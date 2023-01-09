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Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group 收購德國烏爾岑市 Cryotec Anlagenbau GmbH

/EIN News/ -- 加州特曼庫拉, Jan. 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Cryogenic Industries 的 Clean Energy and Industrial Gases 集團（「集團」）是 Nikkiso Co., Ltd（日本）旗下公司，目前已達成收購 Cryotec Anlagenbau GmbH（位於德國薩克森州萊比錫市附近的烏爾岑市）公司的協議，收購金額尚未披露。

Cryotec 是一家全球性的工廠工程和建設公司，提供撬裝式/貨櫃式空氣分離和液化工廠的規劃、項目管理、製造和工程服務，以及為客戶提供量身訂製解決方案的二氧化碳技術。

Cryotec 將作為集團位於德國萊茵河畔諾伊恩堡的旗下工廠營運。集團由六個職能營業單位組成：低溫泵、熱交換器系統、工藝系統、燃料和解決方案、能源基礎設施與戰略項目和服務。

「我們收購 Cryotec 後，集團能夠擴大我們在歐洲的業務覆蓋範圍，並擴大我們在碳捕獲和沼氣技術方面的專業知識」，歐洲副總裁 Ole Jensen 表示。

「我們期待將 Cryotec 融入我們的 Nikkiso 大家庭。此次收購體現了我們對提供高效、性能產品和服務的熱情」，Cryogenic Industries 行政總裁兼集團總裁 Peter Wagner 表示。

此次收購代表了集團對歐洲市場的承諾和支援。此次收購預計將於 2023 年第一季度完成

關於 CRYOGENIC INDUSTRIES
Cryogenic Industries， Inc.（現為 Nikkiso Co.， Ltd. 成員）成員公司製造和服務工程低溫氣體處理設備（泵、透平膨脹機、熱交換器等）以及用於工業氣體、液化天然氣 (LNG)、液化氫 (LH2) 廢熱回收有機朗肯循環的加工廠。Cryogenic Industries 成立於 50 逾年前，是 ACD、Nikkiso Cryo、Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions、Cosmodyne 和 Cryoquip 的母公司，以及由大約 20 個營運實體組成的共同控制集團。

更多資訊，請瀏覽 www.NikkisoCEIG.com 和 www.nikkiso.com.

媒體聯絡人：
Anna Quigley
+1.951.383.3314
aquigley@cryoind.com


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Distribution channels: Companies, Energy Industry


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