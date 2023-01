PHILIPPINES, January 6 - Press Release

January 6, 2023 STATEMENT OF SENATOR JINGGOY EJERCITO ESTRADA ON THE LATEST LABOR FORCE SURVEY The country's employment rate continues to improve since the last quarter of 2022 based on the figures presented by the Philippine Statistics Authority. Mula sa 4.5% o 2.24 milyong unemployed na mga Pilipino noong Oktubre 2022, bumaba pa ito sa 4.2% o 2.18 milyon base sa pinakahuling survey ng PSA. Kung susuriing maiigi at ayon na rin sa mga datos, ang bilang unemployment rate sa bansa ay bumalik na sa pre-pandemic levels. Magandang senyales ito para sa ating ekonomiya. Patunay ito na marami ng nagbukas na oportunidad para makabalik sa trabaho ang ating mga kababayan pati na rin ang panunumbalik ng mga negosyo o ang mga MSMEs na bumubuo sa 99.5% commercial establishments at nagbibigay ng trabaho sa 63% ng ating workforce. At sa sitwasyong ganito, matutukan na ng ating gobyerno ang mga kinakailangang mga programa para sa tuloy-tuloy na pagbangon mula sa pandemya at panunumbalik ng normal nating pamumuhay. Senyales rin ito na hindi kakailanganin pang maglaan ng pondo ang gobyerno para pang-ayuda sa ating mga kababayan.