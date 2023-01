ExeVir Bio contracte un prêt d’amorçage-investissement de 25 millions d’euros auprès de la Banque européenne d’investissement

/EIN News/ -- Financer le développement scientifique de traitements innovants contre le COVID-19 basés sur des nanocorps, visant à protéger des personnes immunodéprimées à haut risque



L’entreprise développe des anticorps très puissants ciblant les sous-unités S1 et S2 du SARS-CoV-2, via des épitopes hautement conservés.

GAND, Belgique, 09 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ExeVir Bio, société de biotechnologie qui développe des thérapies robustes offrant une large protection contre les maladies infectieuses , a annoncé aujourd’hui avoir signé un accord pour un prêt d’amorçage-investissement jusqu’à 25 millions d’euros (environ 26,5 millions de dollars) auprès de la Banque européenne d’investissement (BEI)*. Le financement de la BEI aidera au développement des études cliniques de l’atout majeur d’ExeVir contre la COVID-19, XVR012.

Le programme de développement d’ExeVir contre la COVID-19 concerne des molécules pouvant être utilisées à la fois comme solutions thérapeutique et prophylactique. Ces molécules permettront de protéger un grand nombre de personnes immunodéprimées, environ 3 % de la population occidentale générale [1], qui présentent toujours un risque élevé de déclarer une forme grave de COVID-19 malgré les vaccins actuellement disponibles.

ExeVir capitalise sur sa plateforme technologique modulaire unique basée sur les anticorps dérivés du lama (VHH) afin de produire des anticorps multispécifiques visant la prophylaxie et le traitement de la COVID-19. ExeVir évalue actuellement des anticorps à très haut potentiel, qui sont uniques en ce qu’ils ciblent les sous-unités S1 et S2 de la protéine spike du coronavirus via des épitopes hautement conservés. La sous-unité S2 est hautement conservée, rendant moins probables les « variants d’échappement », mais il est difficile de la cibler tout en bénéficiant d’une telle efficacité de neutralisation, avec la plupart des autres approches. Plusieurs VHH à haut potentiel peuvent être combinés dans une seule molécule ou un cocktail afin de réduire davantage le risque d’échappement viral.

Ces candidats font preuve d’une forte puissance et d’une large couverture en neutralisant tous les variants circulants connus du SARS-CoV-2. L’entreprise continue de surveiller et de tester la neutralisation des nouveaux variants. Le principal candidat actuellement en développement préclinique, XVR012, sera prêt à entrer en essais cliniques en 2023.

Dr Torsten Mummenbrauer, PDG d’ExeVir, a déclaré : « L’équipe d’ExeVir a rapidement acquis une expérience majeure dans l’utilisation de sa plateforme modulaire de nano-anticorps contre le COVID-19. Nous nous appuyons aujourd’hui sur cette expérience pour trouver des solutions rapides et efficaces contre de nouveaux variants de cette maladie infectieuse, particulièrement pour protéger et traiter la population immunodéprimée, qui continue de vivre dans la peur. Le COVID-19 est une maladie qui a démontré son caractère dévastateur et très imprévisible au sein des populations les plus vulnérables. Nous sommes très heureux d’avoir obtenu le soutien et l’approbation de la BEI à un moment si important pour l’entreprise, et de nous assurer que ce besoin non satisfait face au COVID-19 est pris en compte et que des mesures sont prises pour parer à de futures pandémies. »

Fiona du Monceau, COO of ExeVir, partage: « Ce financement de la BEI soutiendra le développement de notre produit phare, le XVR012. Il nous permettra d’avancer sur notre feuille de route scientifique, ainsi que de poursuivre notre stratégie de croissance ambitieuse et de nous établir comme un véritable champion européen de la biotechnologie dans la lutte contre les maladies infectieuses confrontées à d’importants besoins médicaux non satisfaits. Avec l’aide de la BEI, nous pouvons continuer à nous concentrer sur la protection des populations, telles que les personnes immunodéprimées, pour lesquelles les vaccins ne sont pas suffisants et les thérapies antivirales ne fonctionnent pas, ainsi que sur la préparation à de futures pandémies. Notre objectif est de mettre sur le marché notre premier produit qui a tout pour devenir un instrument essentiel dans la boîte à outils de la lutte contre le COVID-19. »

Kris Peeters, Vice-président de la BEI, a indiqué : « Le développement de traitements avancés contre les maladies infectieuses est capital pour protéger notre population, plus particulièrement la plus vulnérable. Le Groupe BEI a travaillé en étroite collaboration avec la Commission européenne ces dernières années pour mobiliser des milliards d’euros afin de trouver une réponse à la fois immédiate et à long terme contre le COVID-19. Le soutien que nous témoignons à ExeVir est un autre exemple de l’action mise en place par la BEI, en tant que banque de l’UE et prêteur public, pour aider les start-up grâce à la garantie du programme InnovFin de l’Union européenne. Ce programme nous a permis de créer une dynamique dans les secteurs très importants de la biotechnologie, de la médecine et de la santé, et d’aider à bâtir un véritable écosystème européen propice au développement de l’innovation, dans lequel la R-D ciblée peut dégager de réels bénéfices pour nos économies et, en fin de compte, pour nos citoyens. »

[1] Global, regional, and national estimates of the population at increased risk of severe COVID-19 due to underlying health conditions in 2020: a modelling study (thelancet.com) (en anglais)

* Le prêt d’amorçage-investissement fait partie de la réponse de la BEI à la COVID-19 et il est garanti par le programme InnovFin dans le budget Horizon 2020 de l’UE.

