information et ne se veut pas ni ne constitue une offre, une invitation ou la sollicitation d’une offre ou d’une invitation visant l’achat ou toute forme d’acquisition, la souscription, la vente ou toute forme d’aliénation de titres, ni la sollicitation d’un vote ou d’une approbation dans un territoire, dans le cadre de l’opération proposée ou autrement, ni n’en fait partie, et aucune vente, émission ou transfert de titres ne sera effectué dans un territoire en violation des lois applicables. L’opération proposée sera mise en œuvre uniquement conformément aux modalités et aux conditions de la convention de fusion intervenue entre Nuvei et Paya en date du 8 janvier 2023, qui contient l’intégralité des modalités et des conditions de l’opération proposée.

Présentation de l’information financière

Toutes les sommes d’argent indiquées dans le présent communiqué sont exprimées en dollars américains.

Dans le présent communiqué, « DDM » désigne les douze derniers mois clos le 30 septembre 2022. L’information financière de Nuvei pour les DDM clos le 30 septembre 2022 figurant dans les présentes a été obtenue en ajoutant l’information financière consolidée intermédiaire non auditée de Nuvei au 30 septembre 2022 pour la période de neuf mois close à cette date à son information financière consolidée non auditée pour la période de trois mois close au 31 décembre 2021 présentée dans le présent rapport de gestion pour les exercices clos le 31 décembre 2021 et 2020. L’information financière de Paya pour les DDM clos le 30 septembre 2022 figurant dans les présentes a été obtenue en ajoutant l’information financière consolidée intermédiaire non auditée de Paya au 30 septembre 2022 pour la période de neuf mois close à cette date à son information financière consolidée auditée pour l’exercice clos au 31 décembre 2021 et en soustrayant son information financière consolidée intermédiaire non auditée pour la période de neuf mois close au 30 septembre 2021.

Les états financiers de Nuvei sont préparés conformément aux Normes internationales d’information financière publiées par le Conseil des normes comptables internationales (les « IFRS »), et l’information financière de Nuvei figurant dans le présent communiqué est tirée des états financiers annuels ou intermédiaires de Nuvei préparés conformément aux IFRS et en fonction de politiques comptables conformes aux IFRS. Les états financiers de Paya sont préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus des États-Unis (les « PCGR des États-Unis ») et l’information financière de Paya figurant dans le présent communiqué est tirée des états financiers annuels ou intermédiaires de Paya préparés conformément aux PCGR des États-Unis et en fonction de politiques comptables conformes aux PCGR des États-Unis.

Les IFRS diffèrent à certains égards importants des PCGR des États-Unis. L’information financière de Paya présentée dans le présent communiqué n’a pas été ajustée pour tenir compte des différences entre les PCGR des États-Unis et les IFRS ni des politiques comptables conformes aux IFRS appliquées par Nuvei, et l’information financière conforme aux principes comptables des PCGR des États-Unis n’a pas été ajustée et présentée conformément aux IFRS publiés par le CNCI, et pourrait par conséquent ne pas être directement comparable à l’information financière de Nuvei préparée conformément aux IFRS. Cependant, nous avons évalué les différences entre les PCGR américains et les IFRS et avons évalué l’incidence comme négligeable pour les mesures financières combinées et présentées dans ce communiqué, de sorte qu’aucune modification ne serait nécessaire.

Les données combinées présentées dans le présent communiqué sont fondées sur l’information financière de Nuvei pour les DDM clos le 30 septembre 2022 combinée à l’information financière de Paya pour les DDM clos le 30 septembre 2022, compte non tenu de l’acquisition, des avances et des fonds qui devraient être prélevés aux termes de la facilité de crédit engagée et sans aucun ajustement, pro forma ou autre. La présentation de l’information financière combinée n’est pas conforme aux IFRS. L’information financière combinée figurant dans le présent communiqué n’a pas été auditée et ne représente pas les résultats d’exploitation et la situation financière de la Société qui auraient prévalu si Nuvei et Paya avaient été exploitées comme une seule entité pendant les périodes présentées, et ne doit pas être considérée comme une prédiction de l’information financière qui résultera des activités de la Société sur une base consolidée après l’acquisition.

Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières

Dans le présent communiqué, il est fait référence à des mesures financières non conformes aux IFRS et à des mesures financières supplémentaires de Nuvei, à savoir le BAIIA ajusté de Nuvei, le BAIIA ajusté moins les dépenses d’investissement de Nuvei, le BAIIA ajusté combiné, le BAIIA ajusté combiné moins les dépenses d’investissement, les produits des activités ordinaires combinés, le volume total de Nuvei et le volume total combiné. Ces mesures ne sont pas des mesures reconnues par les IFRS et n’ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS; par conséquent, elles pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres sociétés, notamment Paya. Ces mesures sont plutôt fournies à titre d’information supplémentaire destinée à compléter les mesures établies conformément aux IFRS en vue de favoriser une meilleure compréhension de nos résultats d’exploitation de notre point de vue. Ces mesures ne doivent donc pas être prises en considération isolément ni être considérées comme pouvant remplacer, aux fins d’analyse, les états financiers de la Société établis conformément aux IFRS. Ces mesures sont présentées afin de fournir aux investisseurs des informations supplémentaires permettant d’évaluer le rendement d’exploitation de Nuvei et elles font donc ressortir des tendances des principales activités de Nuvei que les mesures conformes aux IFRS seules ne permettraient pas nécessairement de faire ressortir. Nuvei croit également que les analystes financiers, les investisseurs et les autres parties intéressées ont fréquemment recours à ces mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières pour évaluer les émetteurs. Nuvei utilise également ces mesures afin de faciliter les comparaisons de rendement d’une période à l’autre, de préparer les budgets d’exploitation et prévisions annuels et d’établir les composantes de la rémunération de la direction. Nuvei estime que ces mesures sont des mesures supplémentaires importantes de son rendement, du fait principalement que ces mesures, tout comme d’autres mesures similaires, sont communément utilisées par les parties prenantes du secteur des technologies de paiement pour évaluer le rendement d’exploitation sous-jacent d’une société.

Dans le présent communiqué, il est également fait référence à des mesures financières non conformes aux PCGR des États-Unis et à des mesures financières supplémentaires de Paya, à savoir le BAIIA ajusté de Paya, le BAIIA ajusté moins les dépenses d’investissement de Paya et le volume des paiements de Paya. Ces mesures ne sont pas des mesures reconnues par les PCGR des États-Unis et n’ont pas de sens normalisé prescrit par les PCGR des États-Unis; par conséquent, elles pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres sociétés, notamment Nuvei. Ces mesures sont plutôt fournies à titre d’information supplémentaire destinée à compléter les mesures établies conformément aux PCGR des États-Unis en vue de favoriser une meilleure compréhension des résultats d’exploitation de Paya. Ces mesures ne doivent donc pas être prises en considération isolément ni être considérées comme pouvant remplacer, aux fins d’analyse, les états financiers de Paya établis conformément aux PCGR des États-Unis. Paya présente le BAIIA ajusté de Paya parce que cette mesure non conforme aux PCGR des États-Unis est une mesure clé qu’elle utilise pour évaluer son entreprise, mesurer son rendement d’exploitation et prendre des décisions stratégiques. Paya estime que le BAIIA ajusté de Paya est utile aux investisseurs et à d’autres parties prenantes pour comprendre et évaluer ses résultats d’exploitation de la même manière que Paya. Le BAIIA ajusté de Paya n’est toutefois pas une mesure financière calculée conformément aux PCGR des États-Unis et ne devrait pas être considéré comme une mesure pouvant remplacer le bénéfice net, le bénéfice net avant impôt ou toute autre mesure du rendement d’exploitation calculée conformément aux PCGR des États-Unis. L’utilisation de cette mesure financière non conforme aux PCGR des États-Unis pour analyser l’entreprise de Paya comporterait des limites importantes parce que les calculs sont fondés sur des décisions subjectives de la direction quant à la nature et à la classification des événements et des circonstances que les investisseurs pourraient juger importants. En outre, bien que d’autres sociétés de son secteur puissent présenter des mesures intitulées BAIIA ajusté ou des mesures similaires, ces mesures financières non conformes aux PCGR des États-Unis peuvent être calculées différemment de la façon dont Paya calcule les mesures financières non conformes aux PCGR des États-Unis, ce qui réduit leur utilité globale en tant que mesures comparatives. En raison de ces limites, vous devriez lire ces mesures financières non conformes aux PCGR des États-Unis avec d’autres mesures de rendement financier, notamment le bénéfice net et les autres résultats financiers de Paya présentés conformément aux PCGR des États-Unis.

Mesures financières non conformes aux IFRS ou aux PCGR des États-Unis

BAIIA ajusté de Nuvei : Nuvei utilise le BAIIA ajusté pour évaluer le rendement d’exploitation, en éliminant l’incidence des éléments hors exploitation ou hors trésorerie. Le BAIIA ajusté est défini comme étant le bénéfice net (la perte nette) avant les charges financières (les recouvrements financiers), les produits financiers, la dotation aux amortissements, la charge d’impôt sur le résultat, les coûts d’acquisition, les coûts d’intégration et les indemnités de départ, les paiements fondés sur des actions et les cotisations sociales connexes, la perte (le profit) de change et les règlements juridiques et autres.

BAIIA ajusté moins les dépenses d’investissement de Nuvei: Nuvei utilise le BAIIA ajusté moins les dépenses d’investissement (acquisition d’immobilisations incorporelles et d’immobilisations corporelles) comme indicateur supplémentaire du rendement d’exploitation. Au troisième trimestre de 2022, Nuvei a modifié rétroactivement l’appellation de cette mesure, qui était auparavant « Flux de trésorerie disponibles », afin de refléter clairement sa composition.

BAIIA ajusté de Paya : Le BAIIA ajusté de Paya représente le bénéfice avant intérêts et autres charges, les impôts sur le revenu, la dotation aux amortissements, ou le BAIIA et d’autres ajustements au BAIIA pour exclure certains éléments hors trésorerie et autres éléments non récurrents que Paya croit ne pas représenter les activités en cours.

BAIIA ajusté moins les dépenses d’investissement de Paya : Le BAIIA ajusté moins les dépenses d’investissement de Paya est utilisé comme indicateur supplémentaire du rendement d’exploitation de Paya et représente le BAIIA ajusté moins les dépenses d’investissement de Paya (acquisitions d’immobilisations corporelles).

BAIIA ajusté combiné : Le BAIIA ajusté combiné est défini comme étant le BAIIA ajusté de Nuvei pour les DDM clos le 30 septembre 2022 combiné au BAIIA ajusté de Paya pour les DDM clos le 30 septembre 2022, compte non tenu de l’acquisition, des avances et des fonds qui devraient être prélevés aux termes d’une facilité de crédit existante et de la nouvelle facilité de crédit et sans aucun ajustement, pro forma ou autre. Selon Nuvei, cette mesure constitue une information supplémentaire qui peut être utile aux investisseurs pour évaluer l’acquisition.

BAIIA ajusté combiné moins les dépenses d’investissement : le BAIIA ajusté combiné moins les dépenses d’investissement est défini comme la somme du BAIIA ajusté de Nuvei moins les dépenses d’investissement pour les DDM clos le 30 septembre 2022, combiné au BAIIA ajusté moins les dépenses d’investissement de Paya pour les DDM clos le 30 septembre 2022, avant avoir donné effet à l’acquisition, aux avances et aux fonds qui devraient être prélevés aux termes d’une facilité de crédit existante et de la nouvelle facilité de crédit, sans ajustement, pro forma ou autre. Selon Nuvei, cette mesure constitue une information supplémentaire qui peut être utile aux investisseurs pour évaluer l’acquisition.

Produits des activités ordinaires combinés : Les produits des activités ordinaires combinés est défini comme étant les produits des activités ordinaires de Nuvei pour les DDM clos le 30 septembre 2022 combinés aux produits des activités ordinaires de Paya aux termes des PCGR des États-Unis pour les DDM clos le 30 septembre 2022, compte non tenu de l’acquisition, des avances et des fonds qui devraient être prélevés aux termes d’une facilité de crédit existante et de la nouvelle facilité de crédit et sans aucun ajustement, pro forma ou autre. Selon Nuvei, cette mesure constitue une information supplémentaire qui peut être utile aux investisseurs pour évaluer l’acquisition.

Mesures financières supplémentaires

Nuvei et Paya surveillent les indicateurs de rendement clés suivants pour les aider à évaluer leurs entreprises, à mesurer leur rendement, à reconnaître les tendances qui influencent nos activités, à formuler des plans d’affaires et à prendre des décisions stratégiques. Ces indicateurs de rendement clés peuvent être calculés d’une manière qui diffère des indicateurs de rendement clés similaires utilisés par d’autres sociétés.

Volume total et volume de commerce électronique de Nuvei : Le volume total de Nuvei et d’autres mesures similaires sont communément utilisés par les parties prenantes du secteur des paiements pour évaluer le rendement d’une société. Nuvei définit le volume total de Nuvei comme la valeur totale en dollars des opérations traitées au cours de la période par les clients ayant conclu un accord contractuel avec elle. Le volume du commerce électronique de Nuvei s’entend de la portion du volume total de Nuvei pour laquelle l’opération n’a pas eu lieu dans un emplacement physique. Le volume total de Nuvei et le volume de commerce électronique de Nuvei ne représentent pas les produits des activités ordinaires que Nuvei a gagnés. Le volume total comprend le volume d’acquisition, qui suppose des mouvements de fonds dans le cycle des opérations de règlement, et le volume lié aux services technologiques et de passerelle de Nuvei, qui suppose la prestation de ces services sans mouvements de fonds dans le cycle des opérations de règlement, ainsi que la valeur totale en dollars des opérations traitées au titre des paiements et des modes de paiement alternatifs. Étant donné que les produits des activités ordinaires de Nuvei se composent principalement des produits tirés du volume de ventes et des opérations, générés par les ventes quotidiennes des marchands et les divers frais applicables aux services à valeur ajoutée fournis à ses clients, une fluctuation du volume total de Nuvei aura généralement des effets sur ses produits des activités ordinaires.

Volume de paiement de Paya : Le volume de paiement de Paya est défini comme étant le montant total en dollars de tous les paiements traités par les clients de Paya au moyen de ses services.

Volume total combiné : Désigne le volume total de Nuvei pour les DDM clos le 30 septembre 2022 combiné au volume de paiement de Paya pour les DDM clos le 30 septembre 2022, compte non tenu de l’acquisition et sans aucun ajustement, pro forma ou autre.

Rapprochement du volume total de Nuvei, des produits des activités ordinaires de Nuvei, du BAIIA ajusté de Nuvei, du BAIIA ajusté moins les dépenses d’investissement de Nuvei et du bénéfice net de Nuvei pour les douze derniers mois consécutifs clos le 30 septembre 2022.

Période de trois mois

close le 31 décembre 2021 Période de neuf mois close

le 30 septembre 2022 Période de douze mois close le 30 septembre 2022 (en dollars américains) $ $ $ Volume total (en milliards) 31,5 87,4 118,9 Produits des activités ordinaires (en millions) 211,9 623,0 834,9 BAIIA ajusté (en millions) 91,5 265,6 357,1 BAIIA ajusté moins les dépenses d’investissement (en millions) 81,8 231,8 313,6 Bénéfice net (en millions) 12,3 52,6 64,9

Rapprochement du BAIIA ajusté de Nuvei et du BAIIA ajusté moins les dépenses d’investissement de Nuvei et du bénéfice net de Nuvei

Période de trois mois

close le 31 décembre

2021 Période de neuf mois

close le 30 septembre

2022 Période de douze

mois close le 30

septembre 2022 (En millions de dollars américains) $ $ $ Bénéfice net 12,3 52,6 64,9 Charges financières 5,0 13,6 18,6 Produits financiers (0,6 ) (6,4 ) (7,0 ) Dotation aux amortissements 25,9 79,8 105,7 Charge d’impôt sur le résultat 7,5 19,8 27,4 Coûts d’acquisition et d’intégration et indemnités de départ(a) 8,8 21,5 30,3 Paiements fondés sur des actions et cotisations sociales connexes(b) 34,7 103,8 138,4 Perte (profit) de change (2,5 ) (20,4 ) (22,9 ) Règlements juridiques et autres(c) 0,2 1,4 1,6 BAIIA ajusté 91,5 265,6 357,1 Acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles (9,6 ) (33,8 ) (43,5 ) BAIIA ajusté moins les dépenses d’investissement

81,8 231,8 313,6

(a) Ces charges se rapportent :

(i) aux honoraires de professionnels, aux frais juridiques, aux frais de consultation, aux frais comptables ainsi qu’aux autres frais liés aux activités d’acquisition et de financement de Nuvei. Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022 et la période de trois mois close le 31 décembre 2021, ces charges ont été de 6,2 millions de dollars et de 4,3 millions de dollars, respectivement. Ces charges sont présentées au poste « Honoraires de professionnels » dans les frais de vente et charges générales et administratives.

(ii) à la rémunération liée aux acquisitions, pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022 et la période de trois mois close le 31 décembre 2021, ces charges étaient de 14,3 millions de dollars et de 4,5 millions de dollars, respectivement. Ces charges sont présentées au poste « Rémunération des employés » dans les frais de vente et charges générales et administratives.

(iii) à la variation de la contrepartie d’achat différée relative aux entreprises acquises antérieurement. Des gains de 1,0 million de dollars ont été comptabilisés pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022. Aucun montant n’a été comptabilisé en 2021. Ces charges sont présentées dans les frais de vente et charges générales et administratives.

(iv) aux indemnités de départ et aux coûts d’intégration. Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022, ces charges étaient de 2,1 millions de dollars, et elles étaient négligeables pour la période de trois mois close le 31 décembre 2021. Ces charges sont présentées dans les frais de vente et charges générales et administratives.

(b) Ces charges représentent des charges comptabilisées relativement à des options sur actions et à d’autres attributions faites dans le cadre de régimes d’attributions fondées sur des actions, ainsi que les cotisations sociales connexes qui sont directement attribuables aux paiements fondés sur des actions. Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022 et la période de trois mois close le 31 décembre 2021, les charges se composent de charges hors trésorerie au titre des paiements fondés sur des actions sans effet de trésorerie de 103,7 millions de dollars et de 32,9 millions de dollars, respectivement, ainsi que de charges en trésorerie au titre des cotisations sociales connexes de 0,1 million de dollars et de 1,7 million de dollars, respectivement.

(c) Ce poste représente principalement des règlements juridiques et des coûts juridiques connexes, ainsi que des profits, des pertes et des provisions hors trésorerie et certains autres coûts. Ces charges sont présentées dans les frais de vente et charges générales et administratives.





Rapprochement du volume de paiements de Paya, des produits des activités ordinaires de Paya, du BAIIA ajusté de Paya, du BAIIA ajusté moins les dépenses d’investissement de Paya et du bénéfice net (perte nette) de Paya pour les douze derniers mois consécutifs clos le 30 septembre 2022

Exercice clos le 31 décembre 2021 Période de

neuf mois

close le 30

septembre

2022 Période de trois

mois close le 31

décembre 2021

(calculée) Période de neuf

mois close le 30

septembre 2022 Période de douze

mois close le 30

septembre 2022 (en dollars américains) $ $ $ $ $ Volume de paiements (en milliards) 42,9 31,2 11,7 36,6 48,3 Produits des activités ordinaires (en millions) 249,4 182,3 67,1 209,9 277,0 BAIIA ajusté (en millions) 65,2 47,9 17,3 54,2 71,5 BAIIA ajusté moins les dépenses d’investissement (en millions) 59,5 42,9 16,6 50,0 66,6 Bénéfice net (perte nette) (en millions) (0,8 ) (5,1 ) 4,3 5,2 9,5

Rapprochement du BAIIA ajusté de Paya et du BAIIA ajusté moins les dépenses d’investissement de Paya et du bénéfice net (perte nette) de Paya

Exercice clos le 31 décembre 2021 Période de neuf

mois close le 30

septembre 2022 Période de trois

mois close le 31

décembre 2021

(calculée) Période de neuf

mois close le 30

septembre 2022 Période de douze

mois close le 30

septembre 2022 (en millions de dollars américains) $ $ $ $ $ Bénéfice net (perte nette) (0,8 ) (5,1 ) 4,3 5,2 9,5 Dotation aux amortissements 30,0 22,4 7,6 24,1 31,7 Charge d’impôt sur le résultat 1,3 2,6 (1,3 ) 3,4 2,1 Intérêts et autres charges 22,1 19,0 3,1 8,3 11,4 BAIIA 52,6 38,9 13,7 41,0 54,7 Charges liées aux opérations(a) 3,0 2,4 0,6 3,0 3,6 Rémunération à base d’actions(b) 3,7 2,5 1,2 5,6 6,8 Frais de restructuration(c) 2,2 1,2 1,0 2,4 3,4 Frais de service interrompu(d) 0,2 0,2 — 0,3 0,3 Frais non récurrents d’entreprise ouverte en démarrage 1,1 0,8 0,3 0,4 0,7 Passifs d’impôt éventuels autres que sur le résultat 0,8 0,8 — 0,1 0,1 Autres frais(e) 1,6 1,1 0,5 1,4 1,9 Total des ajustements 12,6 9,0 3,6 13,2 16,8 BAIIA ajusté 65,2 47,9 17,3 54,2 71,5 Acquisitions d’immobilisations corporelles (5,7 ) (5,0 ) (0,7 ) (4,2 ) (4,9 ) BAIIA ajusté moins les dépenses d’investissement



59,5 42,9 16,6 50,0 66,6

(a) Représente les frais de service professionnels associés aux fusions et acquisitions comme les honoraires de services juridiques, de consultation, de conseil comptable, et autres frais.

(b) Représente les charges hors trésorerie associées avec les charges de rémunération à base d’actions, qui ont été et continueront d’être, dans un avenir prévisible, des charges importantes récurrentes dans notre entreprise et une partie importante de notre stratégie de rémunération.

(c) Représente les frais associés aux plans de restructuration conçus afin de simplifier les activités d’exploitation et de réduire les frais, y compris ceux associés à la relocalisation des installations, certains frais de restructuration du personnel, y compris les indemnités, l’embauche de hauts dirigeants, et les frais de restructuration associés aux acquisitions.

(d) Représente les frais engagés pour le retrait de certains outils, certaines applications et certains services qui ne sont plus utilisés.

(e) Représente les gains ou les pertes non liés à des activités d’exploitation, les charges de projet non standard et les frais juridiques non liés à des activités d’exploitation.





Rapprochement combiné du volume total et du volume de paiements, des produits des activités ordinaires, du BAIIA ajusté et du BAIIA ajusté moins les dépenses d’investissement pour les douze derniers mois consécutifs clos le 30 septembre 2022

Nuvei Paya Combiné (en dollars américains) $ $ $ Volume total et volume de paiements (en billions) 118,9 48,3 167,2 Produits des activités ordinaires (en millions) 834,9 277,0 1 111,8 BAIIA ajusté(a) (en millions) 357,1 71,5 428,6 BAIIA ajusté moins les dépenses d’investissement (en millions) 313,6 66,6 380,2

(a) Compte non tenu des quelques 21 millions de dollars en synergies de coûts annualisées qui devraient être atteintes en 24 mois.





Information prospective

Le présent communiqué renferme de l’« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Cette information prospective peut se reconnaître à l’emploi d’expressions comme « pouvoir », « devoir », « prévoir », « avoir l’intention de », « estimer », « projeter », « croire » ou « continuer », à la forme affirmative ou négative, au futur ou au conditionnel, et d’autres expressions semblables, y compris les renvois à des hypothèses, dans chaque cas en ce qui concerne la Société, Paya ou l’entreprise regroupée issue de l’opération proposée, bien que l’information prospective ne contienne pas toujours ces expressions. En particulier, les déclarations concernant l’opération proposée et sa réalisation prévue, les conditions préalables à sa clôture, la facilité de crédit engagée, les liquidités disponibles/l’encaisse, l’attrait de l’opération proposée d’un point de vue financier selon divers paramètres financiers; les attentes relatives aux synergies et aux économies de coûts prévues; la force, la complémentarité et la compatibilité de l’entreprise de Paya et de l’entreprise actuelle de Nuvei; les autres avantages anticipés de l’opération proposée; les perspectives commerciales, les objectifs, l’expansion, les plans, les stratégies de croissance et les autres priorités stratégiques de Nuvei; la position attendue de Nuvei et ses atouts dans les secteurs des paiements intégrés, du commerce interentreprises et du commerce électronique mondial; la taille estimative des marchés exploitables; et les déclarations concernant la croissance future de Nuvei, ses résultats d’exploitation, le rendement de son entreprise, ses perspectives et ses occasions, les synergies attendues et certains ratios financiers attendus; les attentes en matière de synergies quant aux produits des activités ordinaires et d’occasions de ventes croisées et complémentaires et à l’égard de l’intention de saisir et d’augmenter la part des marchés exploitables, ainsi que d’autres déclarations qui ne portent pas sur des faits passés, constituent de l’information prospective. Le conflit entre la Russie et l’Ukraine, y compris les répercussions possibles des sanctions, pourrait également exacerber l’incidence de certains facteurs mentionnés dans le présent communiqué.

En outre, les déclarations faisant état de nos attentes, de nos intentions, de nos prévisions ou d’autres faits ou circonstances à venir contiennent de l’information prospective. Les déclarations qui contiennent de l’information prospective ne portent pas sur des faits passés, mais indiquent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des faits ou circonstances à venir. L’information prospective est fondée sur les croyances et les hypothèses de la direction ainsi que sur les renseignements dont celle-ci dispose actuellement, notamment les hypothèses concernant le respect de toutes les conditions de clôture (comme l’approbation de l’opération proposée par les autorités de réglementation et le dépôt d’au moins la majorité des actions ordinaires en circulation de Paya) et la réussite de l’opération proposée dans les délais prévus; la capacité de Nuvei à conserver et à attirer de nouveaux clients, à réaliser des synergies et à renforcer sa position sur le marché grâce à la réussite des plans d’intégration relatifs à l’opération proposée; la capacité de Nuvei à réaliser l’intégration de l’entreprise de Paya dans les délais prévus et selon les niveaux de coûts attendus; la capacité de Nuvei à attirer et à maintenir en poste les employés clés dans le cadre de l’opération proposée; les estimations et les attentes de la direction en ce qui concerne les conditions économiques et commerciales futures et d’autres facteurs liés à l’opération proposée et l’incidence qui en résulte sur la croissance de divers paramètres financiers; les hypothèses relatives aux taux de change, à la concurrence, à l’environnement politique et au rendement économique dans les régions où Nuvei et Paya exercent des activités; la réalisation des avantages stratégiques, financiers et autres attendus de l’opération proposée dans les délais prévus; et l’absence de coûts ou de passifs importants non divulgués associés à l’opération proposée.

Bien que l’information prospective contenue dans le présent communiqué soit fondée sur ce que nous croyons être des hypothèses raisonnables, les investisseurs sont priés de ne pas se fier indûment à cette information, car les résultats réels pourraient s’en écarter.

L’information prospective fait intervenir des risques et des incertitudes connus et inconnus, dont bon nombre sont indépendants de notre volonté, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par cette information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, notamment, l’incapacité de Nuvei à réussir l’intégration de l’entreprise de Paya après la réalisation de l’opération proposée; le retard éventuel du respect des conditions de clôture de l’opération proposée ou le défaut de les respecter; les poursuites judiciaires qui peuvent être intentées relativement à la convention de fusion; le risque que l’opération proposée puisse ne pas être réalisée en temps utile, voire du tout; l’impossibilité éventuelle d’obtenir les approbations des autorités de réglementation en temps voulu, voire du tout; l’impossibilité éventuelle de réaliser les avantages prévus de l’opération proposée; la survenance de tout événement, changement ou autre circonstance susceptible d’entraîner la résiliation de la convention définitive, y compris par suite d’une proposition supérieure; les incidences défavorables pouvant toucher Nuvei ou Paya pendant la réalisation de l’opération proposée; les dispositions en cas de changement de contrôle et autres dispositions et frais similaires, ainsi que les facteurs de risque décrits à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société déposée le 8 mars 2022 (la « notice annuelle ») et le rapport annuel le plus récent de Paya sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 et les rapports trimestriels sur formulaire 10-Q. La liste qui précède n’est pas exhaustive, et d’autres facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient aussi avoir une incidence défavorable importante sur le rendement ou les résultats de la Société, de Paya ou de l’entreprise regroupée issue de l’opération proposée. Rien ne garantit que les conditions de clôture de l’opération proposée seront satisfaites en temps voulu, voire du tout, et la Société ne peut donner aucune garantie à cet égard. Si l’opération proposée n’est pas réalisée pour quelque raison que ce soit, il se pourrait que l’annonce de l’opération et le fait que la Société et Paya aient consacré des ressources importantes à sa réalisation ait une incidence négative sur les résultats d’exploitation et l’entreprise de la Société et de Paya en général, et ait une incidence défavorable importante sur les activités, la situation financière et les perspectives actuelles et futures de la Société et de Paya. En outre, le défaut de réaliser l’opération proposée pour quelque raison pourrait avoir une incidence défavorable importante sur le cours des titres de la Société et de Paya. La Société et Paya ont également engagé des frais d’opération importants et des frais connexes importants relativement à l’opération proposée, et des frais supplémentaires importants ou imprévus pourraient être engagés.

En conséquence, l’information prospective qui figure dans le présent communiqué est présentée sous réserve de la mise en garde qui précède, et rien ne garantit que les résultats et les événements que nous prévoyons se matérialiseront ni, s’ils se matérialisent en bonne partie, qu’ils auront les conséquences ou les effets prévus sur nos activités, notre situation financière ou nos résultats d’exploitation. Sauf indication contraire, ou à moins que le contexte n’exige une autre interprétation, l’information prospective figurant dans le présent communiqué est formulée à la date des présentes ou à la date à laquelle il est déclaré qu’elle a été établie, selon le cas, et peut changer après cette date. Cependant, la Société et Paya pas l’intention, ni l’obligation, ni le devoir de mettre à jour ou de modifier cette information prospective à la suite de l’obtention de nouveaux renseignements ou de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la loi applicable nous y oblige.

Personne-ressource pour les investisseurs de Nuvei

Anthony Gerstein

Corporation Nuvei

Vice-président, responsable des relations avec les investisseurs

anthony.gerstein@nuvei.com

Personne-ressource de Nuvei pour les médias

Guillaume Conteville

Corporation Nuvei

Chef du marketing

guillaume.conteville@nuvei.com

Personne-ressource pour les investisseurs de Paya

Paya Holdings Inc.

ir@paya.com

Personne-ressource de Paya pour les médias

Paya Holdings Inc.

pr@paya.com

_______________________________________________

1 Rapport « Bain Future of Payments », 2023.

2 Rapport « Flagship Advisory Partners », 2022.

3 Rapport « Cantor Fitzgerald Initiating Coverage », juin 2021.

4 « Paya Company Overview Presentation », août 2020. Selon le volume de cartes aux États-Unis de 2019.

5 Les données combinées présentées dans le présent communiqué sont fondées sur l’information financière de Nuvei pour les DDM clos le 30 septembre 2022 combinée à l’information financière de Paya pour les DDM clos le 30 septembre 2022, compte non tenu de l’acquisition, des avances et des fonds qui devraient être prélevés aux termes des facilités de crédit et sans aucun ajustement, pro forma ou autre. Voir « Présentation de l’information financière » ci-après.

6 Le volume total combiné ne représente pas les produits des activités ordinaires de la Société ou de Paya, mais représente plutôt respectivement, selon le cas, la valeur totale en dollars des transactions traitées par les marchands ayant conclu un accord contractuel avec la Société ou des paiements traités par les clients de Paya au moyen de ses services.

7 Le BAIIA ajusté combiné, le BAIIA ajusté combiné moins les dépenses d’investissement et les produits des activités ordinaires combinés sont des mesures non conformes aux IFRS. Ces mesures ne sont pas des mesures reconnues par les IFRS et n’ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS; par conséquent, elles pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres sociétés. Voir « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières ».

8 Les frais associés aux intégrations nécessaires pour réaliser ces synergies de coûts sont estimés à environ 4,5 millions de dollars au total.

9Selon les estimations consensuelles de FactSet de 2023, à condition que la pleine réalisation des synergies de coûts estimées d’environ 21 millions de dollars soit prise en considération, à l’exception des frais associés aux intégrations nécessaires pour réaliser ces synergies de coûts estimés à environ 4,5 millions de dollars au total.

10 Facilité de crédit renouvelable de premier rang garantie à égalité de rang par un privilège de premier rang. L’échéance devrait coïncider avec la facilité d’emprunt à terme existante de Nuvei.