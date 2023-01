L’IFIC nomme Andy Mitchell à titre de nouveau président et chef de la direction

/EIN News/ -- TORONTO, 05 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC) a annoncé aujourd’hui qu’Andrew (Andy) Mitchell a été nommé nouveau président et chef de la direction de l’organisation, après une recherche approfondie à l’échelle nationale. La nomination entrera en vigueur le 16 janvier 2023. M. Mitchell deviendra également président du conseil d’administration de l’Institut IFSE, l’organisme de formation en services financiers en propriété exclusive de l’IFIC.



« Andy compte plus de 30 ans d’expérience dans le secteur des placements et en leadership, ainsi qu’une vision convaincante pour l’avenir de notre secteur », a déclaré Rick Headrick, président du conseil d’administration de l’IFIC. « Il était clair pour le conseil d’administration qu’Andy était la bonne personne pour diriger l’IFIC, et nous sommes impatients de voir la prochaine étape de l’évolution de l’organisation. »

M. Mitchell se joint à l’IFIC après avoir travaillé à la Société de placements SEI Canada, où il était directeur général, chef de la distribution de la gestion d’actifs. Avant de se joindre à SEI en 2013, il a occupé des postes de direction à Worldsource Wealth Management, à Standard Life Canada et à Bank of America Canada. Il est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université Dalhousie.

« Je suis très fier et honoré d’avoir été choisi pour diriger l’IFIC », a déclaré M. Mitchell. « Je suis ravi de travailler avec l’équipe de l’IFIC, notre conseil d’administration et nos nombreux bénévoles du secteur, alors que nous cherchons à tirer parti des forces de l’organisation pour relever les défis et saisir les occasions qui se présenteront. »

M. Mitchell succède à Paul Bourque, qui a annoncé son intention de prendre sa retraite en juin 2022. « Le conseil d’administration remercie Paul pour son leadership exemplaire au cours de ses six années à la barre », a ajouté M. Headrick. « L’IFIC a grandement bénéficié de l’expertise de Paul et de sa remarquable réputation de porte-parole honnête, rassembleur et raisonnable pour notre secteur et pour les investisseurs que nous servons. »

À propos de l’IFIC

L’Institut des fonds d’investissement du Canada est la voix de l’industrie des fonds d’investissement au Canada. L’IFIC réunit environ 150 organisations, dont des gestionnaires de fonds, des courtiers, des fournisseurs de services professionnels et de services administratifs, afin de renforcer l’intégrité du secteur des fonds d’investissement, de favoriser la confiance du public à l’égard des fonds d’investissement et de permettre aux investisseurs d’obtenir de bons résultats. En faisant le lien entre les épargnants canadiens et l’économie du pays, notre secteur contribue grandement à la croissance économique et à la création d’emplois.

