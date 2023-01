Biognosys e Bruker formano una partnership per i servizi CRO di proteomica avanzata per i clienti globali di biofarmaci e biomarcatori

Una nuova partnership strategica mira ad ampliare l'accesso ai principali servizi CRO di Biognosys e agli strumenti software Spectronaut ® per la proteomica e l'epiproteomica imparziali

/EIN News/ -- SCHLIEREN, Svizzera e BILLERICA, Mass., Jan. 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys AG e Bruker Corporation (Nasdaq: BRKR) hanno annunciato oggi una partnership strategica, in cui Bruker ha effettuato un investimento di maggioranza in Biognosys. I dettagli finanziari non sono stati divulgati. J.P.Morgan ha agito in qualità di consulente finanziario esclusivo di Biognosys. Molti dei precedenti investitori di Biognosys hanno venduto le loro azioni a Bruker in una transazione secondaria e Bruker effettuerà nuovi investimenti primari in Biognosys.

Il co-fondatore e CEO Dr. Oliver Rinner e il suo team di leadership continueranno a gestire Biognosys come azienda leader a livello mondiale nei servizi CRO di proteomica e proteogenomica e nel software di proteomica. In futuro, i clienti di biomarcatori e biofarmaci di Biognosys beneficeranno di servizi aggiuntivi e del mercato negli Stati Uniti. Biognosys accederà alla tecnologia 4D proteomica leader di Bruker timsTOF per una proteomica ad alta precisione più profonda e imparziale che non è compromessa dalla reattività crociata dell'epitopo, il tutto con un throughput più elevato e un'eccellente riproducibilità.

Le soluzioni di proteomica basate sulla spettrometria di massa di Biognosys aiutano i servizi CRO e i clienti del software di proteomica a scoprire le connessioni tra genoma, trascrittoma e fenotipo per esplorare la natura statica e dinamica della biologia della malattia. In particolare, le soluzioni di servizi di ricerca Biognosys TrueTarget™, TrueDiscovery™ e TrueSignature™ forniscono approfondimenti sul proteoma a livello peptidico per la scoperta e lo sviluppo di farmaci:

TrueTarget™ affronta in modo univoco le sfide urgenti nella scoperta di farmaci identificando gli effetti on e off-target e caratterizzando i siti di legame.

TrueDiscovery™, basata sul software di proteomica Spectronaut ® , offre informazioni imparziali e multidimensionali sull'espressione, la funzione e la struttura di un massimo di 4.200 proteine nel plasma, fino a 11.000 proteine in altri biofluidi e fino a 13.800 proteine nei tessuti o nelle linee cellulari.

I pannelli multiplex personalizzabili TrueSignature™ ad alta precisione consentono la quantificazione assoluta simultanea delle proteine per le letture farmacodinamiche e il monitoraggio clinico dei biomarcatori, a supporto di studi clinici potenziati dalla farmacoproteomica.



Si prevede che la collaborazione Bruker-Biognosys creerà sinergie uniche tra il versatile portafoglio di servizi, software e kit di proteomica proprietari di Biognosys e la pionieristica piattaforma timsTOF di Bruker. Come risultato della partnership strategica, Biognosys prevede di aprire il suo primo laboratorio avanzato di servizi CRO di proteomica negli Stati Uniti.

Oliver Rinner, CEO e co-fondatore di Biognosys, ha commentato: “Siamo lieti di collaborare con Bruker per sfruttare le nostre sinergie uniche per consentire ai clienti di esplorare la profondità del proteoma, dalla ricerca iniziale allo sviluppo clinico. Abbiamo lavorato a stretto contatto con Bruker per supportare i metodi di proteomica ad alto rendimento e high-throughput dia-PASEF® all'interno del nostro software Spectronaut®. Biognosys si impegna a mantenere Spectronaut® come un software di proteomica ad alte prestazioni indipendente dal fornitore. Abbiamo in programma di stabilire il nostro laboratorio CRO negli Stati Uniti in Massachusetts utilizzando la piattaforma tims TOF, in modo che i nostri clienti possano beneficiare di più tecnologie MS."

Rohan Thakur, presidente della divisione di spettrometria di massa di Bruker Life-Science, ha dichiarato: “Siamo lieti di collaborare con Biognosys per espandere la nostra attività di CRO negli Stati Uniti. Abbiamo molti clienti di biomarcatori e biofarmaci comuni e ancora più potenziali clienti potrebbero preferire un esperto di servizi CRO di proteomica come Biognosys per un inserimento rapido, di altissima qualità e flessibile della proteomica nel loro biomarcatore o nella scoperta e nello sviluppo di biofarmaci. Con la rapida accettazione scientifica dei flussi di lavoro dia-PASEF, la nostra partnership offre una combinazione unica di applicazioni di proteomica e competenze in materia di scienza dei dati, che possono avvantaggiare più aziende biofarmaceutiche e di diagnostica nell'utilizzo della proteomica imparziale per il processo decisionale".

Il professore emerito e pioniere della proteomica, il dottor Ruedi Aebersold, ha aggiunto: “Per oltre un decennio, lo spin-off di ETH Biognosys ha tradotto nuovi metodi di proteomica pionieristici nel nostro gruppo di ricerca in flussi di lavoro robusti e ad alte prestazioni per la ricerca di base e traslazionale su larga scala. Sono lieto che questa nuova partnership tra Biognosys e Bruker accelererà ulteriormente l'accesso alla proteomica ad alte prestazioni. Offrirà anche l'opportunità di sviluppare tecnologie e metodi di prossima generazione per determinare dimensioni inesplorate ma funzionalmente rilevanti del proteoma, come la modulazione della composizione proteoforme e le reti di interazione proteica in funzione dello stato cellulare".





Biognosys è un fornitore leader di servizi CRO di proteomica imparziale Software Spectronaut® per l'analisi della proteomica delle specifiche di massa DIA

Informazioni su Biognosys AG

Noi di Biognosys crediamo che le informazioni dettagliate sui proteomi siano la chiave per scoperte rivoluzionarie che possono migliorare notevolmente la salute umana. Consentiamo ai ricercatori di scienze della vita, ai biomarcatori e ai ricercatori di farmaci di esaminare il proteoma da ogni angolazione con il nostro versatile portafoglio di servizi, software e kit di proteomica di ultima generazione, tra cui le piattaforme TrueDiscovery™, TrueTarget™ e TrueSignature™ e il software di proteomica di punta Spectronaut®. Queste soluzioni forniscono una visione multidimensionale dell'espressione, della funzione e della struttura delle proteine in tutte le specie biologiche e tipi di campioni. Le tecnologie brevettate uniche di Biognosys utilizzano la spettrometria di massa ad alta risoluzione per quantificare migliaia di proteine su migliaia di campioni con precisione, profondità e produttività leader del settore. Attraverso l'analisi avanzata dei dati, Biognosys traduce i dati in informazioni utili per la ricerca e lo sviluppo di biomarcatori e biofarmaci, lo sviluppo e la ricerca traslazionale. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.biognosys.com

Informazioni su Bruker Corporation (Nasdaq: BRKR)

Bruker consente agli scienziati di fare scoperte rivoluzionarie e sviluppare nuove applicazioni che migliorano la qualità della vita umana. Gli strumenti scientifici ad alte prestazioni di Bruker e le soluzioni analitiche e diagnostiche di alto valore permettono agli scienziati di esplorare la vita e i materiali a livello molecolare, cellulare e microscopico. In stretta collaborazione con i nostri clienti, Bruker consente l'innovazione, il miglioramento della produttività e il successo dei clienti nella ricerca sulla biologia molecolare e cellulare delle scienze della vita, nelle applicazioni applicate e farmaceutiche, nella microscopia e nella nanoanalisi, nonché nelle applicazioni industriali. Bruker offre sistemi e soluzioni di diagnostica e scienze della vita differenziati e di alto valore nell'imaging preclinico, nella ricerca sulla fenomenologia clinica, nella proteomica e nella multiomica, nella biologia spaziale e unicellulare, nella biologia funzionale strutturale e dei condensati, nonché nella microbiologia clinica e nella diagnostica molecolare. Visita il sito www.bruker.com .

