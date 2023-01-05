台灣挑戰者銀行將來銀行在 Temenos推出

由中華電信主導的新數位銀行在 Temenos 核心銀行平台運作，可將產品快速、高效地推向市場。

/EIN News/ -- 瑞士日內瓦, Jan. 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 雲端銀行平台 Temeno（瑞士證券交易所代碼：TEMN）於今日宣佈將來商業銀行 (Next Commercial Bank)（以下稱為「將來銀行」）已經於2022年早些時候在 Temenos 核心銀行平台上線，向客戶提供可組合銀行業務。將來銀行獲得台灣最大電信業者中華電信的支持，正在打造一間透過創新思維、設計美學和友善體驗，讓財務管理變得簡單的銀行。將來銀行是台灣首批獲得台灣金融監督管理委員會 (Financial Supervisory Commission, FSC) 所發給的網路銀行執照的數位銀行之一。



在 Temenos 開放平台運作，將來銀行可將產品快速推向市場並且高效擴展。如今，這家數位銀行所提供的服務包括存款、卡片業務、貸款以及創新的N點計畫，為客戶在購物時提供現金回饋，所有業務皆可透過行動應用程式辦理。客戶只需三分鐘即可完成開戶和選擇銀行賬號，從而創造獨特又個人化的體驗。

在長期計畫方面，銀行打算推出外匯服務，包括為移工提供匯款服務和財富管理工具。將來銀行在獲得 Temenos 提供的系統支援後下，在九個月內就吸引了近300,000 名客戶，

Temenos 核心銀行平台支撐了銀行的整個運營。它建立在微型服務和 API 之上，將來銀行可藉此持續創新與交付服務，以快速、持續地創新並擴展其業務。

將來銀行資訊長李明翰表示：「我們很高興能夠在 Temenos 平台上線將來銀行。將來銀行按照普惠金融的原則運作，服務宗旨為讓消費者能夠輕鬆使用我們所提供的廣泛金融服務。藉由 Temenos 的協助，我們能夠以極高效率成立具有創新功能的銀行，這些功能將幫助客戶掌控他們的財務，並使我們能夠在未來持續擴展業務並加速成長。」

Temenos 亞太區常務董事 Craig Bennett 表示：「Temenos 是全球 70 多間挑戰者銀行的首選平台，我很樂見將來銀行在 Temenos 平台上線。作為台灣最早的新銀行之一，將來銀行已經為市場中的數位銀行設定了新的標準。Temenos 開放平台將幫助將來銀行在追求快速、服務不間斷的世界中繼續蓬勃發展，打破界限的藩籬，為現今銀行業提供光明的未來。我們很自豪能與他們合作，推動新的增長機會並提供終極客戶體驗，展開這趟激勵人心的旅程。」

關於 Temenos

Temenos（瑞士證券交易所代碼：TEMN) 是世界領先的組合式銀行開放平台，每天為全球超過 12 億人創造機會。我們為超過 3000 家銀行提供服務，從規模最大的銀行到挑戰者銀行、再到 150 多個國家/地區的社區銀行，幫助其打造全新銀行服務和先進的客戶體驗。Temenos 開放平台幫助我們表現優異的客戶實現比行業平均水準高三倍的股本回報率以及行業平均水準一半的成本收入比。

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