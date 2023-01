Amolyt Pharma annonce un financement de série C de 130 millions d’euros mené par Sofinnova Partners et codirigé par Intermediate Capital Group

Les fonds seront investis pour achever le développement clinique de phase 3 de l’énéboparatide (AZP-3601) pour le traitement de l’hypoparathyroïdie et avancer le développement clinique de l’AZP-3813 pour le traitement de l’acromégalie

/EIN News/ -- LYON, France et CAMBRIDGE, Mass., 06 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Amolyt Pharma, société spécialisée dans le développement de peptides thérapeutiques ciblant les maladies endocriniennes rares, a annoncé ce jour la conclusion d’un accord de financement de série C d’un montant de 130 millions d’euros (soit env. 138 millions USD). Ce financement a été mené par Sofinnova Partners et codirigé par Intermediate Capital Group (ICG). Cédric Moreau, associé chez Sofinnova Partners et Toby Sykes, associé directeur chez ICG, rejoignent le conseil d’administration d’Amolyt. L’opération a également bénéficié de la participation de nouveaux investisseurs, des fonds gérés par Tekla Capital Investment LLC, et CTI Life Sciences, ainsi que des investisseurs existants Andera Partners, Novo Holdings (Novo Ventures), Kurma Partners, EQT Life Sciences, Innobio 2 (géré par Bpifrance Investissement), Sectoral Asset Management, Pontifax, Orbimed, Mass General Brigham Ventures, ATEM, Crédit Agricole Création et Relyens Innovation Santé/Turenne Capital.



Amolyt prévoit d’utiliser ces fonds pour faire progresser son portefeuille de produits en développement pour les maladies endocriniennes rares, notamment l’AZP-3601, désormais connu sous le nom d’énéboparatide, pour le traitement de l’hypoparathyroïdie, et l’AZP-3813 pour le traitement de l’acromégalie.

« Nous sommes très heureux de réaliser cet important financement de série C qui nous permettra, sur la base de nos résultats cliniques positifs avec l’énéboparatide, d’accélérer la croissance d’Amolyt Pharma et de son portefeuille au niveau international », a déclaré Thierry Abribat, Ph.D., fondateur et PDG d’Amolyt Pharma. « Nous remercions Sofinnova Partners et ICG d'avoir mené ce tour de financement, ainsi que tous nos investisseurs, nouveaux et existants, pour leur confiance envers notre équipe et pour leur soutien à notre stratégie visant à construire une entreprise mondiale et durable dans le domaine des maladies rares. Cet investissement nous permettra de continuer à travailler sans relâche pour apporter de nouveaux traitements destinés à améliorer la vie des patients atteints de maladies endocriniennes rares. »

Cédric Moreau, partenaire du fonds Sofinnova Partners Crossover I, a déclaré : « Amolyt entre dans la stratégie de notre fonds qui est d’investir dans des sociétés développant des médicaments innovants pour répondre à des besoins médicaux non satisfaits importants. Grâce à son mécanisme d'action unique, le produit phare d'Amolyt, l'énéboparatide, pourrait considérablement améliorer le quotidien des patients souffrant d'hypoparathyroïdie. Nous sommes convaincus que l'équipe de direction expérimentée et passionnée d'Amolyt va utiliser le produit de ce financement de série C pour continuer à évaluer le profil différencié de l'énéboparatide au cours de la dernière phase de son développement, et pour développer son portefeuille de produits. Nous sommes engagés à aider Amolyt à devenir un leader dans le domaine des maladies endocriniennes rares. »

Le financement de série C intervient alors que les programmes du portefeuille ont généré des résultats prometteurs, récemment annoncés par la société :

En septembre 2022, Amolyt a présenté des données positives d’efficacité et de sécurité de l’énéboparatide dans la première cohorte de son étude de phase 2a lors du congrès annuel 2022 de l'American Society for Bone and Mineral Research (ASBMR).

En octobre 2022, la société a annoncé les résultats positifs de la deuxième cohorte dans son étude clinique de phase 2a évaluant l’énéboparatide. Conformément aux résultats de la première cohorte de l’étude, l'énéboparatide a été bien toléré. L’administration quotidienne pendant 3 mois de l’énéboparatide a permis à 93 % des patients d’interrompre leur traitement standard (supplémentation orale en calcium et vitamine D) tout en maintenant la calcémie moyenne dans les valeurs cibles. L’excrétion urinaire de calcium sur 24 heures a été normalisée rapidement chez tous les patients sauf un, y compris ceux présentant un calcium urinaire de base élevé. Les marqueurs biologiques de renouvellement osseux, P1NP et CTX ont augmenté après deux semaines de traitement, tout en restant dans le milieu de la fourchette normale jusqu’à la fin de l'étude, en cohérence avec une augmentation équilibrée du renouvellement osseux.

À propos d’Amolyt Pharma

Amolyt Pharma, société de biotechnologie au stade clinique, s’appuie sur le savoir-faire et l’expérience de son équipe pour développer des traitements visant à améliorer la vie des patients atteints de maladies endocriniennes rares. Son portefeuille de développement comprend l’énéboparatide (AZP-3601), un agoniste du récepteur PTH1 à action prolongée comme traitement potentiel de l’hypoparathyroïdie, et l’AZP-3813, un antagoniste du récepteur de l’hormone de croissance pour le traitement potentiel de l’acromégalie. Amolyt Pharma entend poursuivre la construction de son portefeuille de produits en s’appuyant sur son réseau mondial dans le domaine de l’endocrinologie, et avec le soutien de son syndicat d'investisseurs internationaux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://amolytpharma.com/ ou suivez-nous sur Twitter @AmolytPharma et LinkedIn.

