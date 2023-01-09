Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group 收购位于德国乌尔岑的 Cryotec Anlagenbau GmbH

/EIN News/ -- 加利福尼亚州特曼库拉, Jan. 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Co., Ltd（日本）旗下的 Nikkiso Cryogenic Industries的Clean Energy and Industrial Gases Group（以下简称“集团”）已签订收购 Cryotec Anlagenbau GmbH（位于德国萨克森州莱比锡附近的乌尔岑）的协议，收购金额未披露。



Cryotec 是一家全球工厂工程和建筑公司，为撬装/集装箱空气分离和液化工厂提供规划、项目管理、制造和工程服务，并为客户提供量身定制的解决方案。

Cryotec 将作为集团位于德国莱茵河畔诺伊堡的有限责任公司设施的一部分运营。集团由六个职能业务部门组成：低温泵、换热器系统、工艺系统、燃料和解决方案、能源基础设施和战略项目及服务。

欧洲副总裁 Ole Jensen 表示：“我们收购 Cryotec 将使集团扩大在欧洲的足迹，并拓展我们在碳捕获和沼气技术方面的专业知识”。

“我们期待着将 Cryotec 带入我们的 Nikkiso 家族。此次收购体现了我们提供高效、基于性能的产品和服务的热情，”Cryogenic Industries 首席执行官兼集团总裁 Peter Wagner 表示。

此次收购代表了他们对欧洲市场的承诺和支持。预计将于 2023 年第一季度完成收购

关于 CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc.（现为 Nikkiso Co.，Ltd. 旗下成员）成员公司制造和支持工程低温气体处理设备（泵、涡轮膨胀机、换热器等）以及工业气体、天然气液化（LNG）、氢液化（LH2）和废热回收有机朗肯循环的处理设施。Cryogenic Industries 成立于 50 多年前，是 ACD、Nikkiso Cryo、Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions、Cosmodyne 和 Cryoquip 的母公司，也是一家由大约 20 个经营实体组成的共同控制集团。

如需了解更多信息，请访问 www.NikkisoCEIG.com 和 www.nikkiso.com 。

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