Girl Up Launching New Operations in Argentina and Chile

The youth leadership development initiative is expanding its efforts in Latin America to further support its mission to advance gender justice worldwide.

WASHINGTON, Jan. 5, 2023 /PRNewswire-PRWeb/ -- Girl Up—a global, youth-centered gender justice initiative founded by the United Nations Foundation—is opening two new offices in Argentina & Chile this year in order to equip even more girls in the region with the skills and resources to develop their leadership potential and accelerate social change.

In May, Girl Up and Kimberly-Clark's Kotex® brand announced a new partnership dedicated to closing the gender gap and positioning girls to serve as leaders in the gender justice movement, specifically in Chile and Argentina. Together, Girl Up and Kimberly-Clark will provide leadership training and tools for young people to become gender justice advocates and activists, especially for education around period poverty and period stigma. Due to this support, Girl Up's increased presence in the region will equate to thousands of youth trained to be transformative changemakers in their communities.

Spearheading these newly established Girl Up operations are two regionally based representatives who are committed to expanding and protecting girls' rights and opportunities in Latin America:

Alejandra Ortiz Niño de Zepeda is the Girl Up Consultant for Latin America and Chile. Holding a Master's in International Development Policy from Duke University and working on gender equality and international development policy projects at the Latin American level for more than 20 years, Alejandra developed her career with the United Nations (FAO and World Food Program/Sanford School of Public Policy, Duke), the Chilean government, NGOs (Centro Ecosocial Latinoamericano), and in academia (Chile/Argentina). Alejandra will support Girl Up programming and initiatives in Chile and the surrounding region in issue areas related but not limited to social impact and activism, STEM for Social Good, and climate action.

Ailén Remelsky, the new Country Manager for Girl Up in Argentina, is an intersectional feminist and human rights specialist who brings more than six years of experience managing projects focused on youth leadership and gender equality in the non-profit sector across the region. Ailén was selected as Chevening Scholar (UK) and was awarded a Master's degree in Human Rights, Culture, and Social Justice from Goldsmiths, University of London. She researched women's socioeconomic rights and grassroots movements in Latin America, designed and coordinated gender-based violence prevention projects in collaboration with private, public and social entities throughout Argentina, and supported various non-profit organizations in their strategic planning efforts.

"In the last few years, Argentina has been developing historic gender equality policies, and those achievements are, in significant part, the result of an organized front of women's movements and the LGBTQI+ community," explains Ailén. "I'm excited to represent Girl Up in Argentina to help create safe spaces that support youth in developing their leadership potential as well as foster opportunities that make room for all voices to be present at the table. The idea of strengthening the Girl Up Latin-American network of young activists for gender equity is the cherry on top for me!"

With a fast-growing network of youth leaders, affiliates, and partners spanning not only Latin America but also the world, Girl Up hopes to intensity the impact of the youth-led gender justice movement by mobilizing one million Girl Up leaders by 2030 to create a more equitable and just future for girls and women everywhere.

About Girl Up

Girl Up is a youth-centered leadership development initiative, focusing on equity for girls and women in spaces where they are unheard or underrepresented. We believe when girls and women are in positions of influence, they work to create a more just and equitable world for everyone.

Girl Up operates a global network of regional affiliates reaching 150,000 girls in 150 countries. We deliver evidence-based leadership development training through our youth-led Clubs, programs, and events. As members of a global movement, girls are a force for social good — connected to a Community of their peers who are advocating for policy change and advancing gender justice.

Founded in 2010 and hosted by the United Nations Foundation, Girl Up welcomes girls and youth of all gender identities to start a Club and join our movement to advance gender justice worldwide. Together, we are expanding girls' skills, rights, and opportunities to lead, and changing the face of leadership for generations to come.

For more information, visit girlup.org.

Girl Up Establece Nuevas Oficinas en Argentina y Chile!

La Iniciativa de desarrollo de liderazgo de niñas y jóvenes expande sus esfuerzos en América Latina para avanzar en la justicia de género a nivel mundial

Girl Up, la iniciativa global de niñas y jóvenes enfocada en la justicia de género y fundada por la Fundación de las Naciones Unidas, abrirá dos nuevas oficinas en Argentina y Chile este 2023, con el objetivo de brindar herramientas, recursos y habilidades a más niñas y jóvenes de la Región para desarrollar sus capacidades de liderazgo, contribuyendo y acelerando los cambios sociales.

Durante el mes de mayo, Girl Up y la marca Kotex de la empresa Kimberly-Clark anunciaron una nueva alianza dedicada a cerrar las brechas de género, posicionando a las niñas y jóvenes como líderes de los movimientos de justicia de género, específicamente en Argentina y Chile. Girl Up y Kimberly-Clark proveerán en conjunto herramientas y capacitaciones para niñas y jóvenes con el fin de convertirlas en defensoras y activistas por la justicia de género, especialmente en temas de educación sobre la dignidad menstrual y los estigmas sobre el período menstrual. Gracias a su apoyo la presencia de Girl Up en la región se verá fortalecida, alcanzando a miles de niñas y jóvenes que contarán con las habilidades necesarias para ser agentes de cambio y transformar sus respectivas comunidades.

Liderando las operaciones de Girl Up en Argentina y Chile, se encuentran dos representantes regionales, comprometidas con la expansión y la protección de los derechos y oportunidades de las niñas y jóvenes en América Latina:

Alejandra Ortiz Niño de Zepeda, Consultora para América Latina y Chile, Master en políticas de Desarrollo Internacional de la Universidad de Duke, con más de 20 años de experiencia en igualdad de género y proyectos de desarrollo internacional en América Latina. Alejandra ha trabajado en organizaciones de las Naciones Unidas (FAO), Duke Center for International Development y Programa Mundial de Alimentos, en Gobierno en Chile, NGOs como el Centro Ecosocial Latinoamericano y academia en Argentina y Chile. Alejandra apoyará el desarrollo de programas y actividades de Girl Up en Chile y en países cercanos, en áreas ligadas al impacto social y activismo, STEM for Social Good, Justicia Climática y otras relativas a la justicia de género.

Ailén Remelsky, la nueva Gerente de País de Girl Up en Argentina, es una feminista interseccional con más de seis años de experiencia diseñando e implementando proyectos enfocados en la participación ciudadana de la juventud y la equidad de género en el tercer sector. Ailén fue seleccionada como Becaria Chevening (Reino Unido), lo cual le permitió estudiar una Maestría en Derechos Humanos, Cultura y Justicia Social en Goldsmiths, University of London. Ha realizado investigaciones sobre los derechos socioeconómicos de las mujeres en Argentina y los movimientos sociales contemporáneos de América Latina. Diseñó y coordinó proyectos de prevención de la violencia de género en colaboración con el sector social, público y privado, como también apoyó a diversas organizaciones sociales en sus esfuerzos de planeación estratégica.

"En los últimos años, Argentina ha impulsado avances históricos con relación a las políticas de equidad de género, y estos avances son en gran parte el resultado de la movilización ciudadana liderada por los movimientos de mujeres y del colectivo LGBTQI+" explica Ailén. "Me entusiasma representar a Girl Up en Argentina y generar espacios seguros para que las adolescencias desarrollen su potencial de liderazgo abriendo puertas para que más voces estén representadas en las mesas de decisión. A la vez, pensar estas estrategias como parte de una red Latinoamericana de jóvenes activistas por la equidad de género es una oportundiad exepcional."

Con una inmensa red de jóvenes líderes, socios y aliados que va creciendo no sólo en América Latina, sino en todo el mundo, Girl Up pretende impulsar aún más su impacto en las iniciativas lideradas por la juventud en materia de justicia de género, movilizando a un millón de líderesas para 2030, contribuyendo a crear un futuro más igualitario y justo para las niñas, jóvenes y mujeres a nivel global.

Acerca de Girl Up

Girl Up es una iniciativa focalizada en el liderazgo de las juventudes, centrada en la igualdad de niñas, jóvenes y mujeres en espacios donde ellas se han visto históricamente sub o no representadas. Creemos que cuando las niñas, las juventudes y las mujeres participan en posiciones de influencia, trabajan para la generación de un mundo más justo y equitativo para todos.

Girl Up opera a través de una red de afiliadas a nivel global, alcanzando a 150,000 niñas y jóvenes en 150 países. Facilitamos un modelo de liderazgo basada en la evidencia a través de la formación y desarrollo de Clubes, programas y eventos. Como miembros de un movimiento global, las niñas y jóvenes son una fuerza para el cambio social, conectadas a una Comunidad de pares que trabajan por la defensa y el cambio de políticas para el avance de la justicia de género.

Fundada en 2010 y bajo el alero de la Fundación de las Naciones Unidas, Girl Up le da la bienvenida a las niñas y juventudes de todos los géneros e identidades para iniciar un Club y unirse a nuestro movimiento para lograr la justicia de género a nivel mundial. Juntas, estamos impulsando y fortaleciendo las habilidades, oportunidades y derechos de las niñas y juventudes, con el fin de liderar, y cambiar los rostros de los liderazgos de las futuras generaciones.

Para más información, visita Girlup.org

