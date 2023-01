OKX anuncia API abrangente de funções de proteção e segurança, aumentando ainda mais a proteção dos usuários contra ameaças externas

/EIN News/ -- VICTORIA, Seychelles, Jan. 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- A OKX , plataforma líder mundial de criptomoedas, anunciou hoje uma chave API abrangente de funções de proteção e segurança, aumentando ainda mais a proteção contra ameaças externas.



As funções são:

Expiração automática de APIs inativas após 14 dias com permissões de trade e saque sem vínculo com endereços de IP;

Uma lista branca de terceiros que permite que os usuários vinculem seus IPs a plataformas terceiras cooperativas e garante que as transações sejam da plataforma na lista branca;

Fast API (Fast Connect), que fornece segurança adicional para o processo de vinculação de chaves API ao permitir que os usuários autorizem rapidamente o acesso de brokers, gerem e vinculem chaves API automaticamente em um clique; e,

Um sistema de risco que monitora e sinaliza transações suspeitas, permitindo que a OKX congele contas identificadas para evitar perdas

"Na OKX, a segurança dos fundos dos clientes é sempre nossa prioridade máxima", disse o Chefe de Marketing da OKX, Haider Rafique. "As medidas de segurança da nossa API estão entre as mais completas do mercado. Os traders podem usar nossa plataforma com confiança, sabendo que nossas chaves API são protegidas por múltiplas camadas de segurança".

A OKX é a segunda maior corretora cripto do mundo em volume de transação e líder em ecossistemas Web3. Com mais de 20 milhões de clientes no mundo, a OKX é conhecida por ser o app de negociação cripto mais confiável e rápido para investidores e traders profissionais de todos os lugares.

Como principal parceiro dos campeões da Premier League inglesa Manchester City FC, a equipe de Fórmula 1 McLaren, o golfista Ian Poulter, o Olimpiano Scotty James e o piloto de F1 Daniel Ricciardo, a OKX tem como objetivo turbinar a experiência do fã com novas oportunidades financeiras e de engajamento. A OKX também é o principal parceiro do Festival Tribeca como parte de uma iniciativa de trazer mais criadores à Web3.

Além da corretora da OKX, a OKX Wallet é a mais nova oferta da plataforma para pessoas que estão buscando explorar o mundo dos NFTs e do metaverso enquanto negociam tokens GameFi e DeFi.

