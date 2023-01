Marché Goodfood annoncera ses résultats du premier trimestre de l’exercice financier 2023 et tiendra son Assemblée générale annuelle virtuellement

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 06 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfood Market Corp. (« Goodfood » ou « la Société ») (TSX : FOOD), un chef de file canadien des solutions de repas en ligne, publiera ses résultats financiers du premier trimestre de l’exercice financier 2023 le mardi 17 janvier 2023, avant l’ouverture des marchés financiers. Jonathan Ferrari, chef de la direction, Neil Cuggy, président et chef des opérations, et Jonathan Roiter, chef de la direction financière, tiendront une conférence téléphonique à 8H00 (HE) le jour même pour présenter les résultats de la Société. De plus, l’Assemblée générale annuelle aura également lieu le 17 janvier 2023 à 10H00 (HE). Cette rencontre se tiendra virtuellement sur la plateforme de rencontres virtuelles du TSX.



Renseignements sur la conférence téléphonique pour présenter les résultats financiers :

Quand : Le 17 janvier 2023 à 8H00 (HE)

Numéro à composer : 1 (888) 396-8049 ou 1 (416) 764-8646

Enregistrement de la conférence disponible jusqu’au 24 janvier 2023 :

1 (877) 674-7070 ou 1 (416) 764-8692

Le mot de passe de l’enregistrement est le : 024494#

Pour écouter la conférence et visionner la présentation, cliquez sur le lien suivant : https://www.makegoodfood.ca/fr/investisseurs/evenements

Le code d’accès de la conférence est le 06024494.

Renseignements sur l’Assemblée générale annuelle :

Quand : Le 17 janvier 2023 à 10H00 (HE)

Lieu: rencontre virtuelle sur la plateforme TSX :

Rendez-vous à la page Web suivante : https://virtual-meetings.tsxtrust.com/1418

Cliquez sur « J’ai un numéro de contrôle » et entrez votre numéro de contrôle et le mot de passe « goodfood2023 » (respectez la casse); ou

Cliquez sur « Invité » et remplissez le formulaire en ligne (Veuillez noter que se connecter en mode « Invité » permet de participer à la rencontre en mode écoute, mais pas de voter)

Nous vous recommandons de vous connecter au moins 15 minutes avant l’heure de début de l’assemblée

La présentation sera disponible sur le site de Marché Goodfood :

https://www.makegoodfood.ca/fr/investisseurs/evenements

À PROPOS DE MARCHÉ GOODFOOD

Goodfood (TSX : FOOD) est une marque canadienne de premier plan issue du monde numérique et qui offre des solutions de repas et permet la livraison de ces repas et de produits complémentaires frais facilitant pour les clients à l’échelle du Canada la dégustation de délicieux mets à la maison chaque jour. L’équipe de Goodfood travaille au développement de la marque de produits alimentaires milléniale la plus appréciée au Canada avec pour mission de créer des expériences qui suscitent de la joie et qui aident notre communauté à vivre plus longtemps sur une planète plus saine. Les clients de Goodfood ont accès à des produits uniques frais et délicieux ainsi qu’à des prix exclusifs rendus possibles grâce à son équipe culinaire de classe mondiale ainsi qu’à ses infrastructures et technologies sans intermédiaire. Nous avons à cœur de créer un lien entre nos fermes et fournisseurs partenaires et les cuisines de nos clients tout en éliminant le gaspillage de nourriture et les frais généraux de vente au détail onéreux. Les bureaux administratifs de la Société sont établis à Montréal (Québec). La Société dispose aussi d’installations de production situées au Québec et en Alberta.

Pour de plus amples renseignements : Investisseurs et médias

Jonathan Roiter

Chef de la direction financière

(855) 515-5191

IR@makegoodfood.ca Roslane Aouameur

Vice-président, Développement des affaires

(855) 515-5191

IR@makegoodfood.ca

INFORMATION PROSPECTIVE

Le présent communiqué de presse comporte des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada, y compris entre autres des informations sur nos objectifs et les stratégies que nous mettons en œuvre pour les réaliser, de même que des renseignements quant à nos croyances, nos plans, nos attentes, nos perspectives, nos hypothèses, nos estimations, et nos intentions, y compris, mais sans s’y limiter, les énoncés compris à la rubrique « Perspectives financières » du rapport de gestion. On reconnaît les déclarations prospectives à l’utilisation de mots ou d’expressions tels que « s’attendre à », « avoir l’intention de », « estimer », « envisager », « prévoir », « croire » ou « poursuivre », ainsi qu’à l’emploi du futur ou du conditionnel, la formulation négative de ces mots et expressions, y compris des références à des hypothèses, bien que ce ne soit pas toutes les déclarations prospectives qui englobent ces mots et expressions. Les déclarations prospectives ont pour but d’aider le lecteur à comprendre la Société, ses activités, son exploitation, ses perspectives et les risques qu’elle encourt à un moment donné dans le contexte des tendances passées, de la conjoncture actuelle et d’événements futurs possibles; par conséquent, le lecteur est avisé que cette information pourrait ne pas se prêter à d’autres fins.

Les déclarations prospectives sont fondées sur un certain nombre d’hypothèses et elles peuvent comporter un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont la plupart sont indépendants de notre volonté et qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont présentés dans de telles déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les facteurs de risque suivants dont il est question plus en détail à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société pour la période de 52 semaines close le 3 septembre 2022 disponible sur le site de SEDAR à l’adresse www.sedar.com : les antécédents limités en matière d’exploitation, les flux de trésorerie négatifs liés aux activités d’exploitation et la perte nette, le risque lié à la continuité de l'exploitation, l’industrie alimentaire, notamment les niveaux d’inflation actuels du secteur, les répercussions de la pandémie de COVID-19 et l’apparition de variants de la COVID 19, les inquiétudes suscitées quant au contrôle de la qualité et à la santé, la conformité réglementaire, la réglementation de l’industrie, les questions de santé publique, les rappels de produits, une atteinte à la réputation de Goodfood, les perturbations dans le transport, l’entreposage et la livraison de denrées périssables, la responsabilité associée aux produits, les activités syndicales, les tendances en matière de regroupement, la possession et la protection de la propriété intellectuelle, l’évolution du secteur d’activité, la dépendance à l’égard de la direction, l’incapacité d’attirer et de fidéliser des employés clés pouvant entraver la capacité de la Société à exercer efficacement ses activités et à atteindre ses objectifs financiers, les facteurs pouvant avoir un impact sur l’atteinte des cibles de croissance, l’incapacité de réagir efficacement à l’évolution des tendances de consommation, la concurrence, la disponibilité et la qualité des matières premières, la réglementation en matière d’environnement et de santé et sécurité des membres du personnel, l’incapacité de l’infrastructure de TI de la Société à soutenir les exigences des activités de la Société, les interruptions ou les failles en matière de sécurité en ligne et les attaques par déni de service, la fiabilité des centres de données, la conformité aux modalités de licences de logiciels ouverts, les besoins futurs en capitaux, le risque d’exploitation et le risque assuré, la gestion de la croissance, le nombre restreint de produits, les conflits d’intérêts, les litiges, les sinistres catastrophiques, les risques associés aux paiements des clients et des tierces parties, le fait que la Société soit accusée de violation des droits de propriété intellectuelle d’autrui, ainsi que le changement climatique et les risques liés à l’environnement. Cette liste de risques susceptibles d’avoir une incidence sur les déclarations prospectives de la Société n’est pas exhaustive. D’autres risques que la Société ne connaît pas à l’heure actuelle ou qu’elle ne juge pas importants pourraient aussi faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés dans ses déclarations prospectives. Bien que les déclarations prospectives contenues dans les présentes soient fondées sur des hypothèses que nous considérons comme étant raisonnables, les lecteurs sont priés de ne pas s’y fier indûment puisque les résultats réels peuvent être différents de ces déclarations. Lors de la préparation des déclarations prospectives, certaines hypothèses ont été posées concernant la disponibilité des sources de financement, le rendement de l’entreprise, la conjoncture et la demande des clients. En outre, les informations et les attentes énoncées dans le présent rapport de gestion pourraient changer de manière importante du fait qu’elles sont assujetties à la durée et à la gravité de la pandémie de COVID-19 et l’apparition de variants de la COVID-19 ainsi que leur incidence sur la demande de produits, la mobilité de la main-d’œuvre, la continuité de la chaîne d’approvisionnement et d’autres éléments hors de notre contrôle. Par conséquent, toutes les déclarations prospectives contenues dans les présentes sont visées par les mises en garde qui précèdent et rien ne garantit que les résultats ou les événements prévus se réaliseront ou, même s’ils sont essentiellement réalisés, qu’ils auront les conséquences et les effets prévus sur nos activités, notre situation financière ou nos résultats d’exploitation. Sauf indication contraire, ou si le contexte ne l’exige autrement, les déclarations prospectives ne sont valides qu’à la date où elles sont faites, et nous déclinons toute obligation de les mettre à jour ou de les réviser pour tenir compte de nouveaux renseignements, des événements futurs ou autrement, sauf si la loi nous y oblige.